Corona ist allgegenwärtig, doch für sie ist der Rückzug ins Homeoffice keine Option: die Männer und Frauen, die ihren Job weiter vor Ort machen, weil es anders nicht geht – die an der Supermarktkasse sitzen und hinterm Lenkrad des Linienbusses, die im Krankenhaus, in der Kita und in der Pflege für andere da sind, Essen und Pakete ausliefern. Sie sind unsere Heldinnen und Helden der Krise. Die MAZ stellt einige von ihnen vor. Heute: DHL-Paketbote Sandro De Rosa (34).

Vom Koch zum Paketboten: „Ich bin sehr zufrieden“

„Ich bin jetzt ein Jahr und drei Monate bei der Post. Die Corona-Krise hat mich also ziemlich früh in meinem neuen Arbeitsalltag erwischt. Ich war vorher Koch und wollte mich neu orientieren. Ich bin sehr zufrieden als Zusteller – es macht mir richtig Spaß. Und ich darf arbeiten. Zu vielen Kollegen aus der Gastronomie habe ich noch Kontakt: Sie kämpfen sehr, sich irgendwie über Wasser zu halten.

„Man hat nicht mehr diese Lässigkeit, dass man bis zur Tür geht“

Ich habe keine feste Tour – ich bin Springer und jeden Tag anderswo in Potsdam unterwegs, das ist sehr abwechslungsreich. Seit Beginn der Pandemie ist die Paketmenge deutlich größer geworden. Auch der Kontakt mit den Kunden hat sich durch Corona verändert: Man hat nicht mehr diese Lässigkeit, dass man bis zur Tür geht und die Unterschrift einholt, denn man muss den Sicherheitsabstand einhalten. Das heißt, dass wir Zusteller jetzt nicht mehr bis direkt vor die Wohnungstür gehen. Wir lassen noch ein, zwei Stufen Platz und reichen das Paket rüber oder stellen es ab, so dass der Kunde es sich selbst nehmen kann.

Die Kunden freuen sich, dass wir ihnen aber noch immer mit den Paketen entgegenkommen. Klar, es gibt den einen oder anderen, der vorsichtiger ist. Aber das sagen diese Kunden vorher an: „Stellen Sie es bitte vor die Tür, ich nehme es mir allein weg.“ Manche öffnen ihre Wohnungstür erst, wenn wir wieder weg sind. Gerade die ältere Generation, die ja als Risikogruppe gilt, nimmt jetzt nicht mehr so gerne Pakete für die Nachbarn an. Junge Leute sind da noch ein bisschen lockerer.

„Die Leute sind auch glücklich, mal wieder ein paar Worte zu wechseln“

Durch Corona sind viele Menschen gezwungen, online zu bestellen, weil sie sich nicht mehr so frei bewegen können und weil viele Geschäfte geschlossen sind. Auch die Menge an Weihnachtspaketen hat sich durch den Lockdown deutlich erhöht: Die Prognose ging davon aus, dass wir 15 Prozent über der normalen Weihnachtsmenge liegen. Inzwischen ist aber klar, dass wir diese 15 Prozent auch noch mal überschreiten. Die Menschen sind nicht nur froh, dass ihre Pakete ankommen, viele sind auch glücklich, mal wieder ein paar Worte zu wechseln. Ich glaube, Corona macht viele einsam.

Vorsichtiger geworden: „Wer will schon, dass jemand krank wird?“

Ich bin verheiratet und hab zwei Kinder – mein Sohn ist acht und meine Tochter fünf. Meine Oma wird am 23. Dezember 86 – sie schlägt sich super. Allein schon für sie müssen wir in der Familie die Bestimmungen einhalten. Wir versuchen alle, sie zu besuchen – jeder schaut mal vorbei, aber nicht alle gleichzeitig. Ich musste auch schon einmal einen Test machen lassen: Es gab einen Fall in der Kita meiner Tochter und unsere ganze Familie war für zwei Wochen in Quarantäne, aber es war zum Glück alles in Ordnung. Ja, wir passen auf. Wir sind vorsichtiger geworden, gehen nicht mehr überall hin, denn wer will schon, dass jemand in der Familie krank wird? Aber wir haben keine Panik. Wir versuchen, alles so normal wie möglich weiterlaufen zu lassen. Anders funktioniert es auch nicht. Ich begegne in meinem Beruf jeden Tag vielen Menschen, ich fasse auch vieles an: die Pakete, Türklinken, Klingeln. Ich wasche mir die Hände jetzt noch öfter als vor Corona – und das war auch schon viel. Aber ich bade nicht in Desinfektionsmittel.

„Meine Kollegen und ich gehen da ohne Angst ran“

Ich mache einen Job, den man nicht vom Homeoffice aus erledigen kann: Aber es geht mir gut damit. Wir sind darauf vorbereitet worden, wir haben Reinigungstücher und andere Desinfektionsmittel im Wagen – wenn man ein bisschen aufpasst, geht das schon. Meine Kollegen und ich gehen da ohne Angst ran. Bin ich ein Held der Krise? Ich sehe mich selbst nicht so. Eine Meisterleistung wird hinter den Kulissen erbracht – die Logistik, die Organisation, dass wir Boten im Depot nicht alle auf einem Haufen arbeiten und die Sicherheitsabstände gewährleistet sind. Die Kunden könnten uns durch Ablageverträge oder das Nutzen der Packstationen das Leben ein wenig erleichtern.

Und doch: Es ist eine schöne Aufgabe – gerade jetzt in der Adventszeit, wenn wir Weihnachtspakete zustellen. Eine ältere Frau hat sich sehr, sehr doll gefreut und sagte: „Wenn ich dürfte, würde ich Sie jetzt umarmen.“ – Ich habe gesagt: „Sie wissen ja, dass das gerade nicht geht. Aber ich fühle mich gedrückt von Ihnen.“

