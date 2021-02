Potsdam

Ab Montag können sich alle Potsdamer kostenlos auf Corona testen lassen. Das Angebot der Stadt für Tests an 14 Standorten gilt für zunächst zwei Wochen, doch rechnen die Beteiligten an der Kampagne mit Wochen oder sogar mehr. Die MAZ hat das Apotheker-Paar Ralf und Jutta Alhorn und den Johanniter-Regionalvorstand Ralf Boost gefragt, was die Bedingungen für die Schnelltests sind, wie sie laufen und was dafür zu beachten ist.

Muss man sich anmelden?

Nein. Tübingen und Böblingen haben das so gemacht und nutzen eine App. Das bremst aber eher den Zustrom der Testwilligen.

Für wen sind die Tests sinnvoll?

Für jeden, vom Kind bis zum Erwachsenen. Man will möglichst viele Menschen testen und spricht von einem Massentest.

Was für ein Test ist das?

Ein Nasopharyngeal-Abstrich. Er gilt als der derzeit verlässlichste Schnelltest am Markt. Ein etwa zehn Zentimeter langer Wattetupfer wird erst tief in die Nase eingeführt und dann tief in den Rachen.

Dieses Wattestäbchen wird erst in die Nase und dann in den Rachen eingeführt. Apothekerin Jutta Alhorn sagt: „Wann man das richtig macht, geht es fast von selbst“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie verlässlich sind diese Tests?

So verlässlich wie ein PCR-Labortest, sagen die Apotheker, wenn sie richtig gemacht werden. Würde man nur den Rachen abstreichen, sänke die Verlässlichkeit des Ergebnisses Studien zufolge um 20 Prozent. Bei den Spucktests muss man einen Abschlag von 35 Prozent machen.

Was, wenn man positiv getestet wird?

Das wird dem Gesundheitsamt binnen 24 Stunden gemeldet. Der Patient wird sofort in die häusliche Quarantäne geschickt.

Wie lange sind die Tests gültig?

Nur für denselben Tag. Also: Wer am Abend die Mutter im Heim oder Freunde besuchen will, sollte sich am selben Tage testen lassen. Ist der Testwillige „sauber“, weiß er nur, dass die Virenlast, falls es sie gibt, in dem Moment und für diesen Tag nicht groß genug ist, jemanden anzustecken. Ein Test vom Vortag ist wertlos.

Mit wie vielen Corona-Nachweisen wird gerechnet?

Das Robert-Koch-Institut ist bislang von fünf Fällen je 10.000 Tests ausgegangen. Neueste Studien rechnen aber mit nur 1,5 Fällen auf 10.000 Abstriche.

Darf man mit Erkältungs-Symptomen den Test machen?

Auf keinen Fall. Die Testpersonen müssen asymptomatisch sein. Sie dürfen auch nicht gerade eine Quarantäne verlassen haben oder noch in Quarantäne sein.

Diese Apotheken und Einrichtungen machen mit Alhorn-Apotheke Cecilie, Friedrich-Ebert-Straße 35, 14469 Potsdam Apotheke im Markt-Center, Breite Straße 25-27, 14471 Potsdam Apotheke zum Schwarzen Bären, Dortustraße 4, 14467 Potsdam Birnbaum-Apotheke, Erich-Mendelsohn Allee 1, 14469 Potsdam Heinrich-Mann-Apotheke, Johannes-R.-Becher-Straße 65b, 14478 Potsdam Humboldt-Apotheke, Heinrich-Mann-Allee 54a, 14473 Potsdam Kirchsteigapotheke, Dorothea-Schneider-Straße 14, 14480 Potsdam Ribbeck-Apotheke, Potsdamer Straße 181, 14469 Potsdam Tulpen-Apotheke, Hebbelstraße 6, 14469 Potsdam Testzentrum Bürgerhaus am Schlaatz, Schilfhof 28, 14478 Potsdam Testzentrum Bürgerhaus am Stern, Galileistraße 37-39, 14480 Potsdam Testzentrum Johanniter-Quartier Potsdam, Kastanienallee 22B, 14471 Potsdam Testzentrum Oskar-Begegnungszentrum in Drewitz, Oskar-Meßter-Straße 4-6, 14480 Potsdam Alle bis hier genannten Anbieter haben Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet, ohne Anmeldung. Das Testcenter Kutschstallhof, Am Neuen Markt 9 E-F, 14467 Potsdam, hat Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr und Samstag/Sonntag von 10 bis 17 Uhr auf. Hier geht es nur mit Termin, doch verspricht Unicorn, dass man nicht länger als 20 Minuten warten muss. Es sollen 100 Tests pro Stunde möglich sein.

Darf man vorher nichts essen oder trinken?

Das ist nur bei den Spucktests so und macht deren Nutzung weniger spontan. Die Apotheken stellen lediglich Taschentücher zum Naseputzen bereit; andere Voraussetzungen gibt es nicht.

Wie versiert sind die Tester?

Alle wurden durch eine Potsdamer Hals-Nasen-Ohren-Ärztin geschult und eingewiesen. Die Kräfte aus den Apotheken haben selbst Erfahrung mit den Tests, weil sie die schon seit einiger Zein an Kunden durchführen. Bei demmn Alhorn-Apotheken etwa werden alle Mitarbeiter täglich getestet. „Das kann ich schon mit verbundenen Augen machen“, witzelt Inhaber Ralf Alhorn.

Wie viel Personal wird am Testort gebraucht?

Drei Leute. Am Empfang gibt jemand die Belehrung, lässt diese und eine Datenschutzerklärung unterschreiben, registriert die Testperson und gibt ihr ein Testkit. Eine zweite Kraft macht den Abstrich, eine dritte dokumentiert das Ergebnis. Wenn es, wie im Johanniter-Quartier Kastanienallee/Zeppelinstraße zwei oder mehr Teststraßen gibt, genügt ein Empfangsmitarbeiter; dann kommen beide Straßen mit zusammen fünf Leuten aus.

Die Tester arbeiten unter Vollschutz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Warum machen so wenig Apotheken mit?

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte alle Apotheken zum Mitmachen aufgefordert, doch die wenigsten können das auch. Die Tests sollen ja nicht im Kundenraum durchgeführt werden, sondern in einem extra Raum – allein schon, falls es einen positiven Fall gibt. Sonst müsste man die gleich die ganze Apotheke schließen. Viele Apotheken haben keinen gesonderten Raum. Die Apotheke „Zum Schwarzen Bären“ in der Dortustraße stellt deshalb ein Zelt vor dem Haus auf. Und Alhorns Cecilien-Apotheke an der Friedrich-Ebert-Straße hat einen Kleinbus vor dem Laden.

Wie lange sind die Teststellen geöffnet?

Montags bis freitags von 9 bis 17 und samstags von 9 bis 13 Uhr. Sollte es einen Ansturm geben, werden die Öffnungszeiten verlängert. Das Unicorn-Testzentrum im Kutschstallhof hat Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Von Rainer Schüler