Krampnitz

Der Skelettfund in Krampnitz ist größer als zunächst angenommen. Der Volksbund Kriegsgräberfürsorge hat an insgesamt zwei Fundstellen die Gebeine von dreizehn Wehrmachtssoldaten geborgen, wie Volksbund-Sprecherin Diane Tempel-Bornett am Freitag auf MAZ-Anfrage erklärte.

Überreste von Soldaten der Wehrmacht in Potsdamer Kaserne

Die ersten Knochen waren am Mittwoch im Zuge von Abrissabreiten und der Suche nach Kampfmitteln entdeckt worden. Joachim Kozlowski vom Volksbund hatte die Fundstelle daraufhin freigelegt und auch eine zweite Fundstelle weniger Meter daneben ausgemacht. Neben den Knochen wurde auch eine stark verrostete Pistole gefunden.

„Erkennungsmarken gab es keine mehr“, erklärt Diane Tempel-Bornett. Damit wird die Identifizierung der Soldaten sehr schwierig. Sie werde nun in den Archiven nach Hinweisen suchen, etwa, welche Truppenteile der Wehrmacht sich am Ende des Krieges in der Kaserne Krampnitz befanden. Rätsel gibt auch das Schicksal der Menschen auf. Während an der ersten Fundstelle die Gebeine sehr junger Soldaten gefunden wurden, die nicht älter als 18 Jahre alt waren, sind die in einem zweiten Loch gefundenen Knochen von Männern zwischen 30 und 40 Jahren.

Skelette in Krampnitz nördlich von potsdam auf dem ehemaligen Kasernenareal gefunden. Dabei wurde als Beifund auch eine Pistole ausgegraben. Foto: Volksbund Kriegsgräberfürsorge Quelle: Volksbund Kriegsgräberfürsorge

Es ist ein Rätsel, was mit den Soldaten in Krampnitz geschehen ist

„Da waren sehr viele Knochen, die verkohlt waren. Wir können bislang nur spekulieren, was diesen Leuten zugestoßen sein kann“, sagt die Volksbund-Sprecherin. Fakt ist: Die Knochen waren einem Feuer ausgesetzt. Ein Indiz: Es wurden kleine Metallfedern gefunden, wie sie in Matratzen üblich waren. „Womöglich hat man hier Kranke zurückgelassen“, sagt Tempel-Bornett.

Joachim Kozlowski (49) aus Friedersdorf hat in der früheren Kaserne Krampnitz die Gebeine von Soldaten der Wehrmacht ausgegraben. Er arbeitet für den Volksbund Kriegsgräberfürsorge. Die Gebeine werden umgebettet und im Herbst in Halbe bestattet. Quelle: Peter Degener

Dazu passt auch das Fehlen der Erkennungsmarken, die Soldaten in der Regel an einer Kette um den Hals getragen haben. „Das passiert leider häufig bei Lazarett-Toten, das die Marken fehlen“, so Tempel-Bornett. So habe der Volksbund Kriegsgräberfürsorge einmal in Wolgograd, dem früheren Stalingrad, ein Massengrab mit 1800 Lazaretttoten ausgehoben, um die Gebeine umbetten zu können. „Wir konnten nur ein Zehntel von ihnen identifizieren“.

Volksbund Kriegsgräberfürsorge bettet Gebeine nach Halbe um

Offen ist auch, wieso die Gebeine so schwer fragmentiert sind. Die sowjetischen Truppen hatten nach dem Krieg über der Fundstelle ein Haus errichtet. „Vielleicht wurden die Gebeine erst so zugerichtet, als die Betondecke darüber gezogen wurde“, spekuliert die Sprecherin des Volksbunds. Jetzt bekommen die Toten ihre letzte Ruhe. Sie werden nach der Dokumentation und einer temporären Aufbewahrung in einem Gebeinhaus des Volksbunds im Herbst auf dem Waldfriedhof in Halbe südöstlich von Berlin beigesetzt.

Von Peter Degener