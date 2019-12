Liebeserklärung an Marzahn gewinnt bei „Potsdam liest ein Buch“

Innenstadt

Potsdam hatte die Qual der Wahl – nun steht das Siegerbuch fest. „ Marzahn, mon amour“, eine Liebeserklärung an das Plattenbauviertel im Berliner Osten, konnte die Leser-Jury von sich überzeugen. Mit „deutlichem Vorsprung“ gewann das im Juli erschienene Buch von Katja Oskamp. Dies gab Alexandra Engelmann, Dramaturgin des Hans-Otto-Theaters, bei der Siegerehrung von „ Potsdam liest ein Buch“ am Dienstagvormittag bekannt.

Somit steht fest, welches Buch im kommenden Jahr auf Lesetour durch Potsdam gehen wird. Von Januar bis März 2020 wird der Roman von Katja Oskamp an zehn verschiedenen Orten der Stadt Literaturinteressierten zu Gehör gebracht. Jeweils ein anderer Interpret wird ein Stück aus dem Buch vortragen, der vom Alltag einer Fußpflegerin in Marzahn handelt. Das Ziel: Bei regelmäßiger Teilnahme können die Zuhörer das gesamte Buch hören. Zur letzten Veranstaltung der vom Hans-Otto-Theater initiierten Lesetour am 12. März will die Autorin selbst kommen.

Alltagserlebnisse einer Fußpflegerin

Darüber, dass ihr Buch nun auf Lesetour durch Potsdam gehen wird, freut sich Katja Oskamp sehr. „Jetzt werden meine Kunden auch in Potsdam berühmt“, erklärt sie beim Pressegespräch am Dienstag. Denn Katja Oskamps Buch ist kein gewöhnliches. Es handelt von ihren Alltagserlebnissen als Fußpflegerin in Marzahn. Katja Oskamp ist nämlich sowohl Schriftstellerin als auch Fußpflegerin. Beides gehört zu ihr und beides hat sie nun in „ Marzahn, mon amour“ miteinander vereint.

Katja Oskamp mit ihrem Buch „Marzahn, mon amour – Geschichten einer Fußpflegerin“ Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Buch handelt von den Menschen, die sie täglich aufsuchen und die ihre ganz eigenen Geschichten mitbringen. Es gibt herzzerreißende Schicksale und urkomische Anekdoten: Katja Oskamp nimmt die Leser mit auf eine Reise nach Marzahn – wo sich ihrer Meinung nach „das Leben abspielt“. Mit Herrn Paulke, Frau Guse oder Herrn Pietzsch lernen die Leser ein Marzahn kennen, in dem das Leben pulsiert.

Ein „berührendes“ Buch

Für Stefan Bellin genau der Grund, warum er den Roman empfohlen hatte. Als Inhaber des „Internationalen Buchs“ zählte er zum Kreis der fünf Literaturexperten. Warum er den Lesern gerade „ Marzahn, mon amour“ ans Herz legte?

„Das Buch hat uns alle in der Buchhandlung sehr berührt. Es sind einfache, schöne und tiefsinnige Geschichten.“ Das Buch zeige, welch positive Energie vom Leben „im Kleinen“ ausgehen könne. Und noch eine Sache überzeugte ihn: „Es geht ja immer um die kleinen Lebensfreuden. Wir wollten kein elitäres Buch, in dem sich niemand wiederfindet.“

„Ostpflanze“ mit Humor

Eines ist für Katja Oskamp ein entscheidender Vorteil: „Alle Leute haben Füße oder können zumindest etwas damit anfangen.“ Katja Oskamp und der Humor – ein unschlagbares Team. Während des Pressegesprächs sorgen ihre Anekdoten und schlagfertigen Antworten für zahlreiche Lacher.

In Leipzig geboren, wuchs sie im Prenzlauer Berg auf und zog später nach Friedrichshain. „Ich bin eine Ostpflanze“, wie sie lachend erklärt. Als die Schriftstellerin vor einigen Jahren keinen Verlag für ihre neueste Novelle fand, sattelte sie um – und wurde Fußpflegerin in Marzahn. Im Ostberliner Plattenbaugebiet fühlte es sich für sie sofort so an „wie nach Hause zu kommen. Man riecht, wenn man zu Hause ist“. Und so kam es, dass Katja Oskamp eben beides wurde – Schriftstellerin und Fußpflegerin.

Fünf Experten schlugen Bücher vor

Die Aktion „ Potsdam liest ein Buch“ geht bereits in die zweite Runde. Fünf Literaturexperten – vom Buchhändler über die Bibliothekarin bis zum Schriftsteller empfehlen ein besonders lesenswertes Werk der Gegenwartsliteratur. Anschließend stimmt eine Leser-Jury darüber ab, welches Buch am besten gefallen hat. In diesem Jahr nahmen fast 500 Literaturinteressierte an der Abstimmung teil, wie Bettina Jantzen, Chefdramaturgin des Hans-Otto-Theaters, erklärte. Die Abstimmungsphase begann am 15. November und endete am Sonntag – einen Monat später. Obwohl für alle Bücher rege gestimmt wurde, ging am Ende „ Marzahn, mon amour“ klar als Sieger hervor.

Ob Katja Oskamp ob des Erfolgs ihres Buches schon an einem neuen arbeitet, wollte man wissen. „Stoff gibt es genug. Aber momentan ist noch kein neues Buch in Planung. Ich muss ja trotzdem Erwin die Zehennägel schneiden.“

Von Johanna Apel