Potsdam/Leão

Langsam hält der Winter Einzug in Brasilien. Schon jetzt ist es für Melinda Mende und Tobias Jeglinski zu kühl, um in ihrem Camper zu schlafen. Eigentlich wollten die Potsdamerin und der Berliner sowieso nicht in Leão überwintern, sondern dem Sommer hinterherfahren. Die Corona-Pandemie hat diese Pläne durchkreuzt: Die Landesgrenzen sind geschlossen. Fürs Erste endet die Südamerika-Tour der beiden auf einem Campingplatz im Süden Brasiliens.

Nicht so dramatisch, findet Melinda. „Wir sehen gerade, dass immer alles anders kommen kann, als geplant“, sagt die 31-Jährige bei einem Skype-Gespräch, „wenn man sich gedanklich flexibel hält, ist das aber nicht so schlimm.“

Flexibilität von Anfang an

Flexibel ist das Paar in jedem Fall. Dafür spricht allein die Tatsache, dass die beiden vor etwa zwei Jahren ihre Wohnungen in Deutschland auflösten und so ziemlich alles verkauften, was sie besaßen. Seitdem leben Melinda und Tobias in ihrem umgebauten Volkswagen T5 Multivan. Zuerst reisten sie monatelang durch Europa. Im November 2019 bestiegen sie in Hamburg ein Containerschiff in Richtung Uruguay.

Seitdem reist das Paar durch Südamerika und legt Stopps ein, wo es ihm gefällt. Praktischerweise können beide von überall aus arbeiten. Melinda, die an der Universität Potsdam in Kognitionswissenschaften promoviert, braucht dafür nur ihren Laptop und Internet. Der Elektromeister Tobias Jeglinski arbeitet überall, wo sich Aufträge anbieten.

„Wir haben uns allein gelassen gefühlt“

Neben dem Multivan sind die beiden auch noch mit einem Pkw voller Werkzeug unterwegs. „Wir haben quasi eine ganze Werkstatt dabei“, sagt Tobias Jeglinski. Das ist zum einen praktisch, weil ein Elektromeister mit eigenem Werkzeug überall willkommen ist. Zum anderen ist die mobile Werkstatt immer in der Nähe, wenn es ein Problem mit dem Camper gibt.

Als die Krise ausbrach und die Grenzen geschlossen wurden, lief gerade die Aufenthaltsgenehmigung der beiden Deutschen ab. Unsicher darüber, wie es nun weitergeht, wandten sich die beiden an Botschaften und Konsulate. Zu ihrer großen Unzufriedenheit seien sie meistens mit allgemeinen Informationen abgespeist worden, etwa mit Links zum Coronavirus an sich. „Die deutschen Botschaften haben uns nicht helfen können“, sagt Melinda Mende, „da haben wir uns allein gelassen gefühlt.“

Kein Interesse an Rückholprogramm

Immer wieder hätten Botschaftsmitarbeiter und Deutsche ihnen stattdessen geraten, am Rückholprogramm der Bundesregierung teilzunehmen. Das sei zu keinem Zeitpunkt eine Option gewesen, sagt Melinda Mende: „Wir wollten nicht evakuiert werden, es ging uns ja darum, dass wir hier bleiben können.“ Immer wieder hätten sie zudem von Europäern gehört, die sich erst auf dem Weg nach Hause angesteckt haben und nach ihrer Rückkehr in Quarantäne mussten.

Auch ohne Unterstützung der deutschen Auslandsvertretungen wurde das Visum der beiden schließlich verlängert – einfach so, ganz unbürokratisch und automatisch. Melinda und Tobias entschlossen sich dazu, weiter auf demselben Campingplatz in Leão zu bleiben. Als es draußen langsam kühler wurde, brachte der Campingplatzchef unaufgefordert einen Stapel Decken vorbei, als nette Geste. Und als die Temperaturen unter zehn Grad sanken, organisierte er den beiden Deutschen ein Ferienhäuschen.

Melinda Mende und Tobias Jeglinski leben seit zwei Jahren in ihrem Camper. Erst reisten sie durch Europa, jetzt durch Südamerika. Quelle: privat

„Mit offenen Armen empfangen“

„Die Brasilianer haben uns wirklich mit offenen Armen empfangen“, sagt Melinda Mende. Und das, obwohl die Wahl-Potsdamerin und der Berliner kaum Portugiesisch sprechen und eine gewisse Skepsis gegenüber Fremden in der Coronakrise vielleicht sogar nachvollziehbar wäre. „Diese Anonymität, wie man sie in Deutschland oft erlebt, gibt es hier nicht. Hier ist es meistens herzlicher.“

Melinda und Tobias haben sich damit arrangiert, dass ihre Reise erst mal nicht weitergeht. „Gerade finden wir es einfach gut, die Welt kennenzulernen“, sagt Tobias Jeglinski. Nach Deutschland zurückzukehren, sei so schnell ohnehin nicht geplant. Auch, wenn Berlin und Potsdam das Heimatgefühl gilt. „Wenn wir merken, dass wir auf dem Kontinent nicht willkommen sind, müssen wir eben doch wieder ein Frachtschiff besteigen.“

Melinda Mende und Tobias Jeglinski sind auch gerne mal mit dem Rad unterwegs. Eigentlich wollten sie am Ende mehr Zeit in Chile verbringen, in den Bergen. Quelle: privat

Von Hannah Rüdiger