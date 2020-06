So kam es zur Kandidatur von Olaf Scholz in Potsdam

Potsdam

Hätte Vizekanzler Olaf Scholz nicht selbst den Wunsch geäußert, dann hätte die Brandenburger SPD ihn sicherlich gefragt, ob er für die Bundestagswahl 2021 nicht in der Mark zum Zugpferd werden will.

Brandenburg-SPD wollte Scholz um Kandidatur im Land bitten

„Wir hätten auch Interesse angemeldet“, sagt SPD-Generalsekretär Erik Stohn ganz offen. Der alte „Steinmeier-Wahlkreis“, der offiziell die Nummer 60 trägt, und von Rathenow über Brandenburg an der Havel bis nach Jüterbog reicht, wäre frei. Dort hat sich noch kein SPD-Mitglied aus der Deckung gewagt. Der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte dort über Jahre gezeigt, dass man trotz eines Spitzenamts als Außenminister auch in der Region präsent sein kann.

Doch Olaf Scholz wählte die Nummer 61 für seine Kandidatur, den Wahlkreis der seinen neuen Wohnort Potsdam umfasst. Wie kam es dazu?

Abstimmung mit Klara Geywitz und dann der Anruf bei Dietmar Woidke

Zuvor hat Scholz mit den SPD-Größen der Stadt gesprochen, mit dem Unterbezirksvorsitzenden David Kolesnyk und auch dem Ortsverein Potsdam Mitte/Nord, wo Scholz wohl Mitglied werden soll.

Als erstes aber soll er sich mit Klara Geywitz verständigt haben. Mit ihr wollte er im Herbst gemeinsam Bundesvorsitzender der Partei werden. Im hiesigen Wahlkreis wäre sie die parteiinterne Favoritin gewesen – doch Klara Geywitz kandidiert hier nicht. Sie hat bislang auch offen gelassen, wo sie überhaupt noch hin will, nachdem sie weder im Landtag noch in der Landesregierung Sitz und Stimme hat.

Nachdem Scholz sich mit ihr abgestimmt hat, rief er vergangene Woche schließlich SPD-Landeschef Dietmar Woidke und Generalsekretär Erik Stohn an. Kurz darauf sickerte die Nachricht dann durch. Potsdam wird zum gewichtigen Wahlkampfplatz.

Scholz will in Potsdamer Ortsverein eintreten

Bislang ist Olaf Scholz SPD-Mitglied in Hamburg. Doch da ist der Bundesfinanzminister und Vizekanzler nur noch selten. Nun soll Scholz auch in einen Potsdamer Ortsverein der Sozialdemokraten eintreten, heißt es. Das ist keine Bedingung für eine Kandidatur, aber doch ein wichtiges Zeichen. Überhaupt wollen die SPD-Mitglieder einen Eindruck vermitteln: „ Olaf Scholz ist ganz normaler Kandidat. Er muss sich auch vorstellen und seine Bewerbermail geht jetzt mit allen anderen an die Mitglieder“, sagt Erik Stohn.

Am Mittwoch will der Potsdamer Unterbezirk der SPD mitteilen, wer sonst noch der Direktkandidat im Wahlkreis 61 sein möchte. Zu Pfingsten endete die interne Bewerberfrist. „ Olaf Scholz hat sich innerhalb unseres Verfahrens gemeldet und wir sind vom Verfahren auch nicht abgewichen“, betont Potsdams SPD-Chef David Kolesnyk. Denn die Kritik an der Scholz-Kandidatur ließ nicht lange auf sich warten. Denn Scholz verdrängt mit seiner Prominenz die lokalen Bewerber. So mancher Genosse fühlt sich offenbar von der Art und Weise der Bekanntgabe „überfahren“.

Ungewöhnlich früh gibt es nun einen klaren Favoriten

Mit deutlichen Worten hat sich direkt am Tag nach der Ankündigung Harald Geywitz in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder gewandt. Zwar schätze er Olaf Scholz „außerordentlich und halte ihn für einen der Leistungsträger der SPD auf Bundesebene, im Gegensatz zur derzeitigen Parteispitze“, schreibt Geywitz, der früher Juso-Landesvorsitzender war und sich 2016 auch in seiner Partei als Direktkandidat für die Bundestagswahl beworben hatte.

Aber: „Die Art und Weise der Kandidatur im Potsdamer Wahlkreis irritiert mich allerdings. Im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens wurden bereits Kandidaturen bekannt. Die Kommunikation via Landesverband suggeriert eine Vorentscheidung, die ich für mit demokratischen Grundsätzen der Brandenburger Sozialdemokratie schwerlich vereinbar halte.“

Vor dem Hintergrund der Bewerbung von Olaf Scholz hat mittlerweile eine andere Genossin aus dem Wahlkreis 61 die Segel gestrichen. Laura Adebahr hatte im Januar ihre Bewerbung um die Kandidatur erklärt – nun zieht sie diese zurück. „Mit der Kandidatur von Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz hat sich ein politisches Schwergewicht in die Riege der Kandidierenden eingereiht, was es nötig macht, die Situation neu zu bewerten“, teilte Adebahr am Freitag auf Facebook mit.

So sieht es auch Potsdams SPD-Chef David Kolesnyk: „Diese Bewerbung ist nun für viele der Anlass, schon jetzt ihre eigene Kandidatur zu hinterfragen. Das ist ungewöhnlich früh, weil es sonst erst einige Vorstellungsrunden braucht, bis ein Favorit feststeht. Hier gibt es schon jetzt einen klaren Favoriten.“

Von Peter Degener und Ildiko Röd