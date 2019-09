Ein Bison am Haken

Groß Glienicke

Punkt 11.05 Uhr ging die Liegende am Dienstag in die Luft. Die Paletten, auf denen der Kalksteinblock seit dem Frühjahr 2018 in einer Reihe von Werkstattnachmittagen die Gestalt einer Frau angenommen hatte, entspannten mit leisem Krachen.

Auf die Liegende folgte der Fisch, dann der Bison, an dem die Hobbykünstlerin Inge Kühne eben noch mit Schlägel und Meißel letzte Schönheitskorrekturen vorgenommen hatte.

Der Vogelstein schon transportfertig für den Umzug auf seinen neuen Platz. Quelle: Volker Oelschläger

Die schwer wiegenden Skulpturen wurden von Bodo Langner mit dem Kranhaken aufgenommen, auf der Ladefläche seines Lastwagens zwischengelagert und schließlich, dirigiert von Birgit Cauer, auf ihre endgültige Position gesetzt.

Am Freitag um 17 Uhr wird die Sitzsteingruppe an der Ecke Leo-Bauer-Straße/Groß Glienicker Heide in der Waldsiedlung Groß Glienicke eingeweiht.

Bildhauerin Cauer, die die Skulpturen gemeinsam mit Laien und Bewohnern des benachbarten Flüchtlingsheims gestaltet hat, hofft, dass sich die Ecke zu einem Treffpunkt für Bewohner und Anrainer entwickelt – für die Mitarbeiter der Landesbehörden und der Stadtverwaltung ebenso wie für die Künstler der Ateliergemeinschaft Panzerhalle und ihre Nachbarn, für die Flüchtlinge und für die Bewohner der neuen Waldsiedlung, die immer noch größer wird.

Atelierhaus Panzerhalle wird 25 Jahre alt

Birgit Cauer ist seit 2004 Mitglied der Panzerhalle mit ihren aktuell rund 25 Künstlern, die im kommenden Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Gegründet in einer von der Wehrmacht, der Sowjetarmee und den DDR-Grenztruppen genutzten Panzerwerkstatt, zogen die Künstler nach dem Abriss 2007 in einen Flügel der alten Waldschule um.

Mit dem „Atelierhaus Waldsiedlung“ gibt es mittlerweile gleich nebenan noch eine zweite Künstlergemeinschaft.

Inge Kühne an ihrem Bison, dahinter (v.l.) Birgit Cauer, Bodo Langner, Angela Kretschmer und Helmut Siebert. Quelle: Volker Oelschläger

„ Groß Glienicke klopft Stein“ war der Titel der Werkstattreihe, in der die Sitzsteine entstanden. So bekannt sind sie, weil bei jeder Skulptur Aushöhlungen als Sitzmöglichkeit eingearbeitet sind. In einem ersten Teil der Werksttatt wurden 2017 auf dem Grundstück des Begegnungshauses drei Kalksteinskulpturen für die Badewiese bearbeitet, wo sie als Station des Groß Glienicker Skulpturenpfades aufgestellt wurden.

Die gestalterischen Ideen hätten sie erst bei der Arbeit am Stein entwickelt, sagt Inge Kühne. Es sei wie bei Wolkengebilden, die allmählich Gestalt annehmen.

Bei der Sitzsteingruppe führte diese Arbeitsweise zu fantastischen Resultaten. Ein riesiger Vogel fliegt begleitet von Schlangen, auf der Rückseite des Steins ist eine Robbe herausgearbeitet, hinter ihr steht einladend „Welcome“.

Von Volker Oelschläger