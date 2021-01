Potsdam

Ab Montag, dem 4. Januar, ermitteln Katrin Jaehne und Caroline Erikson wieder als Kommissarinnen Sophie Pohlmann und Luna Kunath.

Frau Jaehne, wurden die neuen Folgen der 3. Staffel von „Soko Potsdam“ schon unter Corona-Bedingungen gedreht?

Katrin Jaehne: Die ersten vier der 13 Folgen konnten wir noch vor dem ersten Lockdown filmen. Dann gab es zwei Monate Pause, bevor wir im Sommer die restlichen Stücke drehten. Wir hatten wirklich Glück, dass wir in diesem Jahr, im Gegensatz zu vielen anderen Produktionen, relativ reibungslos arbeiten konnten.

Wie liefen denn die Drehs im Corona-Sommer, als es ein kurzes Aufatmen gab?

Ich war erstaunt, wie entspannt die Arbeiten über die Bühne gingen. Unsere Krimis erfordern ja keine große körperliche Nähe. Wir halten Abstand zu den Tatverdächtigen, auch auf dem Kommissariat liegen wir uns nicht ständig in den Armen. Der Unterschied war eben, dass meine Kollegin Caroline Erikson und ich als Kommissarinnen nicht mehr so einfach frotzeln konnten. Es war umständlich: Wir durften die Akten nicht mehr aus dem Schrank holen und der Kollegin geben, weil man nicht nacheinander die gleichen Sachen berühren darf.

Musste das Drehbuch wegen Corona umgeschrieben werden?

Mir wurde gesagt, dass einige Figuren herausgenommen wurden, weil sonst zu viele Menschen im Raum versammelt wären. Das sähe nicht realistisch aus, wenn wir dort alle im Kreis stehen, alle mit zwei Metern Abstand (lacht).

Sie sind in Luckenwalde groß geworden, mit 20 Jahren zogen Sie nach Berlin. Wahrscheinlich werden Sie als Star empfangen, wenn sie heimkehren…

Nein, das kriege ich nicht mit. Meine Eltern erzählen manchmal, dass Sie auf mich angesprochen wurden, aber das war am Anfang, als die erste Staffel lief. Die Stadt hat sich daran gewöhnt. Auf mich kommt niemand zu, das ist mir auch wirklich nicht wichtig. Ich brauche diese Aufmerksamkeit nicht.

Wie waren Ihre Jugendjahre in Luckenwalde?

Ich bin total froh, dass ich dort aufgewachsen bin. Besser hätte ich es nicht treffen können. Wir haben am Stadtrand gewohnt, gleich am Wald, in nicht mal einer Stunde war ich mit dem Zug in Berlin. Als Kind war ich dort mit meinen Eltern im Zoo, später zum Tanzen. Mit 18 Jahren fand ich, die Stadt ist für die aktuelle Lebensphase etwas klein. Wenn ich heute zu meinen Eltern fahre, fühlt es sich wie eine Insel an. Sie haben einen Garten, wir sind für uns. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, von dieser Insel herunter zu müssen und loszufahren, um mit meinen Freunden etwas zu erleben. Denn ich bin dort zu Gast und suche die Ruhe.

Welches Bild hatten Sie von Potsdam, als Sie gefragt wurden, ob Sie dort als Kommissarin für das ZDF in der „Soko“ mitspielen möchten?

Erst kannte ich nur das Holländische Viertel, aber wie es eben immer ist in Städten, die man entdeckt: Plötzlich habe ich gesehen, dass das Gesicht der Stadt weitaus vielfältiger ist. Es gibt viel mehr als die Touristenhotspots.

Sie spielen dort nun eine Kommissarin. Haben Sie dieser ruhigen Stadt nach Ihren ersten Besuchen ein Verbrechen zugetraut?

Ich habe mich dort immer sehr sicher gefühlt und konnte auch im Dunkeln gefahrlos laufen (lacht).

Jeder Krimi möchte ein einzigartiges Charakteristikum haben, welches ist Ihres?

Wir sind ein Team, das aus zwei Frauen besteht. Zu Anfang haben wir sehr viel mit der Handkamera gedreht, das ist nun weniger geworden. Zunächst blieb zwischen uns Kommissarinnen viel Platz für private Gespräche – doch man sieht in vielen Formaten, auch in unserem, dass der Schwerpunkt mit der Zeit auf die Arbeit gelegt wird.

Sie wurden mit Ihrer Kollegin Caroline Erikson vor drei Jahren als beste Freundinnen und Kommissarinnen besetzt. Verstehen Sie sich auch im echten Leben so gut?

Ja, wir treffen uns immer wieder zum Spazierengehen oder telefonieren miteinander. Damals kannten wir uns gar nicht und wurden ins kalte Wasser geworfen. Man lernt sich schnell sehr gut kennen, wenn man in einer Serie beste Freundinnen spielen muss.

Ihr Krimi ist bereits um 18 Uhr zu sehen. Wahrscheinlich müssen Sie mehr Rücksicht nehmen als bei Filmen, die um 20.15 Uhr laufen, weil Sie ein jüngeres Publikum haben…

Es gibt um 18 Uhr strenge Auflagen. Es dürfen weder Zigaretten noch Alkohol verherrlicht werden, und es darf nicht zu viel nackte Haut zu sehen sein, damit haben wir bei der „Soko Potsdam“ aber ohnehin kein Problem. Und das Blut muss gering dosiert sein.

Können Sie erklären, warum Krimis im deutschen Fernsehen generell so erfolgreich sind?

Vielleicht kann man dort seine Ängste ausleben und erkennen, wie schlimm die Welt sein könnte. Dann schaut man in seinen eigenen Dunstkreis und sieht: Bei mir ist im Vergleich ja alles bestens!

Gucken Sie privat oft Krimis?

Gar nicht mehr. Ich habe es total satt (lacht).

Wie kommt das?

Es ist mir einfach zu viel geworden. Ich habe früher mit meinen Eltern den „Tatort“ geschaut, am besten fand ich den aus Münster. Dann kam Netflix und ich wurde verrückt nach Krimis. Doch irgendwann merkte ich, dass ich übersättigt war. Seit drei Jahren gucke ich vor allem Dokumentationen auf Arte.

Haben Sie im ersten Lockdown viel fern gesehen?

Ja, ich habe einiges angeschaltet, es gibt ein Gefühl von Ohnmacht während der Pandemie. Doch ich merke, dass ich nicht mehr auf diese Geräte wie Smartphone, Fernseher, Tablet oder Computer gucken kann, ich spüre eine fast körperliche Abneigung. Für dieses Gefühl bin ich inzwischen dankbar. Und freue mich nun auf jedes Buch, das ich lese, oder darauf, spazieren zu gehen.

Welche Sehnsucht spüren Sie jetzt gerade in der Pandemie am stärksten?

Im Moment würde ich sehr gerne zu meiner Freundin fliegen, die nach Südafrika ausgewandert ist. Aber das ist im Moment eine blöde Idee. Es bleibt die Hoffnung und die Vorfreude auf eine Zeit, in der das alles wieder möglich ist.

Von Lars Grote