So läuft Baby Fionas Helmtherapie

Die ersten beiden Tage waren quengelig – aber jetzt trägt die kleine Fiona ihren bunten Helm wie eine Krone. Die Therapie schlägt bei der acht Monate alten Potsdamerin bestens an. „Wir haben in vier Wochen schon 50 Prozent von dem erreicht, was wir schaffen wollen“, sagt Fionas Mama Manuela Borchert. „Fionas Kopf ist schon richtig schön rund.“ Die Stirn und das linke Ohr bräuchten noch etwas Lenkung. Ansonsten gehe es jeden Tag in großen Sätzen voran. „Fiona hat gerade einen richtigen Schub“, sagt Manuela Borchert. „Sie wächst, sie zahnt – und sie wird mobiler. Endlich, endlich dreht sie sich allein vom Rücken auf den Bauch. Wir alle sind so erleichtert!“

Auf der Seite oder dem Bauch wollte Fiona nicht liegen

Fiona ist ein Sorgenkind. Das kleine Mädchen kam im Juni 2019 mit einer Hüftdysplasie, einer Fehlbildung der Gelenkpfanne auf die Welt. In den ersten Lebensmonaten hat Fiona eine Tübinger Hüftbeugeschiene getragen – in dieser Zeit bevorzugte sie die Rückenlage. Fionas Köpfchen verformte sich. Blockaden in der Halswirbelsäule verstärkten ihre Abneigung, auf der Seite oder gar auf dem Bauch zu liegen. Fiona habe vor Schmerzen oft geweint, erzählt Manuela Borchert.

Baby Fiona aus Potsdam kann Dank der Spenden der MAZ-Leser die Helmtherapie machen. Quelle: privat

Die größte Angst der Mutter waren die Folgen, die ein schiefer Kopf haben kann: motorische Handicaps etwa, Sprach-, Seh- und Hörstörungen. Orthopäden empfahlen eine Helmtherapie – darauf ruhte für Manuela Borchert alle Hoffnung, doch ihre Krankenkasse lehnte es ab, die Kosten von rund 2000 Euro zu übernehmen. Dank der Spenden der MAZ-Leser konnte die Familie den Helm nun bezahlen und auch Geld für weitere Behandlungen – zum Beispiel für Osteopathiestunden – zurücklegen.

Mutter will Krankenkasse verklagen: „Es geht ums Prinzip!“

Bis zum 14. Juni – bis zu ihrem ersten Geburtstag – soll Fiona den ursprünglichen Prognosen zufolge den Therapiehelm tragen. „Vielleicht können wir uns davon aber schon früher trennen, wer weiß“, sagt Manuela Borchert. Seit ein paar Tagen schon braucht Fiona den Helm nicht mehr den ganzen Tag lang aufzusetzen. „Wir hoffen, dass sie jetzt nicht wieder in ihr altes Muster zurückfällt“, sagt Manuela Borchert. Ihrer Krankenkasse hat Manuela Borchert gekündigt und einen Anwalt eingeschaltet: „Auch wenn die Geschichte für uns jetzt gut ausgegangen ist: Es geht ums Prinzip!“

