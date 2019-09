Potsdam

Heute wird in Potsdam erneut fürs Klima gestreikt: Umweltaktivisten treffen sich ab 18 Uhr am Luisenplatz und starten um 19 Uhr per Fahrrad zu den drei wichtigsten Brücken der Stadt. Für Kundgebungen soll der Verkehr auf der Langen Brücke, der Humboldtbrücke und der Glienicker Brücke zeitweise gestoppt werden. Die MAZ radelt mit und berichtet live.

Die heutige Demonstration ist bei der Polizei angemeldet. Auch über die Zwischenkundgebungen sind die Beamten informiert. Es wird einen "lageangepassten Einsatz" geben, erklärt eine Polizei-Sprecherin auf MAZ-Anfrage.

Was wollen die Jugendlichen mit ihren Protesten eigentlich erreichen? Das hat die 14-jährige Lea Kampe aus Potsdam der MAZ kürzlich im Interview erklärt.





Auch Vertreter der Stadt Potsdam waren bei der Demo letzte Woche dabei.

Vor einer Woche haben auch die Potsdamer beim großen Aktionstag der „Fridays for Future“-Bewegung mitgemacht. Mehr als 5000 Teilnehmer gingen auf die Straße. Die MAZ war live dabei. Hier der Ticker zum Nachlesen:





Um 18 Uhr wollen sich die Demonstranten am Luisenplatz zu einer Mahnwache treffen. Anschließend führt die Fahrraddemo über die Lange Brücke, die Humboldt- und die Glienicker Brücke. „Wir wollen damit zeigen, dass eine Verkehrswende nötig ist“, erklärt Jaro Abraham, der Sprecher der Potsdamer Fridays-for-Future-Gruppe. Deshalb habe man sich für Kundgebungen auf den Brücken entschieden, um den Autoverkehr zum Warten zu zwingen. Jaro Abraham (16) ist Aktivist bei Fridays for Future in Potsdam.

Die letzte große Klimademonstration ist gerade eine Woche her. Heute geht es weiter mit einer Fahrraddemonstration, bei der die Verkehrsknotenpunkte Lange Brücke, Humboldtbrücke und Glienicker Brücke kurzzeitig blockiert werden sollen.

Von Jan Russezki und Lisa Schmierer