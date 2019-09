Babelsberg

Das Oberverwaltungsgericht in Berlin entscheidet am Mittwoch über 20 Normenkontrollklagen gegen den Bebauungsplan Nr. 125, mit dem die Stadt den durchgängigen Uferweg am Babelsberger Ufer des Griebnitzsees sichern will.

Wie entstand der Uferweg am Griebnitzsee ?

Der Griebnitzsee ist die edle Wasse...