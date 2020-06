Bornstedter Feld

Siegfried Krolls Gesicht war gerahmt von langem Haar und einem Rauschebart. Im Volkspark gehörte er vom Anbeginn zur Landschaft. Er war der eifrige Kümmerer, der mit seinem Traktor die Zäune reparierte. Auf einem der letzten Fotos von „Siggi“ sieht man, wie er an der Viereckremise an seinem Trabant-Kübelwagen lehnt, als wäre das Land ringsum seines – denn das war es auch mal. An gleicher Stelle hatte der 65-Jährige auch schon sechs Jahrzehnte zuvor seinen Tag verbracht, denn Siegfried Kroll war ein Urgestein des Bornstedter Felds.

„Das Bornstedter Feld war Feld. Und die Flur waren Feld und Obstbäume. Und dann war es immer mehr russisch“, sagte er erst vor einigen Wochen. Kroll war Gesprächsgast in der Jurte des „Nomadenlands“ in der Viereckremise und erzählte für den Podcast „ Jurte Gespräche – Begegnungen unterm Filzdach“ über das Leben im Potsdamer Norden, als dort noch das Militär dominierte.

Sowjetpanzer, Obstbäume und die Binnenschiffer aus Westdeutschland

„Mit den Panzern hat man eben gelebt. Da sind sie mal die Kirschallee runter gefahren und dann war der Zaun auch weg“, sagt Siggi mit rauchiger Stimme und in breitem märkischen Dialekt. Er erzählt vom tiefen Schlamm, den die Sowjetpanzer nach den Übungen auch im öffentlich zugänglichen Gelände hinterließen und der ihm als Schulkind große Umwege bescherte.

Der Hof seiner Mutter lag an der Kirschallee. Es gab Kühe, Enten, Schweine und Hühner. Es gehörten einige Hektar mit Feldern, Wald, Wiesen und Obstbäumen dazu. „Wir haben uns fast selbst versorgt, waren nur am Pflücken“, erinnert er sich. Nahe dem Grenzgebiet von Nedlitz angelte er oder schwamm mit Kumpels im Weißen See, suchte den Kontakt zu den Binnenschiffern aus Westdeutschland, ergatterte von dort Cola-Dosen oder Bravo-Zeitschriften.

Seine besondere Liebe galt dem Trabbi

„Jetzt merke ich die Parallele zur Kindheit. Meine Kindheit und der Osten waren eine ruhige Zeit“, resümiert er im Podcast-Gespräch mit Matthias Michel und Andreas Deffner. Dazwischen lag die umtriebige Zeit. Als junger Mann arbeitete er als Techniker beim Vorgänger der MAZ, der Märkischen Volksstimme. Besonders für alte Autotechnik konnte sich Siegfried Kroll begeistern. Mehrere Traktoren, fast so alt wie er, gehörten zu seinen Schätzen. Eine besondere Liebe galt dem Trabi.

Ein 30 Jahre alter roter Trabant-Kübelwagen, die Cabrio-Version des DDR-Autos, war sein Markenzeichen und bis zuletzt sein Gefährt. „Das war mal ein grünes Militärauto, wo noch eine Kalaschnikow-Halterung dran war, was ich hier habe. An der Grenze hat man immer einen ,Kübel’ gesehen“, erzählt er. Nach der Wende kaufte Siegfried Kroll dutzende Trabis auf, um sie dann an Westdeutsche und Westeuropäer zu verkaufen. Mit Freunden fuhr er besonders alte Modelle – „die runden“ – nach Südfrankreich und ließ sie dort als Oldtimer versteigern.

Siegfried Kroll mimt einen Geistlichen im August 2006 bei den Dreharbeiten des MDR für eine Dokumentation über das Leben der russischen Zarin Katharina II. Quelle: Christel Köster

Teile seines Landes verkaufte er nach dem Abzug der Russen, damit der Volkspark geschaffen werden konnte. Als Angestellter des Entwicklungsträgers Bornstedter Feld gab er die Verantwortung für seine Nachbarschaft aber nicht einfach ab, sondern half von Beginn an mit, den Park in Ordnung zu halten. Im Alter war er auch regelmäßig Statist in Film und Fernsehen. Seine Erscheinung prädestinierte ihn für ungewöhnliche Rollen – er spielte etwa einen Waldschrat oder einen russisch-orthodoxen Geistlichen und war einmal auch der Weihnachtsmann für die Biermarke „Astra“ („Prost, Du Sack!“).

Siegfried Kroll im Podcast zu hören

Den Humor, die Freundlichkeit, die positive Sicht auf die Welt hört man Siegfried Kroll in der Jurte an. „Man kann so viel erzählen. Aber man muss auch weiter denken, was sich daraus entwickelt“, sagt er mit der Weisheit des Alters. Das Gespräch mit Siggi in der Jurte scheint wie ein Auftakt zu vielen weiteren Geschichten. „Da haben wir mal ein bisschen gequatscht“, sagt er schließlich. Die eigentlichen „brisanten Sachen“ habe er noch nicht erzählt. „Machen wir beim nächsten Mal“, sagt er. Doch es war das letzte Mal, dass Siggi aus seinem Leben erzählte. Zwei Tage nach der Aufnahme starb er Ende Mai unerwartet auf seinem Hof.

An diesem Montag wird Siegfried Kroll auf dem Bornstedter Friedhof beigesetzt. Zugleich wird die knapp einstündige Aufnahme für den Podcast „ Jurte Gespräche – Begegnungen unterm Filzdach“ mit Einverständnis der Witwe veröffentlicht. Für Matthias Michel ist das Gespräch zur „Hommage an einen besonderen Menschen geworden“. Es kann auf Podcast-Plattformen wie Spotify oder www.podcast.de kostenfrei angehört werden.

Von Peter Degener