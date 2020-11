Geltow

Es sind zwei Räume, in der Caputher Chaussee 3, in Geltow, die es ohne die Corona-Pandemie so wohl nicht geben würde. Oder zumindest jetzt noch nicht. Zwei Räume, in denen ein elektrisches Klavier steht, ein Keyboard, ein paar Gitarren und eine Kaffeemaschine. Und es sind zwei Räume, die immer, wirklich immer gut gelüftet sind. Denn: In diesen zwei Räumen hat Geltows erste ortsansässige Musikschule Platz gefunden und hier findet nicht nur Instrumentalunterricht statt, sondern auch Gesangsunterricht. Ja, auch in der Pandemie.

„Wir haben genug Abstand und wir singen stets noch vorne und stehen uns nicht gegenüber“, sagt Stefan Klucke. Der 49-jährige Musiker hat die Musikschule Geltow gegründet. Die Corona-Pandemie war dafür die Initialzündung, sagt Klucke. Denn viele Jahre war er als ein Teil des bekannten schwarzhumorigen Duos „Schwarze Grütze“ erfolgreich. Das ist er immer noch. Nur haben er und sein Partner Dirk Pursche derzeit keine Auftritte.

Existenzgrundlage so gut wie verloren

Stefan Klucke ist einer von tausenden Künstlern in Brandenburg, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie ihre Existenzgrundlage so gut wie verloren haben. Seit 25 Jahren tourt Klucke mit der „Schwarzen Grütze“ durch ganz Deutschland. Im Februar hatte das neue Programm des Duos „Vom Neandertal ins Digital“ in der Pfeffermühle in Leipzig Premiere.

Stefan Klucke (l.) und Dirk Pursche sind das Duo !Schwarze Grütze“. Quelle: Agentur

Einen Monat spielten die beiden Kabarettisten es an zwölf Abenden. Dann war Schluss. Der Shutdown brachte das ganze Land zum Erliegen und mit ihm die Kunst und Kultur. Erst im September starteten die Auftritte der „Schwarzen Grütze“ wieder, unter den gegebenen Hygienevorschriften. Meistens waren das Auftritte gegen „jeden finanziellen Verstand“, so Klucke, „es hat sich wirtschaftlich einfach nicht gerechnet. Aber wir haben es trotzdem gemacht, einfach weil wir Kultur ermöglichen wollten.“

Klucke : „Wie ein Duracell-Hase, dem man die Stöcker festhält“

Heute schaut er auf die vergangenen Monate zurück und wirkt gefasst. Dennoch macht es freilich etwas mit ihm, wenn er an all die abgesagten Auftritte denkt. „Es staut sich irgendwie an“, sagt er, „die Momente auf der Bühne sind besondere Glücksmomente, die intensiv, aber eben auch ziemlich anstrengend sind. Und wenn sowas, was man in der Woche drei bis vier Mal erlebt, plötzlich wegfällt, dann fühlt sich das ein bisschen so an, wie aufgezogen, wie so ein Duracell-Hase, dem man die Stöcker festhält.“

Stefan Klucke sagt von sich selbst, er sei ein grundsätzlich positiv eingestellter Mensch. Und so ist er auch überzeugt: „Die ’Schwarze Grütze’ wird Corona auf jeden Fall überstehen. Da mache ich mir keine Sorgen.Wir haben das ohnehin nicht nur gemacht, um damit Geld zu verdienen.“ Ihm gehe es einfach darum, Musik zu machen und sie mit anderen Menschen zu teilen.

Sorge um die Mitarbeiter der Veranstalter

Sorgen mache er sich hingegen um die Veranstalter. „Und um all die Mitarbeiter, die oft nicht genannt werden, ohne die so ein Kabarettabend allerdings nicht möglich wäre. Vom Toningenieur über die Kostümbildnerin bis hin zur Klofrau.“ Auch wenn er Verständnis dafür habe, dass „man in einer Pandemie Einschränkungen im öffentlichen Leben beschließen muss“, finde er es sehr ungerecht, dass all die Menschen in den Theatern, Konzertsälen und kleinen Unterhaltungsbühnen, „die sich so sehr mit ausgeklügelten Hygienekonzepten eingesetzt haben, dass denen jetzt die Betriebserlaubnis entzogen wird“, so Klucke. Er selbst habe sich an nur wenigen öffentlichen Orten so sicher gefühlt wie in Theatern.

Die Gründung der Musikschule im August war alles andere als eine Notlösung für die unsichere Situation. Ganz im Gegenteil. Bevor Stefan Klucke von der „Schwarzen Grütze“ leben konnte, war er an zahlreichen Musikschulen angestellt, schließlich auch an der Universität Potsdam. Das Unterrichten von Musik ist für ihn eine Leidenschaft. „Der Gedanke, eine eigene Schule zu gründen, existierte schon lange in meinem Kopf“, sagt Klucke, „außerdem bin ich der Meinung, dass so etwas hier in Geltow fehlt.“

Kluckes Musikschule ist erste ortsansässige in Geltow

Zwar schicke die Freie Musikschule Potsdam ein paar Lehrer in die Meusebach-Grungschule. Aber eine ortsansässige Musikschule hatte Geltow bisher nicht. „Und ich habe den Eindruck, dass die Geltower sich wirklich freuen, dass es nun eine gibt“, sagt Stefan Klucke. Der Erfolg gibt im Recht. Im August gegründet, unterrichten er, seine Frau und fünf weitere Musiklehrer inzwischen 60 Schüler, Tendenz steigend. Zehn davon sind erwachsene Schüler.

Er sei dankbar, dass die Brandenburger Landesregierung sich dazu entschlossen hat, die Musikschulen im derzeit laufenden Lockdown offen zu lassen. „Musik ist ein toller Ausgleich und eine tolle Beschäftigung“, so Klucke, nicht nur für die Erwachsenen. „Man merkt, dass die Kinder durch diese Pandemie-Situation belastet sind und Musik hilft einfach dabei, abzutauchen und vor dieser problematischen Situation für ein paar Momente zu entfliehen.“

