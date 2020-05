Die Biergartensaison beginnt: So lief die Wiedereröffnung der Potsdamer Kneipe Hafthorn

Potsdam

Zweieinhalb Monate. So lange mussten Stammkunden wahrscheinlich noch nie auf ein Bier in ihrer Lieblingskneipe Hafthorn warten. „Ich freue mich, dass wir endlich wieder mitten in der Stadt etwas trinken können und der Isolation entkommen“, sagt Thorsten Häcker. Wie auch seine Freunde Stefanie und Steffen Krausewald zählt er zu den treuen Stammkunden der Szenekneipe, die am Freitag die Biergartensaison im Hafthorn eröffneten und den ersten Tisch ergatterten.

„Wir kommen eigentlich schon immer her“, sagt Stefan Krausewald. Schon immer, das heißt etwa seit Mitte der 90er Jahre. Der große Unterschied zu sonst: Zum ersten Mal empfing die Stammgäste neben Geschäftsführer Jörn Rohde auch ein Desinfektionsmittelspender im Hof.

Marnie Platzke ist die stellvertretende Geschäftsführerin der Kneipe Hafthorn. Quelle: Varvara Smirnova

Nur Mitbewohner dürfen zusammen sitzen

Wie alle anderen Gastronomen musste Rohde einen ganzen Katalog von Hygieneregeln umsetzen, um wieder Gäste bewirten zu dürfen. Auf den ersten Blick wirkt der Biergarten ganz schön ausgedünnt. Das liegt vor allem an dem Mindestabstand von 1,50 Metern, der nach einer Handlungsempfehlung des Deutschen Hotel und Gaststättenverbandes für alle gilt, die nicht zusammen wohnen.

Für das Hafthorn bedeutet das: Wo sonst bis zu 180 Gäste Platz finden, können heute Abend nur Gäste aus maximal 13 verschiedenen Haushalten zusammen ihre Feierabendbiere trinken. Alle Kellnerinnen und Kellner tragen schwarze Mund-Nasen-Schutzmasken mit Hafthorn-Logo. An der Wand erklärt ein eigens für diesen Zweck gestaltetes Schild in Hafthorn-typischen Piktogrammen, was erlaubt ist und was nicht.

Philipp Platzke gönnt sich ein Bier in der Kneipe Hafthorn. Quelle: Varvara Smirnova

Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität

Stefanie und Steffen Krausewald und Thorsten Häcker kommen damit gut klar. Hauptsache, man könne endlich wieder in den Biergarten gehen. „Wir haben alle Respekt vor dieser Krankheit“, sagt Steffen Krausewald. Trotzdem tue jeder Schritt in Richtung Normalität gut: Sich einfach mal auf einen Kaffee oder ein Bier treffen, das habe in den vergangenen Wochen besonders gefehlt.

Ein paar Tische weiter haben Friedrich und Daniel gerade die nächste Runde Helles bestellt. Sie können auf die Minute genau sagen, wann sie ihren Kneipenabend begonnen haben – weil sie gleich am Anfang ein Datenblatt ausgefüllt haben. Die gesammelten Daten sollen dabei helfen, im Falle einer Corona-Infektion die Infektionskette nachzuvollziehen.

Die Hygiene- und Verhaltensregen erklärt das Hafthorn seinen Gästen mit den kneipentypischen Strichmännchen. Quelle: Varvara Smirnova

Immerhin keine Strohhalm-Pflicht für Bier

„Heute Abend fühlt sich hier alles ein bisschen exklusiver an“, sagt Friedrich. Schon allein deswegen, weil am Eingang des Biergartens ein Schild steht mit der Aufschrift: „Bitte warten! Ihr werdet platziert“. Mit den Hygienemaßnahmen haben sich die beiden arrangiert. „Schlimmer wäre es jetzt, das Bier durch einen Strohhalm hinter der Maske trinken zu müssen“, sagt Daniel.

Für den Hafthorn-Chef hakt es immer noch an vielen Stellen. Er ärgert sich über das Regel-Chaos, die unterschiedlichen Vorgaben für Berlin und Brandenburg und den vorgegebenen Zapfenstreich um 22 Uhr. Zu dieser Zeit ginge es in seiner Kneipe gerade erst richtig los. „Das ist wirklich bedauerlich.“ Auch die Erfassung der Gästedaten bereite ihm Bauchschmerzen. „Ich bin nicht die Polizei und will es auch nicht sein.“ Trotz allem freue er sich, endlich wieder Gäste im Hafthorn begrüßen zu können. Auch, wenn Umarmungen noch verboten sind.

Von Hannah Rüdiger