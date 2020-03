Corona: Schule ohne Schule - so funktioniert’s

Potsdam

Noch im Bett hat Greta die ersten Aufgaben erledigt. Den Wecker brauchte sie sich gar nicht zu stellen. Sie ist von allein zur gewohnten Zeit wach geworden – die innere Uhr ist noch auf Unterricht eingestellt. Tick-tack: Los geht’s mit Spanisch. Tick-tack: Weiter mit Englisch. Tick-tack: Mathe.

Greta Bastian – 14 Jahre, 9. Klasse, Schülerin des Babelsberger Filmgymnasiums – sitzt zu Hause in Caputh allein in ihrem Zimmer oder im Garten und lernt. Schule ohne Schule. – Wie ist das eigentlich? „Mir fällt es nicht schwer, mich zu motivieren“, sagt Greta. „Ich bin ein Mensch, der zu Tatendrang neigt und den Fortschritt mag. Ich möchte nicht am Ende des Tages dasitzen und nichts geschafft haben – das zieht mich runter.“

Greta will den Stundenplan einhalten: Mit Struktur lernt es sich besser

Obwohl die Corona-Zwangspause am Mittwoch begonnen hat, war Greta am Montag das letzte Mal in der Schule. Wie viele andere Schüler ist sie bereits am Dienstag zu Hause geblieben, hat schon mal mit Mathe angefangen. Die Aufgaben ruft sie über die Homepage der Schule ab. Eine App auf dem Handy verbindet zudem die Schüler und Lehrer virtuell In Gruppenchats tauschen sie sich miteinander aus, stellen Fragen, wälzen Probleme, geben und bekommen Antworten. „Unsere Lehrer sind dauerhaft erreichbar, wir können sie auch anrufen“, sagt Greta. Sie versucht, ihren Stundenplan einzuhalten. „Es fällt mir leichter mit dieser Struktur“, sagt sie. Mit den Sprachen – sie besucht den bilingualen Zweig – läuft es gut. „Aber in Chemie und Physik wird es von zu Hause aus sicher schwer.“ Da habe sie schon im normalen Unterricht zu knabbern. „Ohne Experimente und nur mit Standard-Buchaufgaben ist es natürlich auch langweiliger.“ Sie hoffe, dass ihr die Lernvideos, die sie sich auf Youtube gesucht hat, ein wenig auf die Sprünge helfen.

Experimente für Zuhause

Der Lehrer Peter Schrötter unterrichtet Gretas Grübelfach Chemie. Er versteht die Sorgen des Mädchens gut. „Wir Lehrer bemühen uns gerade in den Naturwissenschaften, den experimentellen Charakter unserer Fächer zu bewahren“, sagt er. Am ersten Tag des digitalen Unterrichts hat Peter Schrötter einer seiner Klassen deshalb eine Aufgabe gegeben, bei der die Schüler ausprobieren und beobachten können. „Wir machen Experimente mit Haushaltschemikalien, weil wir in dieser Klasse gerade ins Thema Essig und Carbonsäuren einsteigen“, erklärt er. In verschiedenen Gläsern sollen die Jugendlichen beobachten, wie sich eine Münze, etwas Käse, ein Zipfel Wurst und ein Stück Gurke über mehrere Tage in Essig verändern. Peter Schrötter und seinen Kollegen war beim Erstellen der Aufgaben wichtig, dass alles Notwendige in den Haushalten bereits vorhanden ist, Einkaufsorgien für den Unterricht sind tabu.

Auch Videos wollen die Lehrer des Mediencampus, zu dem neben dem Filmgymnasium die Neue Gesamtschule Babelberg gehört, drehen. Die Kommunikation mit den Klassen erfolgt über einen Messengerdienst, Protokolle und Aufgaben werden die Schulsoftware an die Lehrer gesandt. „Wir müssen jetzt vieles neu denken, neu erarbeiten“, sagt Peter Schrötter. Er hofft, dass die Schulen bald wieder zur Normalität zurückkehren können.

„Es fehlt die menschliche Komponente“

„Das Unterrichten ist skurril“, sagt er. „Es fehlt die menschliche Komponente, denn die reine Wissensvermittlung ist nur ein kleiner Teil der Bildung.“ Die soziale Interaktion, die Gespräche, die Erziehung – nicht zu leisten. „Gerade Fächer wie LER wären prädestiniert dafür, mit den Schülern über ihre Ängste zu reden, aber das geht im Moment leider nicht“, sagt Peter Schrötter. „Wir arbeiten gut und effektiv, aber wenn das länger dauert als ein paar Wochen, müssen wir wieder ganz neu denken.“

Auch Greta macht sich Gedanken: „Ich rechne damit, dass ich weniger lernen werde als im Unterricht – ich lenke mich zu Hause ja auch viel mehr ab“. Größte Verführung: das Handy. Greta versucht, es in einem anderen Zimmer liegen zu lassen, wenn sie sich am Schreibtisch – oder eben im Bett – über ihre Aufgaben beugt. Jetzt, da das Wetter so schön ist, lernt sie deshalb gern im Garten. Bis dahin reicht das W-Lan nicht.

So eine Situation kennt Greta nur aus Filmen

Als die ersten Meldungen von Schulschließungen kursierten, da haben sich Greta und ihre Freunde noch „ein bisschen lustig gemacht“, erzählt sie. „Lange Ferien – klar, das fanden wir toll. Jetzt im Nachhinein haben wir aber erkannt, dass der Unterricht zu Hause nicht viel anders als in der Schule ist – nur einsamer“, sagt Greta. Sie hoffe, dass ihr wenigstens die privaten Klavierstunden bleiben. Die Lehrerin und sie in einem Raum, das müsste doch gehen? „Mal schauen, ob wir weitermachen.“ Angst habe sie nicht. „Im ersten Moment denke ich immer noch, es wird alles ein stückweit hochgeschaukelt, aber wenn man nachdenkt, ist es erschreckend, was gerade passiert. Und wenn dann noch der ernste Ton von Mama und Papa dazu kommt...“ So eine Situation kenne sie eigentlich nur aus Filmen, sagt Greta und wiederholt: „Angst? Nein, Angst habe ich nicht – nicht wirklich. Ich weiß, wir sind in Deutschland gut abgesichert. Und jeder weiß, was er zu tun hat.“

Von Nadine Fabian und Saskia Kirf