Brandenburger Vorstadt

Mit dem neuen Schuljahr wird vieles anders beim Schulessen. An den 42 Schulen in städtischer Trägerschaft wurden alle Verträge geschlossen sein. Acht Anbieter liefern Schulessen; Sodexo versorgt acht Schulen, Blauart sogar 13. Deshalb will das Unternehmen von der Halbinsel Hermannswerder nächstes Jahr auch eine Million Euro in die Modernisierung und Erweiterung seiner Küche investieren.

Welchen Anbieter man will, entscheidet nach Auskunft der Stadtverwaltung die jeweilige Schulkonferenz, die einen Vertrag auch kündigen kann. Schließen muss ihn allerdings die Stadt mit dem gewählten Anbieter; die Schule unterzeichnet das, nachdem sie von der Stadt dazu bevollmächtigt wurde.

Die Schule bestimmt die Kriterien für den Zuschlag an einen Caterer selbst. Entsprechend dieser Vorgabe werden die Angebote der verschiedenen Essensanbieter für Schulessen gewertet. Der Bieter mit der höchsten erreichten Punktzahl erhält den Zuschlag. Eine Rolle spielen neben dem Preis die Warmhaltezeiten und ob es ein individuelles Ausgabesystem für Obst, Salat oder Rohkost gibt, wie das Beschwerdemanagement läuft, ob es Lunchpakete für Exkursionstage gibt und wie kurzfristig man Mittagessen noch abbestellen kann. Per Fragebogen soll eine Referenzschule Auskunft zu ihren Erfahrungen mit dem interessantesten Anbieter geben können. Auch ein Probeessen ist oft gewünscht.

Für die verschiedenen Schulformen gibt es Potsdam Preisspannen in der Mittagsversorgung. An Grundschulen liegt sie zwischen 2,80 und 3,90 Euro, an Gesamtschulen zwischen 3,45 und 3,90 Euro, an Oberschulen zwischen 3,25 und 4,20 Euro, an Gymnasien zwischen 3,50 und 4,00 Euro und an Förderschulen zwischen 1,71 bis 3,60 Euro. Die Horte befinden sich alle in freier Trägerschaft und regeln die Essenversorgung mit den Preisen in eigener Verantwortung.

Es gibt sogar Schulen, die nicht beliefert werden, sondern in denen direkt gekocht wird. So werden die Kinder der Schule am Nuthetal und der Wilhelm-von-Türk-Schule durch die Küche am Bisamkiez (stadteigen) versorgt, und an der Sportschule „ Friedrich Ludwig Jahn“ kocht Sodexo die Speisen vor Ort. Das Angebot eines warmen Essens zu einem angemessenen Preis ist in Brandenburg Pflicht.

Von Rainer Schüler