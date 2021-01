So können Sie Kultur in Potsdam unterstützen

Potsdam

Etwa 1200 Euro sind bereits unter dem Motto „Kunst statt Böller“ gesammelt worden. Das teilte der Linke Stadtverordnete Sascha Krämer auf Nachfrage mit. Gemeinsam mit dem Stadtverordneten Uwe Adler ( SPD) hatte er Anfang Dezember 2020 zu einer Spendenaktion für die Potsdamer Kultur aufgerufen. Bis zum 6. Januar 2021 läuft die Aktion noch, die Bürgerstiftung Potsdam verwalte als neutrale und gemeinnützige Organisation die eingehenden Spenden.

Kulturschaffende, Kulturbegleitende und Künstler hätten der Stadtgesellschaft in der Vergangenheit so viel gegeben und müssten heute mit sorgenvollem Blick in die Zukunft schauen, weil sie sich in der eigenen Existenz bedroht sehen. „Kunst und Kultur sind kritisches Korrektiv, sind streitbar und müssen den Mut haben, auch unbequem zu sein. Sie sind der Spiegel einer lebendigen Gesellschaft“, heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Das Spendenkonto: Potsdamer Bürgerstiftung, DE93 1207 0000 0010 6633 00, Deutsche Bank Potsdam, als Verwendungszweck soll #kulturmachtpotsdam angegeben werden. Online kann auch unter diesem Formular gespendet werden.

Filme online gucken, Thalia-Kino unterstützen

Wer ganz konkret das Babelsberger Thalia-Kino unterstützen möchte, kann das unter anderem über den Kauf von Gutscheinen tun – oder über den sogenannten Solistream Filme gucken. Beim Kauf eines Online-Tickets geht ein Teil des bezahlten Preises an das Kino der Wahl. Derzeit steht für das Thalia der Film „Das Neue Evangelium“ zur Verfügung.

Der Film Regisseur Milo Rau inszeniert in der süditalienischen Stadt Matera gemeinsam mit dem Politaktivisten Yvan Sagnet einen hochpolitischen Jesus-Film, in dem biblische Erzählung und verzweifelte Revolte ineinanderfließen. Entstanden ist ein hybrider Film: eine Verschmelzung von Dokumentarfilm, Spielfilm, politischer Aktionskunst und Passionsspiel. „Das Neue Evangelium" ist ein Manifest für die Opfer des westlichen Kapitalismus das angesichts der europäischen Flüchtlingskrise und der weltweiten Black Lives Matter-Bewegung aktueller nicht sein könnte, heißt es in der Filmbeschreibung.

Unterstützung über Fördervereine

Unterstützen kann man viele Kultureinrichtungen übrigens auch über die entsprechenden Fördervereine. Auf der Website „Du für die Kultur“ sind diese leicht durch die Eingabe der örtlichen Postleitzahl zu finden, aufgelistet sind dort auch die Freundeskreise und Fördervereine vieler Potsdamer Einrichtungen. Der Förderkreis des Hans-Otto-Theaters ist beispielsweise darunter, der Freundeskreis des Poetenpacks, des Bornstedter Friedhofs oder auch der der Musikfestspiele.

Kulturaktion auf dem Alten Markt geplant

Um auf die schwierige Situation für Kulturschaffende aufmerksam zu machen, plant die Initiative „KulturMachtPotsdam“, die sich aus Kulturinstitutionen und freiberuflichen Künstler:innen aus allen Sparten und kulturellen Vereinen der Stadt zusammensetzt, am 13. und 14. März eine Kunstinstallation auf dem Alten Markt.

Bei den performativen Aktionen kann mit den Mitteln des Tanzes, der Musik, der Bewegung, der Sprache, des Puppenspiels und vielem mehr gearbeitet werden, heißt es auf der Website der Initiative. Es seien aber die zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln für alle Beteiligten zu beachten. Künstler:innen oder Kultur-Unterstützer:innen können sich noch bis zum 15. Januar über das entsprechende Anmeldeformular für die Aktion anmelden.

Von Sarah Kugler