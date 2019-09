Singender Abschied vom Glockenspiel

Innenstadt

Die Kinder und Eltern auf dem Spielplatz verstummen und lauschen, als am Sonntagmittag plötzlich das Lied „Lobe den Herren“ über die Plantage an der Dortustraße erklingt.

Es ist vielleicht das erste Mal, dass ein ganzer Chor das Lied an diesem Ort singt, das zuvor 28 Jahre lang im Stundentakt von den streitbaren Glocken der Garnisonkirche am Rand des Platzes angespielt worden war.

Rund 40 Menschen folgten dem Aufruf

Doch seit Donnerstag sind die Glocken abgeschaltet, um ihre umstrittenen Inschriften und den historischen Kontext erstmals wissenschaftlich aufzuarbeiten. Etwa 40 Menschen, darunter Protestanten und Katholiken, waren deshalb einem Aufruf von Harald Geywitz und Detlef Mai gefolgt, sich zur Mittagszeit singend vom Glockenspiel zu verabschieden. „Lob Gott getrost mit Singen!“ war die über soziale Netzwerke und Medien verbreitete Aktion benannt.

„Ich wollte das Glockenspiel nicht sang- und klanglos verstummen lassen“

Mai ist Chormitglied an der nahen Nikolaikirche, Geywitz leitet den Musikverein der dortigen Gemeinde und gehört der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland an. „Aber ich habe nicht in dieser Funktion, sondern als einfacher Christ dazu aufgerufen“, sagt er.

„Das Glockenspiel ist über Nacht verstummt. Die Melodien, die einigen wie mir ans Herz gewachsen waren, sind nun plötzlich weg. Ich wollte das Glockenspiel aber nicht sang- und klanglos verstummen lassen“, sagt Geywitz.

Geywitz hält Schuberts Entscheidung für falsch – ein „Armutszeugnis“

Die Entscheidung von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), das Glockenspiel bis auf weiteres abzuschalten, trägt Geywitz – selbst Sozialdemokrat – nicht mit. „Ich finde, das macht unsere Stadt ärmer, das schränkt die öffentliche Wahrnehmbarkeit von Musik und Glauben ein und ist ein Armutszeugnis für unsere Stadt“, so Geywitz.

Das sieht auch Detlef Mai so. „Ich finde es bedenklich, wenn ein Kirchenlied einfach so aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen wird“, sagt Mai. „Wer heute hier steht, unterschreibt deshalb noch lange nicht die Inschriften der Glocken. Wir singen hier nicht für den preußischen Militarismus“, findet Mai und hofft, dass die historischen Fragen bald geklärt sind.

Glockenspiel ist „akustisches Wahrzeichen der Stadt“

Denn auch wenn er und Geywitz sich die nun gebührend verabschiedet haben, hoffen sie auf eine Rückkehr des Glockenspiels. „Es ist ein akustisches Wahrzeichen der Stadt“, sagt Detlef Mai. Mit einem zweiten Lied und einem kurzen Gebet endet die Aktion und der wohlklingende Abschied nach kaum einer Viertelstunde.

Ein Xylophon und der „Schrei nach Liebe“

Man muss schon genau hingeschaut und hingehört haben, um mitzubekommen, dass die Satirepartei „Die Partei“ die Aktion im Stillen gekapert hat. Während das barocke „Lobe den Herren“ über der Plantage erklingt, singen etwas abseits vier Menschen ihr eigenes Lied und stimmen mit einem Xylophon sogar zarte Glockenklänge an.

Satirepartei fordert Wiederanschaltung mit Ärzte-Song zum Mitsingen

„Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe, Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt dich zu artikulieren und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit“, singen die vier im Chor das Lied „Schrei nach Liebe“ von der Band Die Ärzte – eines der bekanntesten deutschen Lieder gegen den rechte Gewalt.

„Wir fordern die Wiedereinschaltung des Glockenspiels mit diesem Lied und würden uns dafür auch mit der Textzeile ,Ohoohoo Arschloch!’ aus dem Refrain begnügen“, sagt Partei-Mitglied Sylvia Swierkowski. Damit würde man ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus setzen und zugleich erlebbare Erinnerungskultur schaffen, denn „jeder kann das mitsingen“.

Abschaltung sorgt auch für Zuspruch Der Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen in der Stadt Potsdam hatte das Glockenspiel wegen seiner Inschriften und Melodien schon seit der Aufstellung 1991 kritisiert. In einem offenen Briefhat der Verein Oberbürgermeister Mike Schubert zu seiner Entscheidung beglückwünscht. „ Dies ist ein Beitrag zur Entmilitarisierung der ehemaligen Garnisonstadt Potsdam und gegen falsch verstandene Traditionspflege. Ebenfalls ist es ein Beitrag zu weniger Antisemitismus in der Öffentlichkeit“, schreiben die Vorstände Jörg Kwapis und Carsten Linke. Das Verstummen der Glocken sei „wenige Tage nach dem 80. Jahrestag des Überfalls auf Polen eine versöhnliche Geste“. Sie gehen „fest davon aus, dass diese nicht mit dem originalgetreuen Wiederaufbau des Garnisonkirchenturms und dessen Glockenspiel wieder zunichte gemacht wird.“

