Potsdam

Bei seinem Auftritt in der ARD-Talkshow „Anne Will“ führte der Rapper Smudo von den „Fantastischen Vier“ einen Weg aus der Pandemie vor – und brachte damit Kanzleramtschef Helge Braun in Verlegenheit. Um Worte ringend stellte Braun die Frage, warum eigentlich der Staat, die Regierung alles anbieten müsse, wenn es auch privatwirtschaftliche Ideen gebe.

Die Frage, die Braun in den Raum stellte, war falsch. Vielmehr lautete die Frage, warum der Staat Millionen in eine offenkundig weitgehend wirkungslose App investiert hat – die Corona-Warn-App. Und hier trat Rapper Smudo auf den Plan.

Mit der App in die Kneipe und ins Konzert

Er gehört zu einem Team von Kulturschaffenden, die gemeinsam mit dem Start-up Nexenio die App Luca entwickelt haben. Mit der App, die am Montag nach dem Auftritt Smudos tausendfach heruntergeladen wurde und kurzzeitig technische Probleme verursachte, lassen sich Kontakte bei Besuchen in Pflegeheimen, Restaurants, bei Konzerten oder auch bei privaten Treffen speichern. Doppelt verschlüsselt und anonymisiert. Wenn es zu einer bestätigten Corona-Infektion kommt, werden die Daten mit dem Gesundheitsamt ausgetauscht – sofern die Gesundheitsämter an das System angeschlossen sind, wofür zum Beispiel Helge Braun sorgen könnte.

Niemand Fremdes soll Daten lesen können

„Dein QR-Code kann nur vom Gesundheitsamt gelesen werden, und auch nur, um Infektionsketten zurückzuverfolgen. Veranstalter oder andere Personen können deinen QR-Code niemals entschlüsseln, lesen, oder etwas anderes damit anfangen“, versichern die Entwickler.

Und wer sind diese Entwickler? Das Unternehmen Nexenio, das nach eigenen Angaben rund 60 Mitarbeiter hat, ist eine Ausgründung aus dem Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts. Nexenio wurde 2015, unterstützt von HPI-Direktor Christoph Meinel, gegründet.

Das HPI ist ebenfalls an der Entwicklung der Luca-App beteiligt. Auch die Bundesdruckerei soll mit an Bord sein. Für die Bundesdruckerei hat Nexenio eine Cloud-Lösung zum Versenden vertraulicher Daten entwickelt: Bdrive.

Ende der Zettelwirtschaft

Die Bedienung der Luca-App ist denkbar einfach: Anstatt beim Restaurantbesuch seine persönlichen Adressdaten in eine Liste einzutragen, scannt man beim Betreten einfach einen QR-Code. Die App weiß dann, wo man sich aufgehalten hat, gibt diese Daten aber nicht weiter.

Erst wenn es zu einer bestätigten Infektion kommt, sich ein nachweislich Infizierter etwa zur gleichen Zeit im Restaurant aufgehalten hat, wird man benachrichtigt. Dazu müssen Infizierte ihre Besuchshistorie der letzten 14 Tage freigeben und mit dem Gesundheitsamt teilen.

Fanta 4 sind Fans

Die Fantastischen Vier sind jedenfalls begeistert von der Idee. „Mit Luca lassen sich u.a. Konzerte und Veranstaltungen sicher durchführen, die Gesundheitsämter werden nachhaltig entlastet und Infektionsketten schneller unterbrochen, was am Ende zu mehr Freiheit führen wird“, schreiben sie auf der Homepage zur App.

Nach Smudos Auftritt bei Anne Will gab es einen regelrechten Ansturm auf die App. „Wow, wir sind überwältigt. Das waren etwas viele Downloads in sehr kurzer Zeit. Das zeigt, wie viele von euch Lust haben, mitzumachen! DANKE! Wir arbeiten daran, dass ihr luca so schnell wie möglich wieder nutzen könnt“, schrieben die Entwickler auf ihrer Homepage.

Von Torsten Gellner