So gehen die Potsdamer mit der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen um

Wer sich in dieser Woche in den Bussen und Bahnen des Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) umschaut, sieht sie überall: selbstgenähte, gekaufte oder improvisierte Masken in allen möglichen Farben und Mustern. Seit Montag gilt in in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht – an die sich die meisten Menschen am ersten Tag auch zu halten scheinen. Bei einer Stichprobe in Bussen und Bahnen hielt am Montagvormittag fast jeder Mund und Nase bedeckt.

Eine kurze Umfrage zeigt jedoch: Nicht jeder trägt die Maske aus Überzeugung, sondern eher aus Angst vor Bestrafung. „Ich glaube nicht, dass das etwas bringt“, sagt zum Beispiel eine 85-jährige Potsdamerin in der Tram der Linie 93 in Richtung Glienicker Brücke. „Abstand halten und Hände waschen, das halte ich für sinnvoll.“

„Die verteilen ihre Bakterien überall“

Abgesehen davon, dass sie durch die Maske kaum Luft bekomme, beobachte sie viele Fehler im Umgang damit: „Ich sehe, wie die Leute die Masken falsch anfassen und rumschütteln, die verteilen ihre Bakterien überall“, beschwert sie sich. Dann könne man es auch lassen, findet die 85-Jährige. Sie selbst trägt trotzdem eine – um nicht gegen die Pflicht zu verstoßen.

Auch ein Berliner Mitte 30 hält sich nur widerwillig an die Mundschutzpflicht, die auch in der Bundeshauptstadt gilt. „Aus meiner Sicht wird die Gefahr übertrieben“, sagt er. „Auch durch die Medien.“ Weil seine Meinung eher „unbequem“ sei, wolle er damit lieber anonym bleiben. Er glaube nicht, dass Mund-Nasenschutz nötig sei. Für seine Einweg-OP-Maske habe er 1,80 Euro gezahlt –“viel zu viel“, wie er findet. Wenn es keine Pflicht gäbe, würde er auch keinen Mundschutz tragen. „Die Maske ist wahnsinnig unbequem. Ich trage sie nur, weil ich muss.“

Abstand halten, Maske tragen: Für den ÖPNV gibt es seit dem 27. April strenge Regeln. Quelle: Hannah Rüdiger

„Ich bin froh, dass ich eine Maske habe“

Andere Fahrgäste, wie die 64-jährige Marion Penschow, halten die Maskenpflicht für absolut richtig. „Es ist wichtig, in der Öffentlichkeit Maske zu tragen“, sagt die Potsdamerin. „Ich bin froh, dass ich eine habe.“ Das Exemplar, das sie gerade trägt, habe sie von ihrem Sohn, der Altenpfleger ist. Wenn man keine Maske bekommt, könne man außerdem einfach ein Tuch tragen, das sei praktisch.

„Wenn ich zu Hause bin, reiße ich mir das Ding liebend gerne runter“, sagt Marion Penschow. „Aber in Geschäfte gehe ich nur noch mit Maske.“

Seit dem 27. April gilt in Potsdam eine Maskenpflicht für den öffentlichen Personennahverkehr. Quelle: Hannah Rüdiger

Von Hannah Rüdiger