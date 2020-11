Potsdam

Die Weihnachtsmärkte fallen aus und damit wohl auch die verkaufsoffenen Sonntage in der Potsdamer Innenstadt. „Richtig so“, schreibt Annett Grassmann unter dem Beitrag auf der MAZ-Facebook-Seite. Ähnlich wie sie befürwortet ein Großteil der Leser diese Regelung – und das, obwohl Industrie- und Handelskammer, AG Innenstadt und Wirtschaftsrat eine Öffnung begrüßen würden.

Andererseits könnten verkaufsoffene Sonntage am zweiten und vierten Adventssonntag das Weihnachtsgeschäft entzerren könnten und vor allem den Einzelhändler inmitten der Corona-Pandemie helfen, dem Online-Handel entgegenzustehen. „Die Sonntage könnten einige Einbußen auffangen. (...) Außerdem muss niemand öffnen, aber könnte“, argumentiert etwa Yvonne Trenner auf Facebook.

„Finde ich nicht schlimm“

Eigentlich waren die verkaufsoffenen Sonntage durch die Potsdamer Stadtverordneten längst beschlossen. Doch diese Verordnung ist mittlerweile hinfällig, weil die verschiedenen Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet abgesagt werden mussten. Damit fehlt der rechtlich notwendige Anlass für die Sonntagsöffnungen. Eine Änderung durch die Landesregierung ist nicht in Sicht.

Weihnachtsmann im Einkaufsmarkt – in diesem Jahr wird das Shopping im Lichterglanz durch die Corona-Pandemie wohl deutlich anders ausfallen. Quelle: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dp

„Richtig so. Weil alle haben Familie und zu Ostzeiten gab es das auch nicht. Samstag reicht auch bis 13 Uhr“, schreibt Ivi Hä. „Finde ich nicht schlimm. Die Verkäufer*innen freuen sich sicher auch über besinnliche Adventstage mit der Familie“, so Micaela Mauz unter dem Facebook-Beitrag. „Genau und über die Kündigung mangels Umsatz zum Jahresende“, kommentiert Yvonne Trenner dem entgegen.

Endgültige Entscheidung offen

„Lasst den Verkäufern ihre freien Tage. Seit der Pandemie sind sie schon genug am arbeiten“, so Torsten Kambach. Cee Schneefeld schreibt dazu: „Verkäufer, die nicht beim Discounter arbeiten sind aktuell oft in Kurzarbeit - und das seit März. Da würde man die Sonntagszulagen wohl zu schätzen wissen.“ Eine endgültige Entscheidung, ob die Geschäfte öffnen dürfen, ist noch nicht gefallen.

Von Marcus J. Pfeiffer