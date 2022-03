Am Stern

An der Einmündung Max-Born-Straße/Nuthestraße kam es am Donnerstagmorgen zum einem Unfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines Mercedes-Transporters war über seine Haltelinie hinaus in den Einmündungsbereich des Zubringers zur Nuthestraße gerollt. Dort stieß er mit einem Smart zusammen. Der Kleinwagen überschlug sich und prallte gegen ein Schild auf einer Verkehrsinsel. Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzte Fahrerin und brachten sie ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen eines Vorfahrtsverstoßes und fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZonline