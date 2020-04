Vorbild für Potsdam: So lebt Jena mit Maskenpflicht

Potsdam

Ab Montag wird es als neue Corona-Eindämmungsmaßnahme in Potsdam eine Alltagsmaskenpflicht geben. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein oder in ein Geschäft möchte, muss dann Mund und Nase bedeckt haben. Vorbild für die Bestimmungen sind Wolfsburg und Jena. Die MAZ hat in Jena nachgefragt, wie sich das Alltagsleben mit der Maskenpflicht verändert hat.

Auf die Frage der MAZ, wie es sich seit dem 2. April und den ersten Stufen der Maskenpflicht in Jena lebt, gibt es in der lokalen Facebookgruppe „Rund um Jena“ großen Redebedarf. Über Nacht in nur 19 Stunden teilten Jenaer in 115 Kommentaren und einem Dutzend Nachrichten ihre Eindrücke.

Anzeige

Woher bekommt man Masken?

Alina Meusel ist Veranstaltungskauffrau. Die 20-Jährige berichtet der MAZ, dass zu Beginn der Maskenpflicht in Jena viele Menschen dagegen und frustriert waren. „Meistens schienen die Gründe zu sein, dass die Menschen Masken nicht bezahlen wollten oder einfach frustriert waren, dass sie niemanden persönlich kennen, der näht“, sagt Meusel. Sie und andere Jenaer bestätigen, was die Stadt Jena am Montag mitteilte: Es haben sich sehr viele Initiativen gebildet und auch Einzelne engagierten sich und nähten Masken. Auch Meusel nähte.

Weitere MAZ+ Artikel

„Eines Morgens stand ich mit zehn anderen Menschen vor dem Nähgeschäft, um passende Stoffe für Mund-Nasen-Bedeckungen zu kaufen und das war wirklich irgendwie ein schönes Gefühl!“ Die Masken gingen dann oft sehr günstig oder zum Teil auch kostenlos an andere Jenaer, Familien und Freunde. Meusel schenkte auch ihrem Postboten eine genähte Maske, weil dieser von seinem Arbeitgeber keine bekam.

Passanten in Jena mit Schutzmasken. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Jena ist an Masken gewöhnt

Raphael Brack erzählt in der Facebookgruppe: „Also hier laufen alle brav mit Maske herum. Nach drei Tagen war es auch nicht mehr komisch, dass wir alle wie ’ne große bunte Räuberbande aussehen.“ Die Stadt Jena bestätigte der MAZ das Tragen der Masken. In Jena wurden bisher keine Bußgelder verhängt.

Daran mussten sich viele Jenaer aber erst einmal gewöhnen. „Das erste Tragen war absolut schrecklich! Ich hatte nach zehn Sekunden schon das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, und wollte sie sofort wieder abnehmen. Auch das erste Einkaufen, war mit Maske sehr anstrengend“, berichtet Alina Meusel. Ohne Maske würde in Supermärkten kein Zutritt gewährt, schreibt Joseph Kinzig.

Optisch haben sich viele an die Masken gewöhnt. Das Atmen fällt vielen durch die Masken schwer. Die Facebooknutzerin Kati Fröhlich schreibt: „Alle die den ganzen Tag damit arbeiten müssen, haben zum Teil ein Problem. Man bekommt nicht ordentlich Luft dadurch, schwitzt.“ Auch mit Blick in den Sommer sieht sie die Maskenpflicht kritisch: „Ich bin gespannt, wie es wird, wenn es richtig heiß draußen ist und wir mit Maske schwere Arbeiten erledigen müssen. Erfahrungsgemäß sieht man dann schnell mehr Sternchen.“

Arbeiten mit Atemschutz bleibt schwierig

In Potsdam soll die Maskenpflicht zwar nur auf den ÖPNV und Geschäfte begrenzt sein, aber auch dort arbeiten Menschen mehrere Stunden am Stück. Mehrere Nutzer sorgen sich um eine zu hohe Belastung der Lunge, um Lungenkrankheiten und die CO2-Belastung durch immer wieder eingeatmete Luft in der Maske.

Linda Holubek sieht einen anderen Nachteil der Masken: „Der einzige Nachteil, den ich persönlich festgestellt habe, besteht darin, dass die Leute weniger Abstand halten. Wenn ich die Maske trage, schütze ich meine Mitmenschen. Das ist aber kein Freibrief, mir plötzlich näher zu kommen und mich damit zu gefährden.“

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Ist die Maskenpflicht sinnvoll?

Alina Meusel sagt dagegen: „Es wird ja oft gesagt, dass durch die Masken die Abstände weniger eingehalten werden, aber ich nehme in Jena genau das Gegenteil wahr. Die Maske machen Covid-19 zu etwas greifbarem.“ Sie wünscht sich dennoch mehr Aufklärung: „Schwierig sehe ich die Vermittlung des richtigen Umgangs, leider sieht man hin und wieder vor allem ältere Menschen, denen die Maske knapp unter der Nase hängt, so bringt sie natürlich nicht viel.“

Ob eine Maskenpflicht wirklich zu einer maßgeblichen Verbesserung in Jena verholfen hat, kann die Stadtsprecherin nicht genau sagen. Aber: „Wir haben in Jena tatsächlich seit dem 9. April keine neuen Fälle.“ Um die Verbreitung in der Stadt zu verhindern, seien die Masken, neben Hygiene und Abstand, eine sehr gute zusätzliche Maßnahme.

Lesen Sie auch

Von Jan Russezki