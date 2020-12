Innenstadt

Kein Sinterklaas zu Besuch im Holländischen Viertel in diesem Jahr – und das Museum im Jan-Bouman-Haus, das sich der Geschichte des Holländischen Viertels widmet, hat auch geschlossen. Dennoch ist es im Haus vom Freitagnachmittag bis zum Ende der Feiertage weihnachtlich: Der Förderverein zur Pflege der niederländischen Kultur und die Museumsleitung haben zwei Museumsschaufenster gestaltet. Und so können Besucher durch die Scheiben im Erdgeschoss in einen Weihnachtsraum schauen.

Geschenke zu Mutters Füßen

Dort stehen Sinterklaas mit seinem Geschenkesack und eine originalgetreu wie im 18. Jahrhundert ausstaffierte Mutter mit ihren Kindern. Zwei Ausstellungswände zeigen Bilder und Texte zum Sinterklaas-Fest. Zu Füßen der Frau liegen weitere Geschenke. „Wie andere Kultureinrichtungen haben wir finanzielle Unterstützung von der Stadt bekommen, weil das Museum geschlossen bleiben muss. Damit wollten wir etwas machen“, erzählt Hans Göbel vom Förderverein. Vor allem an die Kinder habe man bei der kleinen Ausstellung gedacht. Deshalb stehen vor beiden Fenstern Holztreppen für die Kleinen.

Dass die Organisatoren mit der Idee richtig liegen, zeigt sich gleich bei der Eröffnung am Freitag. „Oh toll, Geschenke“ riefen die Mädchen und Jungen der Vorschulgruppe aus der Kita „ Clara Zetkin“ in der Hebbelstraße und drücken sich die Nasen an den Scheiben platt, nachdem sie beim Öffnen der Fensterläden helfen durften. Die Plätze in der ersten Reihe sind hart umkämpft. Auch die kleine Alea macht nur ungern Platz, fängt sich aber schnell und erzählt dann, dass sie sich schon auf den Nikolaus am Wochenende freue. Zuvor hatten die Vorschulkinder sich gemeinsam mit ihren Erziehern die Zeit mit Weihnachtsliedern vertrieben. „In der Weihnachtsbäckerei“ sangen sie ebenso wie das Lied vom Tannenbaum und „Bald nun ist Weihnachtszeit“. Kitaleiterin Petra Walzock hat den Ausflug mit den Kindern gern gemacht. „Wir sind viel im Holländerviertel und im Stadtzentrum unterwegs mit den Kindern. Jetzt, wo so vieles nicht machbar ist, ergreifen wir jede Möglichkeit, den Kindern die Vorweihnachtszeit abwechslungsreich zu gestalten und dabei auch etwas zu lernen über ihre Heimatstadt und deren Geschichte.“

Aktion für das nächste Jahr verabredet

Walzock nutzt die Eröffnung für ein Gespräch mit Museumpädagogin Peggy Grötschel. Wenn nach Corona Besuche wieder möglich sind, will man gemeinsam etwas unternehmen, vereinbaren die beiden. Bevor es zurück ging in die Kita gab es für jeden etwas zu naschen .

Die Sinterklaas-Fenster in der Mittelstraße 8 sind bis zum Ende der Feiertage täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Nachts werden die Fensterläden geschlossen. Auch Sinterklaas braucht mal seine Ruhe.

Von Elvira Minack