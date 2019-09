Potsdam

So heiß war’s noch nie bei „ Stadt für eine Nacht“. Argentinischer Tango zur Eröffnung und ein kopfstehendes Lagerfeuer – alles bei 33 Grad. Da kann man gut verstehen, dass sich der ein oder andere Fahrradfahrer kopfüber in den Tiefen See stürzt.

Die zehnte Ausgabe der „ Stadt für eine Nacht“ war ein einziges Wunderland. Zum Geburtstagsthema „Zehn“ sind Wissenschaft, Kunst und Kultur zusammengetroffen, um einen Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre zu werfen.

Darum ging es bei „ Stadt für eine Nacht “

284 Bewohner hatte die „ Stadt für eine Nacht“ im letzten Jahrzehnt. 2010, beim ersten Festival, noch bei acht bis 15 Grad und 66 Programmpunkten. Der Blick beim Jubiläum richtet sich aber vor allem nach vorne, in die Zukunft. Denn die Kernfrage des Festivals ist: „Wie wollen wir leben?“, sagt Birgit-Katharine Seemann, Fachbereichsleiterin Kultur und Museum der Stadt Potsdam.

Zur Galerie 100 Programmpunkte, 24 Bewohner eine Stadt. Wir haben für Sie die Highlights in Bildern festgehalten.

Und den besten Blick in die Zukunft hatte man im „Tempel der Visionen“. Aufrecht stand im mexikanischen Schrein ein offener Sarg. Ein Münzwurf ließ die bunt geschminkte, blauhaarige Hexe in der Kiste aus dem Universum (eigentlich einem Losbuch) die Zukunft des Fragenden lesen. Die Nachricht: Oft sehr positiv.

Und der „Kleine Sfen“ geht an...

Nur die eigene Zukunft konnte weder die Hexe, noch ihre Tarotkarten-Kollegin sehen. Denn das Projekt gewann im Publikumsvoting den ersten Platz – und damit den mit 1000 Euro dotierten „Kleinen Sfen“. Die Hexe, eigentlich Nora Fritz, ist überrascht: „Ich wusste nicht, dass es so eine Glasscheibe zu gewinnen gibt und ich hatte noch nie einen Scheck in der Hand“, sagte sie euphorisch bei der Preisverleihung. Zumindest beim Gewinn ist Fritz sich über die Zukunft sicher: „Das fließt direkt in den Kunstshop des Rechenzentrums.“

Vielleicht war ihr Blick zuvor zu verstreut. Denn mit 24 Bewohnern hatte die Stadt einiges zu bieten. Schon die direkten Nachbarn, die Agentur Kunsttick und „Invest in Rest“, waren skurril. Sie präsentierten unter anderem einen Automaten, in dem man sich statt Zigaretten direkt einen kleinen Sarg zieht. Das sei keine Anspielung auf die Folgen von Nikotin, sondern eine Aufforderung loszulassen, erklärte Lars Kaiser, der so einige Kunstautomaten in ganz Deutschland aufgestellt hat. „Man bekommt neben einem kleinen Sarg zum Zusammenbauen auch einen Platz auf einem virtuellen Friedhof“, erzählt Kaiser. Dort teilen Menschen, wie ein Kunststudent, der sein Studium aufgibt, ihre Loslass-Geschichten. „Sarg ja“ erreichte im Publikumsvoting den dritten Platz.

So politisch war die „ Stadt für eine Nacht “

Etwas beliebter war etwas, woran es sich festzuhalten lohnt: Das „ Frauenwahllokal“ des Autonomen Frauenzentrums Potsdam. Dort war eine Ausstellung über den langen Kamp ums Frauenwahlrecht bis Ende Mai zu sehen. Die Highlights der Ausstellung, wie die ersten Politikerinnen der Stadt, präsentierte das „ Frauenwahllokal“ nur einen Tag von der Landtagswahl bei dem Kulturfestival.

Die Preisträger freuen Birgit-Katharine Seemann: „Es ist schön zu sehen, dass zwei sehr innovative Projekte, aber auch ein Projekt mit einer politischen Nachricht gewinnen kann.“ Ihr Gewinnertipp schwankte zwischen „Grüne Sphäre“ der Biosphäre, das zehn Alltagsprodukte zeigte, die einen direkten Bezug zur Zerstörung des Regenwaldes haben. Und: Dem Naturkundemuseum, das mit „Wieder da!“ zehn Tierarten zeigte, die wieder in Brandenburg wieder aufgetaucht sind.

Spektakulär abgehoben

Abgetaucht, und zwar sehr spektakulär im Tiefen See, sind sehr viele Fahrradfahrer. Beim „Lake Jumping“ rasten Fahrrad- und Skateboardfahrer erst eine fünf Meter hohe Rampe hinunter, um unten über eine kleinere Rampe mit Vorwärtssalti im See zu landen. Mehr als 40 angemeldete Fahrer und Fahrerinnen gab es bei den heißen Temperaturen. Darunter auch Radsportprofis wie Maik Böhm. „Das Lake Jump ist eine Pflichtveranstaltung. Das besondere sind die Leute und das Wetter“, sagt er. Böhme hat mehr als 20 Jahre Erfahrung.

Mehr aus „ Stadt für eine Nacht“:

Den Kontrast bildeten tibetanische Mönche. Sie machten aus der Schinkelhalle einen Tempel – samt Aura, die das Publikum zum Flüstern brachte. In "Zehn Wohltaten" malten die Mönche mit Sand ein aufwendiges Mandala, das um 0 Uhr unter Glockenschlägen der Havel zugeführt wurde. „Es ist eine riesige Auswahl für Jung und Alt“, fasst ein Besucher die Stadt für eine Nacht zusammen.

Von Jan Russezki