So erleben Potsdams Friseure den ersten Tag nach der Corona-Schließung

Kaum hat der vierte Kunde des Tages mit frisch gestutzten Haaren den Salon verlassen, beginnt für Janine Knuth das große Reinemachen. Vom Kugelschreiber bis zum Waschbecken muss alles desinfiziert werden, womit der Kunde in Berührung gekommen ist. „Hier riecht es mittlerweile wie im Krankenhaus“, sagt Janine Knuth.

Neben den Haarstyling-Produkten in allen Regenbogenfarben wirken die übergroße Flasche Desinfektionsspray und die ethanolgetränkten Feuchttücher tatsächlich etwas fehl am Platz. Rund 20 Minuten dauert der Reinigungsprozess, den die Friseurmeisterin nach jedem einzelnen Haarschnitt wiederholt. Bis sie damit fertig ist, muss man vor der Tür warten.

Am Montag durfte Janine Knuth ihren Salon „K&F Friseure“ zum ersten Mal nach wochenlanger Schließung wieder öffnen. „Ich bin echt froh, wieder arbeiten zu dürfen“, sagt sie. „Auch, wenn es unter erschwerten Bedingungen ist.“

Corona-Regeln gelten ab der Tür

Zu den „erschwerten Bedingungen“ zählt nicht nur der Krankenhausgeruch, sondern auch der verweigerte Handschlag, der Spuckschutz aus Plexiglas an der Kasse und der Atemschutz, den Kunde und Friseurin zu jeder Zeit tragen müssen. „Ich habe meine Kunden sehr gern, es fällt mir wirklich schwer, ihnen nicht die Hand geben zu dürfen“, sagt die Friseurin.

Für die Kunden gelten die Corona-Regeln in Knuths Salon schon an der Tür: Wer rein will, muss klopfen, damit nicht jeder einzelne die Klinke anfasst. Auch der Mundschutz ist Pflicht. Als nächstes muss sich jeder Kunde sorgfältig die Hände waschen und ein Kontaktdaten-Formular ausfüllen. Die Formulare braucht die Friseurin für das Gesundheitsamt, falls es doch einmal zu einer Infektion kommt und der Infektionsweg nachvollzogen werden muss.

Bitte klopfen: Damit nicht jeder Kunde die Klinke anfasst, macht Friseurin Janine Knuth lieber selbst die Tür auf. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kunden freuen sich über Friseurtermin

Bisher hätten alle Kunden die neuen Regeln akzeptiert, erzählt Knuth. Die meisten seien einfach dankbar dafür, dass ihre Haare wieder in Form gebracht werden – und dass sie zu den ersten gehören, die nach der coronabedingten Schließung einen Friseurtermin ergattert haben.

Einer dieser ersten Kunden ist Ingo Voß, der seine kurzen rotblonden Haare seit zehn Jahren von Janine Knuth schneiden lässt. „Für mich war es überhaupt kein Problem, meine Haare einmal ein paar Zentimeter länger zu tragen“, sagt der 47-Jährige. „Dafür haben sich meine jugendlichen Kinder köstlich über mich amüsiert.“ In deren Augen sei die Corona-Frisur offenbar ziemlich peinlich gewesen.

Was er in den vergangenen Wochen viel mehr vermisst habe als einen neuen Haarschnitt, sei der Kontakt zu seinen Eltern, Schwiegereltern und dem bald 93-jährigen Großvater. Mit welcher Frisur man rumläuft, sei im Vergleich dazu nebensächlich, findet Voß.

Langsame Rückkehr zur Normalität

Ein paar Straßen weiter freuen sich die Mitarbeiter im Traditionssalon Coiffeur Ritt mindestens genau so sehr wie die Kunden über die Wiedereröffnung. „Wir sind froh, dass langsam wieder ein bisschen Normalität reinkommt“, sagt der Geschäftsführer Stefan Ritt. „Die Mitarbeiter sind alle hoch motiviert.“

Die Auftragsbücher seien fast lückenlos gefüllt. „Wir haben die letzten Tage zweieinhalb Tausend Termine verschoben“, so Ritt. Bei ihm in nächster Zeit mal eben einen Haarschnitt zu bekommen, könnte also eine schwierige Angelegenheit werden. Laufkundschaft wird grundsätzlich nicht bedient – ohne Termin kommt niemand dran. Deswegen gibt es auch keine Schlangen vor der Tür, wie sie vor anderen Friseursalons zu beobachten sind.

Nach jedem Kunden schneidet ab sofort mit Mundschutz Haare – auch die Kunden müssen einen tragen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kunden halten sich an Regeln

Bisher hätten sich fast alle Kunden problemlos an die neuen Hygieneregeln gehalten, sagt der Friseurmeister. Auch, wenn sie dafür kurz im Regen warten mussten. Und als doch mal jemand ohne Mundschutz aufgetaucht sei, habe das Team einen Ersatz parat gehabt.

Wider Erwarten hätten Ritt und sein Team am ersten Tag keine missglückten Selbstversuche korrigieren müssen. „Einen richtig großen Frisur-Unfall haben wir noch nicht gehabt“, erzählt Ritt. Bevor seine Kunden zur Billigtönung aus dem Supermarkt greifen, habe er ihnen in den vergangenen Wochen lieber seine eigene Farbe vorbei gebracht. Offenbar hat diese Strategie ganz gut funktioniert.

Ansturm auf Potsdamer Friseurgeschäfte nach langer Schließung in der Corona-Krise am 4. Mai: Vor einem Salon in der Friedrich-Ebert Straße stehen die Kunden Schlange. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Es wird keiner vergessen“

Zurück bei „K&F Friseure“ ist Janine Knuth wieder damit beschäftigt, den halben Salon zu desinfizieren – zum fünften Mal an diesem Tag. Das Telefon musste sie mittlerweile stummschalten, weil es einfach nicht mehr stillstand. Eine neue Anrufbeantworter-Ansage erklärt den Kunden, dass sie auf jeden Fall zurückgerufen werden. „Es wird keiner vergessen, das verspreche ich“, sagt Janine Knuth. „Aber ich kann mich ja nicht teilen.“

Für ihre neuen Arbeitsbedingungen hat sie nur ein Wort: „Bescheiden“, findet die Friseurin. „Aber da müssen wir alle durch.“

