Potsdam

„Die unbemerkten Existenzen“ der Menschen in einem Waldstück im Süden Brandenburgs sind es, die Andrea Czesienski in Worte zu fassen versucht. Mit ihrem Text „Fichtenringer“ wird Czesienski am 17. November im Literaturwettbewerb „Brandenburger Dialoge“ des Hans-Otto-Theaters zusammen mit sechs weiteren Autoren ausgezeichnet. Zu dem Wettbewerb hatte das Potsdamer Theater im Juni ausgeschrieben.

Ziel der „Brandenburger Dialoge“ ist es, in Zeiten der gesellschaftlichen Spaltung zum Brückenschlag zwischen Andersdenkenden einzuladen. „Ich glaube, dieses Thema arbeitet bei uns allen“, erklärt Bettina Jantzen, Chefdramaturgin am Hans-Otto-Theater, Jurymitglied und Initiatorin des Preises, am Dienstag. Gerade jetzt gelte es, trotz unterschiedlicher Ansichten zusammenzukommen. Mit dem Preisgeld von je 700 Euro sollen Brandenburger Autoren unterstützt und in ihrer Arbeit ermutigt werden.

Der Zeitgeist im Subtext

Die dialogischen Texte sind lediglich zwei bis drei Seiten lang. „Ich finde, dass sich das Talent einer Autorin oder eines Autors in der Kürze zeigt“, erläutert Torsten Schulz, Professor für Dramaturgie an der Filmuniversität Babelsberg und ebenfalls Mitglied der vierköpfigen Jury. Den Reiz der Texte sehe er in der Art und Weise, wie sich in ihnen der Zeitgeist widerspiegelt. „Die guten Texte sind die, die über ihr Thema hinauswachsen“, so Schulz weiter. Entscheidend sei der Untertext, den ein Text biete.

Zudem begeistern Schulz die „geerdeten, volkstümlichen, im positiven Sinn skurrilen Figuren“ der Texte. So zeichnet Czesienski in ihrem Text „Fichtenringer“ Porträts von Brandenburgern, die sich nicht zu den Gewinnern des kapitalistischen Systems zählen. „Mich interessiert ihre Sprache, die Einfachheit ihres Lebens, die aber auch ganz tief gehen kann und überraschende Momente bringt“, erzählt die gestandene Lektorin, die selbst in der Region verwurzelt ist. Ihr Text lese sich wie ein Reigen, ergänzt Schulz.

Breites Themenspektrum

Das thematische Spektrum der ausgezeichneten Texte ist breit und reicht von Pandemiefolgen über den Umgang mit einem Kriegstrauma bis zu Anke Reimanns ironischer Auseinandersetzung mit politisch-korrekter Sprache. Mit ihrem Dialog „Sprachlos“ will die Michendorfer Autorin die Absurdität zuspitzen, welche ein Streben nach „political correctness“ mit sich bringe.

Von Marin Christian Müller