Potsdam / Glindow / Lehnin

Die drei Welpen lagen neben ihrer toten Mutter, winselnd, piepsend, am Rande eines Pferdehofs von Potsdam. Eins der Jungen lief einem Menschen unablässig hinterher; um Hilfe schreiend, versuchte es, am Hosenbein hinauf zu klettern. „Das ist kein Krankheitszeichen, sondern heißt nur: Ich habe Hunger“, sagt Karin Schneeberger: „Irgendetwas bringt Waschbärenmütter derzeit binnen 24 Stunden um. Vielleicht ein Durchfall.“

Dass die explosiv gewachsene und lästige Population damit etwas kleiner wird, ist gut für die Wohngebiete, in die sie drängt, dass aber hilflose Jungtiere zurück bleiben, ist nicht so gut. Spaziergänger finden die possierlichen Vierbeiner mit den süßen Knopfaugen und rufen die Tierrettung von Potsdam.

Wohin mit den Waschbärkindern?

Die holt sie ab und sich ein Problem ins Haus. „Der Gesetzgeber sagt, Waschbären müssen der Natur entnommen werden und dürfen nicht dorthin zurück“, sagt Schneeberger, seit kurzem Chefin der Tierrettung Potsdam. Bringt man die Babys also um? Im Gegenteil: Man päppelt sie auf und vermittelt sie.

„Nicht an Privatpersonen“, stellt die Wildtierbiologin von der Uni Potsdam klar, die dieses Jahr schon 22 Waschbärjunge betreut hat bei sich in Fahrland: „Der Waschbär ist als Haustier völlig ungeeignet. Den kann keiner domestizieren.“ Er ist extrem neugierig, braucht viel Auslauf, gilt als Fressmaschine. Er hat keine natürlichen Feinde und macht auf Futterjagd vor gar nichts halt: „Eine Wohnung würde er total verwüsten.“

Doch für ihre Welpen ist der Weg ins Erwachsenenalter und in ein Leben in Auffangstationen und Wildgehege noch weit. Acht Babys füttert die Tierrettungschefin derzeit, erst mit Katzenaufzuchtmilch, dann mit Babybrei und Obstmus (in der Badewanne!), später mit Trauben, Bananen, Hundefutter: „Rührei lieben sie über alles“, lacht Schneeberger, „und Hähnchenherzen.“

Zur Galerie Es ist die beste Zeit zum Kinderkriegen in der Tierwelt. Es gibt reichlich Nachwuchs, aber auch unerklärlich viele tote Muttertiere. Die Tierrettung Potsdam nimmt sie auf und zeiht sie groß.

Drei Waschbärbabys für den Falkenhof

Die drei aus Potsdam – zwei Mädchen und ein Bub – waren erst drei Wochen alt, als man sie fand, jetzt sind sie sechs. Drei davon werden später im Falkenhof der Waldstadt leben. In einem Gitterauslauf vor dem Terrassenfenster in Fahrland-Eisbergstücke flitzen die kleinen Waschbärchen umher, und selbst im Freien auf der Wiese hauen sie nicht ab, folgen ihrer Ziehmutter auf Schritt und Tritt, klettern ihre Hosenbeine hoch, schnuppern in ihren Haaren und geben Küsschen.

Das Waschbären-Baby aus Potsdam fühlt sich wohl auf Karin Schneebergers Schultern. Quelle: Rainer Schüler

Den kleinen Zoo kennen alle Kinder der Umgebung, denen Schneeberger gerne auch erzählt, was Waschbären tun, wenn sie nicht mehr so klein und niedlich sind: räubern, plündern, Waschbär-Babys machen. Damit sie das in ihrer neuen Heimat nicht versuchen können, werden sie kastriert.

Tierretter fordern Kastrationsprogramm

Ein Kastrationsprogramm wie für Stadtkatzen ist in Schneebergers Augen der beste Weg, der Ausbreitung von Waschbären entgegenzuwirken. Dann könnte man sie wieder in die Natur entlassen, wo sie ihr angestammtes Revier einnehmen und behaupten, ohne dass es Nachwuchs gibt. Sie werden bis zu 20 Jahre alt.

Waschbärenbabies auf der Pirsch im Garten von „Päpplerin“ Karin Schneeberger in Fahrland. Quelle: Rainer Schüler

„Vertreiben kann man Waschbären nicht aus dem Stadtgebiet“, sagt sie, „aber ihnen das Leben unbehaglich machen: kein offener Kompost, keine verkramten Ecken, keine zugänglichen Räume wie Schuppen und Garagen!“ In der Stadt fängt man Waschbären meist in Fallen und erschießt sie dann woanders aus der Nahdistanz. Außerhalb von Wohngebieten werden sie sofort erschossen, aus der Entfernung.

Krähe erbeutet Eichhörnchen

In Lehnin kümmern sich Martina und Jörg Seydel um ganz andere Räuber: Fünf Eichhörnchen-Babys haben sie in Pflege, zwei davon aus der Waldstadt Potsdams. Seit März päppeln sie für die Tierrettung Potsdam Eichhörnchen-Babys auf; die gibt es gerade reichlich. Und sie haben rabiate Feinde: Nicht nur den Waschbären, der gut auf Bäume klettern kann, vor allem Bussarde und Krähen greifen Eichhörnchennester an.

