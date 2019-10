Mietwerk: So arbeitet es sich mit Blick über ganz Potsdam

Innenstadt

Der Weg nach oben ist manchmal steinig. Wer den atemberaubenden Ausblick auf der Dachterrasse des Mietwerks genießen will, erfährt das am eigenen Leib: Der letzte Schritt führt über einen zentnerschweren Feldstein. „Den haben wir mit mehreren Leuten hier hochgeschleppt“, erinnert sich Matthias Noack.

Der 33-Jährige ist der Hausherr im Mietwerk, gleich gegenüber vom Hauptbahnhof hat er im April 2018 die zweite Filiale seiner Co-Working-Firma eröffnet. Auf 500 Quadratmetern kann dort jeder einen Schreibtisch oder ein ganzes Büro mieten, Konferenzen abhalten oder feiern – die Nutzung der beiden Dachterrassen ist inklusive.

Zur Galerie Wer zum Arbeiten hierher kommt, bucht die tolle Aussicht gleich mit: Von der Dachterrasse des Mietwerks aus schweift der Blick weit über die Dächer von Potsdam.

Mischung aus Arbeitsplatz und Wohnzimmer

Matthias Noack weiß selbst am besten, warum das Arbeiten in der Gemeinschaft oft eine gute Lösung ist. „Ich habe lange im Home Office gearbeitet“, sagt er, „am Anfang läuft das immer gut, aber den meisten fällt dann irgendwann die Decke auf den Kopf.“ Am heimischen Ess- oder Schreibtisch lasse dann die Produktivität nach, die Ablenkungen nähmen zu. Und weil Noack in Potsdam keinen Ort fand, an dem er sich zum Arbeiten einmieten wollte, schuf er eben einen eigenen.

Zu Gast auf dem Balkon in der Heinrich-Mann-Allee 3b in Potsdam beim Mietwerk. Quelle: Friedrich Bungert

„Wir wollen hier eine Mischung aus Arbeitsplatz und Wohnzimmer“, sagt er. Kaffee, Wasser und Snacks stehen immer in der großen Küche bereit, die ganze Atmosphäre im Mietwerk erinnert an eine erwachsene Variante der Studenten-WG: Sitzecken und Spielekonsolen treffen auf konzentrierte Atmosphäre.

In den Pausen sorgen die Terrassen dafür, dass der Blick mal vom Computermonitor gelöst wird. „Wir haben die kühle Nordseite und die sonnige Südseite, die auch jetzt im Herbst noch zum Ausruhen einlädt“, sagt Matthias Noack. Der Blick reicht über die ganze Stadt, von der Nordterrasse kann man problemlos bis zum Belvedere auf dem Pfingstberg sehen. „Oder man guckt, wie lang der Stau in der Innenstadt gerade ist und entscheidet sich, doch noch etwas länger hierzubleiben“, sagt der Mietwerk-Chef. Ein Heizpilz wärmt an kühlen Herbstabenden, ein großer Gasgrill verköstigt auch das längste Meeting.

Kleiner Plausch mit Blick auf die Nikolaikirche. Quelle: Friedrich Bungert

„Gerade im Sommer wurde hier auch viel gearbeitet“, sagt Noack, „was hier besonders schön ist, ist, dass sich niemand gestört fühlt.“ Denn rund um die Mietwerk-Filiale tobt zwar das Innenstadtleben, aber durch die Ausrichtung der Terrassen haben die Anwohner auch bei längeren Partys ihre Ruhe. „Und auch ganz ohne große Feier finde ich die Terrassen wunderbar, weil man sich so ganz automatisch Zeit für seine Pause nimmt.“

Mieterschaft ist sehr gemischt

Und wer trifft sich zur Mittagszeit auf den Terrassen? „Unsere Mieterschaft ist sehr gemischt“, sagt Matthias Noack. Doktoranden, Selbstständige, Kreative – eben jeder, der ortsunabhängig arbeiten kann. „Auch große Firmen und die Stadtverwaltung haben sich schon bei uns eingemietet“, sagt Noack.

Denn der Platz für Konferenzen in der Stadt ist rar gesät, die Hotels mit ihren Räumlichkeiten sind oft auf lange Zeit ausgebucht – „und gerade für Start-ups auch zu teuer“, weiß der Mietwerk-Chef. „Deshalb werden die Coworking-Spaces auch immer beliebter.“

Matthias Noack bei der Arbeit. Quelle: Friedrich Bungert

Tatsächlich mausert sich Potsdam zum Mekka für Schreibtischmieter, ein paar Straßen vom Mietwerk entfernt findet sich mit dem Berliner Anbieter Unicorn ein Wettbewerber, in Babelsberg entsteht derzeit von den Co-Working-Pionieren Sankt Oberholz noch ein Angebot, auch in Potsdam West und in der City werden die Nutzer fündig. Für Matthias Noack ist dabei klar, welcher Arbeitsplatz der attraktivste ist. „Ich habe diesen Ort hier gesehen und es hat sofort klick gemacht“, sagt er. Im kommenden Jahr sollen die Terrassen begrünt werden, Hochbeete seien eine Möglichkeit, um vielleicht selbst Kräuter und Salat anzubauen, sagt er. „Dann wird die Pause noch schöner.“

