Der kommende Jahreswechsel wird in Potsdam stiller und weniger bunt ausfallen als erhofft. Die Stadtverwaltung Potsdam hat am Mittwoch aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Lage ein Böllerverbot zum Jahreswechsel 2021/2022 für das gesamte Stadtgebiet ausgesprochen.

Demnach dürfen weder auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen „pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F2“ verwendet werden: Silvesterraketen, Feuerwerksbatterien oder Chinaböller sind also tabu.

Das Verbot besteht sowohl für Silvester als auch für Neujahr und gilt für das gesamte Stadtgebiet der Landeshauptstadt. Doch es gibt Ausnahmen: Feuerwerke der Kategorie F1, also beispielweise Wunderkerzen, Tischfeuerwerke und sogenannte Knallerbsen, sind von dem Verbot ausdrücklich ausgenommen.

► Böllerverbot gab es auch im vergangen Jahr. Der Jahreswechsel 2020/ 2021 verlief jedoch nicht ganz so ruhig, wie sich die Stadtverwaltung erhofft hatte.

Boostern statt Böllern

Um der drohenden Omikron-Welle etwas entgegen zu setzen, ruft die Stadtverwaltung dazu auf, am letzten Tag des Jahres zur Impfung zu nutzen und hat die Aktion #BoosternStattBöllern ins Leben gerufen: In Zusammenarbeit mit dem DRK werden am 31. Dezember von 12 bis 16 Uhr weitere Termine fürs Impfen in den Impfstellen Schinkelhalle und Metropolishalle angeboten.

Insgesamt stehen zum Ausklang des Jahres in Potsdam zusätzlich 610 Impfungen für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene zur Verfügung sowie 120 Termine für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. „Mit der Aktion wollen wir einen weiteren Anreiz setzen, die Möglichkeiten der Impfung wahrzunehmen und zudem ein Zeichen für den Gesundheitsschutz setzen“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert.

