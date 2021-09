Potsdam

Überraschung auf Potsdams Einkaufsmeile: Bolia, der Spezialist für neues skandinavisches Design, zieht an die Brandenburger Straße. Damit bekommt Potsdam die erste Bolia-Filiale in Ostdeutschland überhaupt.

Gesamtes Sortiment, ein Design-Atelier und ein Café

Das Geschäft soll „gegen Ende des Jahres“ eröffnen, teilt Bolia auf Nachfrage mit. „Es wird das gesamte Bolia-Sortiment geben und auch ein Bolia-Design-Atelier mit einen Kaffeebereich.“ Dort können die Kunden den speziell für Bolia entwickelten Kaffee probieren. Bolia hat ein breites Portfolio und bietet unter anderem Möbel für drinnen und draußen, Lampen, Wohntextilien und Accessoires an. Bolia wirbt für sich mit von der Natur inspirierten und maßgefertigten Kollektionen in schönen zeitlosen Designs, mit Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Derzeit lässt das angesagte Designunternehmen die 250-Quadratmeter-Ladenfläche herrichten. Das Geschäft Brandenburger Straße 48 in direkter Nachbarschaft zum Karstadt-Kaufhaus war seit September 2017 vom Modehaus Hallhuber genutzt, in diesem Jahr aber aufgegeben worden.

Potsdam hat laut Bolia großes Potenzial

Bolia stammt aus Dänemark und ist derzeit mit 68 Ladengeschäften nicht nur dort, sondern auch in Schweden, Norwegen, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich, Frankreich und Deutschland vertreten. In Westdeutschland hält das im Jahr 2000 gegründete Designunternehmen zwölf Geschäfte, in Berlin drei. Die Wahl sei nun auf Potsdam gefallen, weil man in der Landeshauptstadt ein großes Potenzial sehe.

Auch Ikea wagte Debüt in der Potsdamer Innenstadt

Schon vergangenes Jahr war die Brandenburger Straße Schauplatz eines unerwarteten Debüts: Der schwedische Möbel-Riese Ikea eröffnete ein Planungsstudio in der einstigen C&A-Filiale. So etwas gab es zuvor zwar bereits in Kopenhagen, New York und London, aber noch nicht in Deutschland.

Von Nadine Fabian