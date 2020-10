Potsdam

Wohl keine andere Zahl steht zur Zeit derart stark im Fokus wie die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz: Sie besagt, wie viele von 100.000 Einwohnern einer Stadt oder eines Landkreises sich binnen der letzten sieben Tage mit dem Coronavirus angesteckt haben. Dieser Wert entscheidet über teils massive Einschnitte in das öffentliche und private Leben. Ab einer Inzidenz von 50 gilt eine Gemeinde als Risikogebiet, ab einem Wert von 35 greifen bereits verschärfte Maßnahmen. Auch das Potsdamer Rathaus gab zuletzt unregelmäßig die Inzidenzen für die Stadt heraus. Doch die Werte werfen Fragen auf.

Zahlen unterscheiden sich auffällig

Denn die Ergebnisse der Stadtverwaltung weichen ab von den Zahlen, die das Landesgesundheitsamt (MSGIV) stets einen Tag verzögert bekanntgibt. So betrug die Inzidenz dem Ministerium zufolge für den vergangenen Freitag 15,0 – laut Stadt nur 12,9. Für Donnerstag meldete das Land 12,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in Potsdam, die Stadt hingegen 10,7. Spätestens, wenn es um die konkreten Grenzwerte geht, können diese Abweichungen eine große Rolle spielen: Stellt sich heraus, dass die Zahlen nicht stimmen, wären nicht zuletzt Klagen gegen Maßnahmen denkbar.

Wie kann es zu den Unterschieden kommen? Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mittels eines einfaches Dreisatzes ermittelt. Die Zahl der neuen Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen wird durch die Gesamteinwohnerzahl dividiert und dann mit 100.000 multipliziert. Es gibt also eigentlich nur eine Unbekannte in der Rechnung: den gesuchten Wert für die Sieben-Tages-Inzidenz, denn sowohl die Einwohnerzahl als auch die neuen Fälle stehen fest.

Zwei Fehlerquellen denkbar

Doch wo liegt der Fehler? Die beiden Variablen in der Rechnung, die fehleranfällig sein können, sind die Gesamtzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche und die Einwohnerzahl, durch welche dividiert wird.

Die Zahl der Infektionen pro Woche schwankt von Tag zu Tag, denn es wird eben nicht die Kalenderwoche angenommen, sondern stets die letzten sieben Tage. An einem Montag ist so die Zahl anders als am darauffolgenden Dienstag. Amtsärztin Kristina Böhm hatte bereits bei der Präsentation des stadteigenen Fünf-Stufen-Plans zu den Eindämmungsverordnungen im September erklärt, dass die Inzidenz ständig neu berechnet werden müsse. Allerdings hat auch die MAZ die Coronazahlen der vergangenen Monate protokolliert, die überprüften städtischen Zahlen stimmen an dieser Stelle.

Die zweite, wahrscheinlichere Fehlerquelle: Die angenommene Zahl von Potsdamern insgesamt. Wenn nämlich die Formel für die Sieben-Tages-Inzidenz nach diesem Wert umgestellt wird, erhält man anhand der durch die Verwaltung in der vergangenen Woche veröffentlichten Zahlen deutlich überhöhte Einwohnerzahlen. Potsdam hätte dann beispielsweise am vergangenen Freitag rund 209.000 Einwohner haben müssen, fast 30.000 mehr als es tatsächlich der Fall ist. Eine stichprobenartige Überprüfung der städtischen Zahlen ergab Abweichungen in der Einwohnerzahl von bis zu 50.000 nach oben.

Werte kommentarlos gelöscht

Nachdem am Freitag voriger Woche ein entsprechender Hinweis und eine Nachfrage an die Pressestelle der Stadtverwaltung ergangen waren, sollte dort der Rechenweg überprüft werden. Am Montag dann waren die Sieben-Tages-Inzidenzwerte von der Homepage der Stadt verschwunden – kommentarlos. Eine erneute Nachfrage am Dienstag führt zur Auskunft einer Stadtsprecherin, der angegebene Inzidenzwert werde überprüft, sei aber zunächst aus den Mitteilungen der Stadt entfernt worden. „Er wird selbstverständlich wieder angegeben.“ Später heißt es, dass ein Fehler passiert sei. „Aktuell prüfen wir die im Corona-Update gemeldeten Zahlen der Sieben-Tage-Inzidenz.“ Und: „Seit dem 10.10.2020 wird die Einwohnerzahl von 180.334 zur Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz verwendet.“

In den letzten sieben Tagen wurden in Potsdam 37 Neuinfektionen gezählt. Nach MAZ-Berechnungen lag die korrekte Sieben-Tages-Inzidenz gerechnet auf die von der Stadt angegebene Einwohnerzahl damit am Dienstag bei 20,5.

Von Saskia Kirf