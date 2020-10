Potsdam

Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam zählt zu den Vorreitern in Sachen Digitalisierung in Ostdeutschland. Bei dem am Donnerstag vorgestellten „ Smart City Index“ schafft es Potsdam unter allen größeren ostdeutschen Städten auf Platz zwei. „Smarteste“ ostdeutsche Stadt ist laut dem Ranking des Digitalverbands Bitkom Leipzig. Dresden erreicht demnach im Osten Rang drei.

An Hamburg kommt in Sachen Digitalisierung derzeit aber noch niemand vorbei. Die Hansestadt liegt bundesweit vorne und hat den Titel als „smarteste Stadt“ Deutschlands damit verteidigt. Bei dem 2020 neu erhobenen Ranking erreicht Hamburg 79,2 von 100 möglichen Punkten. Auf Platz zwei und drei folgen München und Köln, die an Karlsruhe und Stuttgart vorbeigezogen sind. Berlin fällt um drei Plätze auf Rang 7 mit 68,8 Punkten.

Potsdam verliert einige Plätze

Leipzig landet unter allen 81 deutschen Großstädten auf dem 12. Gesamtrang (64,8 Punkte) und muss sich in dem bewerteten Themenbereich Gesellschaft nur dem Spitzenreiter Hamburg geschlagen geben.

Potsdam schafft laut den Bitkom-Experten 58,3 Punkte und liegt damit bundesweit auf Rang 20. Damit hat die Landeshauptstadt, die unter anderem das Hasso-Plattner-Institut beherbergt, gegenüber dem Städtevergleich von 2019 fünf Plätze verloren. Das liegt aber nicht daran, dass die Digitalqualität schlechter geworden wäre, sondern daran dass andere Städte inzwischen mehr zu bieten haben.

„Erfolgsfaktoren für eine Smart City sind nicht nur eine gute Finanzkraft, sondern allen voran eine umfassende und in die Stadtentwicklung integrierte Digitalstrategie“, erklärte Bitkom-Chef Bernhard Rohleder. „So können es auch Städte in strukturschwachen Regionen und mit höherer Pro-Kopf-Verschuldung in einzelnen Bereichen ganz nach vorn schaffen.“

Autonom im Hafenbecken

Warum Hamburg so gut abschneidet? Die Stadt setzt auf innovative Lösungen wie die Vermessung von Hafen und Elbe mit autonomen Fahrzeugen. In Leipzig sorgte das Projekt „ Hardware for Future“, bei dem ausrangierte IT an Bedürftige gespendet werden kann, für Anerkennung.

Für den Smart City Index wurden mehr als 11.000 Datenpunkte berücksichtigt. Analysiert wurden alle 81 Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern in den fünf Themenbereichen Verwaltung, IT- und Telekommunikations-Infrastruktur, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft.

So wurde unter anderem geschaut, wie digital Bürgerämter und Verwaltungen bereits arbeiten, welche Online-Services sie für die Bürger anbieten, wie gut Breitband- und Mobilfunkabdeckung sind, ob es öffentliches WLAN gibt, wie die Ladeinfrastruktur aussieht, ob es intelligente Straßenlaternen, Car-Sharing-Angebote oder digitale Leuchtturmprojekte gibt.

