Siegerentwurf für Wende-Denkmal am Luisenplatz gekürt

Für das Demokratiedenkmal auf dem Luisenplatz wird der Entwurf von zwei Potsdamern umgesetzt. Eine Idee von Mikos Meininger und Frederic Urban wurde von der Jury ausgewählt, wie die Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) am Mittwochabend im Hauptausschuss bekanntgab.

Das Denkmal soll an die große Protestdemonstration am 4. November 1989 auf dem damaligen Platz der Nationen erinnern – Zehntausende demonstrierten damals für Veränderungen in der DDR.

Das Datum ist auch die Kernidee des Entwurfs von Meininger und Urban. Es soll als großer Schriftzug auf der Nordseite des Luisenplatzes in den Boden eingelassen werden.

Eine Visualisierung des Siegerentwurfs von Mikos Meininger und Frederic Urban Quelle: Mikos Meininger und Frederic Urban

Stahlziffern mit Schuhabdrücken und den Demo-Sprüchen

Rund zwei Meter hoch werden die Ziffern sein, die aus Corten-Stahl geschnitten und in den Boden eingelassen werden. Der gesamte Schriftzug der Ziffernfolge wird mindestens acht Meter lang werden. In den Zahlen sind einerseits die Losungen und Sprüche der Transparente eingearbeitet, die die Demonstranten damals mit sich trugen.

Andererseits werden auch Schuh- und Fußabdrücke eingebaut. Meininger will dafür Abdrücke von Menschen nehmen, die tatsächlich am 4. November 1989 dabei waren. Die Anzahl der Schuhabdrücke soll dabei das Gefühl einer dicht gedrängten Menschenmasse vermitteln.

Dichtgedrängte Schuhabdrücke und politische Forderungen. Quelle: Meininger und Urban

Leuchtende Schriftzüge der Transparente und Banner

„Mir war es wichtig das Demokratiedenkmal so zu gestalten, dass es in Interaktion mit den Menschen tritt und den Betrachter zum Weiterdenken anregt“, sagt Meininger. Er wolle deshalb auch Zeitzeugen finden, die ihre persönliche Geschichte des Wendeherbstes und der Wiedervereinigung erzählen. Diese Beiträge sollen auf einer Internetplattform veröffentlicht werden.

Die Schriftzüge werden mit einem phosphoreszierenden Kunststoff beschichtet, welcher bei Einbruch der Dämmerung die Schriftzüge leuchten lässt. Sie erscheinen laut Meininger dann „wie eine hieroglyphische Texttafel, die zum kreativen Denken und Lesen einlädt.“

Mikos Meininger hat sein Atelier im Kunsthaus sans titre. Quelle: Varvara Smirnova

Einweihung offen – Zieldatum 3. Oktober 2020 ist unwahrscheinlich

Offen bleibt, wann das Denkmal tatsächlich eingeweiht werden kann. Die Initiative für die Errichtung begann zwar schon 2013 und hatte stets den 30. Jahrestag der Demo im vergangenen Herbst als Ziel. Das war auch wegen ungeklärter Finanzierungsfragen misslungen. Die Verwaltung peilt nun den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung am 3. Oktober oder den 31. Jahrestag der Demo am 4. November an.

Es sollen mindestens 20.000 Bürger gewesen sein, die an diesem Tag auf dem damaligen Platz der Nationen demonstriert hatten. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Doch auch diese Daten sind fraglich – nicht nur wegen der Auswirkungen der Corona-Epidemie, sondern auch wegen des langen Entstehungsprozesses der Stahlziffern. Wenn die Einweihung nicht pünktlich gelingen sollte, wolle man den Potsdamern zumindest zeigen, „wie der Entstehungsprozess läuft“, erklärte Noosha Aubel.

Von Peter Degener