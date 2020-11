Innenstadt

Der Skulpturenpfad „Walk of modern Art“, der seit 2013 zwischen Schiffbauergasse und Potsdam-Museum am Havelufer entlang mit moderner Kunst bestückt wird, soll bis zur Neustädter Havelbucht verlängert werden. Das wollen die Fraktionen der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation in de kommenden Woche in der Stadtverordnetenversammlung beantragen.

Weltkugel rückt zur Markthalle

Neuer Zielpunkt könnte dann die Metallskulptur „Transparente Weltkugel“ von Günter Junge sein, die 2010 von ihrem früheren Platz neben dem Bildungsforum entfernt und 2019 nach aufwendiger Rekonstruktion neben der Markthalle an der Breiten Straße wieder aufgestellt worden ist.

„Dialog“ von Udo G. Cordes in der Breiten Straße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Aktuell führt der Skulpturenpfad von Armandos „Krieger“ vor dem VW-Designzentrum in der Schiffbauergasse bis zum „Berserker“ von Stella Hamberg und dem gut fünf Meter hohen „ Ambos Mundos – Zwei Welten“ von Jörg Plickat.

Als neunte Arbeit wurden vor wenigen Wochen die „Seitigkeiten“ aus Bronze und Granit von Volker Bartsch auf der Wasserseite der Großen Fischerstraße aufgestellt. Jutta Götzmann als Vorsitzende des Beirats für Kunst im öffentlichen Raum hatte bei der Gelegenheit bekannt gegeben, dass der verfügbare Platz für den Skulpturenpfad fast ausgereizt sei.

Der Platz für neue Kunst wird knapp

Geplant hatten die Initiatoren anfangs mit 14 Stationen, die laut Götzmann aber nicht mehr alle zur Verfügung stehen. So sollte eine Skulptur Platz auf der Brache der mittlerweile rekonstruierten Kellertorwache am Stadtkanal finden. Als unrealisierbar erwies sich eine Metallarbeit auf dem Dach der Feuerwache an der Humboldtbrücke.

Nilpferde von Petra Paschke in der Breiten Straße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mittelfristig könne sie sich eine Verlängerung des Skulpturenpfades durchaus vorstellen, sagte Jutta Götzmann zur Übergabe der „Seitigkeiten“. Ähnlich hatte sich Kultur-Fachbereichsleiterin Birgit-Katherine Seemann bereits bei der Neuaufstellung der „Transparenten Weltkugel“ geäußert.

Die von der Kooperation aufgenommene Idee folgt ebenso einer in letzter Zeit immer wieder thematisierten Kulturachse von der Schiffbauergasse über den Alten Markt mit dem Potsdam-Museum und dem Museum Barberini bis zum Kreativquartier an Garnisonkirchturm und Rechenzentrum.

Empfohlen wird in dem Antrag die „Einbindung von vorhandenen und neu geschaffenen Kunstwerken“ sowie die Suche nach weiteren Flächen. Populäres Kunstwerk am verlängerten „Walk of modern Art“ wäre das Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ am Rechenzentrum.

„Fischende Kinder“ von Rudolf Böhm in der Breiten Straße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auf Höhe des einstigen Neustädter Tores folgen mit „Wisente und Nilpferde“ (1978) von Petra Paschke, „Fischende Kinder“ (1980) von Rudolf Böhm und der Edelstahl-Granit-Komposition „Dialog“ (1993) von Udo G. Cordes mehrere Werke dicht beieinander. Auch die „Transparente Weltkugel“ bekam kurz nach der Neuaufstellung Kunst-Gesellschaft.

Die Kleinmachnower Grafikerin Anna Albers und die Künstler der Agentur Sprühsinn gestalteten am Markt-Center mit einer „Pots-Dame“ inmitten farbenfroher Reiher auf 750 Quadratmetern eines der größten Wandbilder der Stadt.