Eine Krähe hatte ein Eichhörnchen-Mädchen schon im Schnabel und flog davon, als Menschen den Raub entdeckten und Krach schlugen. Der Vogel ließ die Beute fallen, aus großer Höhe. Das Junge schlug hart auf und erlitt einen neurologischen Schaden: Es läuft schief und muss mit einer Mini-Spritze ernährt werden.

„Die Tierärztin glaubt, das gibt sich wieder“, erzählt Krankenschwester Martina Seydel, während ihr Mann das müde Baby in ein Handtuch wickelt und ihm die Spritze mit der Katzenmilch ins Mäulchen schiebt; es schleckert eifrig. „Eine größere Spritze können wir nicht nehmen“, sagt der Installateurmeister: „Dann würde es sich verschlucken.“ Auch nachts muss mal gefüttert werden; dafür stehen beide Seydels gerne auf.

Eichhörnchen werden selbst zu Räubern

Im Wohnzimmer steht auf dem Esstisch der Vogelbauer mit dem verletzten Eichhörnchen, das meist in einer Wollmütze schläft. An der Wand steht eine große Voliere aufgebockt, damit die beiden Hunde der Seydels nicht an die beiden Eichhörnchen darin kommen. Für die sind eine wollene Höhle, ein gefütterter Stoffschlauch und mehrere Handtücher als Hängematten zwischen die Gitterstäbe geknüpft.

Noch mehr Platz zum Toben haben die beiden Jungtiere im Garten, wo es ein großes Gehege gibt, das einst mal für Meerschweinchen gebaut wurde. Hier fühlt sich das zweite Mädchen aus Potsdam wohl. Wenn die Eichhörnchen mal groß sind, werden sie selbst zu Räubern und drehen den Spieß um: Dann rauben sie Krähennester aus.

Martina Seydel in Lehnin päppelt verwaiste und verletzte Eichhörnchen auf; dieses hier stammt aus Potsdam. Quelle: Rainer Schüler

Zur Tierrettung kamen und bei ihr Mitglieder wurden die Seydels aber eines Igels wegen, den sie mit tiefen Wunden und Madenbefall fanden; ihm geht es heute wieder gut.

Verwilderte Katzen werden unfruchtbar

Sie kommen nicht aus der Wildnis, sind in den Städten aber längst verwildert: Seit vielen Jahren versorgen Fütterer die Tiere, kümmern sich Ärzte um sie, päppeln Retter Welpen auf. Alle werden kastriert, um sie wieder in ihre Reviere zu entlassen oder an private Liebhaber abzugeben.

Wer ist die Tierrettung Potsdam? Der Verein mit Sitz in Geltow besteht ausschließlich aus ehrenamtlich arbeitenden Mitgliedern, die in ihrer Freizeit Tieren in Not helfen. Dem Verein stehen erfahrene Rettungskräfte, Feuerwehrmänner, Polizisten und Tierärzte zur Seite. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit Ämtern, Tierhilfsorganisationen und Pflegestellen. Der Verein rettet Tiere, die in Not geraten sind, z.B. durch Vergiftung, akute Erkrankung, Verletzung oder Unfall. Dabei spielt die Tierart keine Rolle. Die Retter übernehmen die Erstversorgung und den Transport zum Tierarzt oder zur Tierklinik. Auch wenn ein Tierhalter selbst nicht in der Lage ist, sein hilfebedürftiges Tier zu transportieren, hilft die Rettung. Außerdem werden entlaufene Tiere gesucht und Fundtiere gesichert, um sie schnell wieder nach Hause zu bringen. Such- und Fundtiere können auf einer Facebook-Seite veröffentlicht werden. Unter der Notfallnummer 0151/70 12 12 02 ist die Tierrettung rund um die Uhr erreichbar.

In Glindow hat Martina Thole gerade vier Katzen-Babys in Pflege, die man mitsamt der Mutter in einem Schuppen fand. Die Tierrettung holte die Mutter und kastrierte sie; später werden auch ihre Jungen kastriert und vermittelt. Damit das nicht leichtfertig passiert, erhebt die Rettung eine „Schutzgebühr“ von 100 Euro für ein Tier, das dann aber auch schon geimpft und entwurmt ist.

Martina Thole von der Tierrettung Potsdam päppelt Stadtkatzenbabys auf. Die wild lebenden Elterntiere und die Babies werden kastriert; die Babys werden dann an Tierhalter vermittelt. Quelle: Rainer Schüler

Die Welpen waren sieben Wochen alt, als die gelernte Kinderkrankenschwester und Oberlin-Sonderpädagogin Martina Thole sie bekam; jetzt sind sie 13 und noch nicht handzahm genug, um abgegeben zu werden. Die Pflege-Mama ist nicht mehr im Beruf, „sonst“, sagt sie, „ginge das gar nicht.“

Von Rainer Schüler