Innenstadt

Vor der Kirche St. Peter und Paul gedachten am Mittwoch Stadtverordnete, Kirchenleute und sonstige Gäste in einer kleinen Zeremonie der mittlerweile 220 Corona-Toten von Potsdam. Rund 25 Menschen hatten sich pandemiegerecht versammelt. „Ich denke ganz bewusst an bestimmte Menschen, die ich persönlich kannte und deren Todesanzeigen in der Zeitung mich sehr erschüttert haben, es ist ein sehr persönlicher Moment“, sagte etwa Saskia Hüneke, Stadtverordnete von den Grünen.

„Ich kann die Funktion des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und meine persönliche Position in dieser Situation nicht voneinander trennen“, bekannte Pete Heuer (SPD). „Wenn bei einem technischen Unglück so viele Menschen gestorben wären, wäre das Unglück in aller Munde. Die aktuelle Gefahr aber wird noch immer von einigen klein geredet, dabei ist es wichtig, dass wir uns weiter sehr diszipliniert an die Regeln halten.“

Der Gedenkort am Zaun der katholischen Innenstadt-Kirche soll weiterhin erhalten bleiben. Ein großes Schild mit einer Kerze markiert den Platz und fordert zudem dazu auf, Abgelegtes wie Kerzen oder Kuscheltiere nicht zu entfernen.

„Mir geht es, wie so vielen, nicht gut. In diesen anstrengenden Zeiten wird der Tod schnell zur statistischen Größe, doch dahinter stehen nicht nur die Leben der Verstorbenen, sondern die Schicksale ganzer Familien. Wenn man sich von seinen Lieben nicht einmal verabschieden kann, dann ist das sehr dramatisch, das sage ich auch aus ganz persönlichem Erleben“, fügte Sigrid Müller (Linke) hinzu.

Von MAZonline/krf