So reagiert Günther Jauch auf die Auszeichnung als „Gastronom des Jahres“

Potsdam

Erst vor wenigen Wochen hat der TV-Moderator in der Villa Kellermann in Potsdam ein Restaurant eröffnet – und bekommt schon eine Auszeichnung dafür: Günther Jauch ist vom Restaurant-Führer „ Gault&Millau“ zum „Gastronom des Jahres“ in Deutschland gekürt worden.

Herr Jauch, der Restaurantführer „ Gault&Millau“ hat Sie zum Gastronom des Jahres gekürt. Was haben Sie bei der Nachricht gedacht?

Günther Jauch:Als ich davon hörte, habe ich es nicht fassen können und an eine Verwechslung geglaubt. Die Villa Kellermann ist ja noch keine zwei Monate geöffnet. Die Tester müssen sich da wirklich rasend schnell eine Meinung gebildet haben.

Sie haben die Auszeichnung für die Villa Kellermann bekommen – auch, weil Sie ein Stück Kulturgut der Stadt wiederbelebt haben. Was verbinden Sie ganz persönlich mit diesem Ort?

In den letzten 25 Jahren bin ich sicher tausende Mal an der Villa vorbeigegangen. Dass sie über ein Jahrzehnt leer stand, hat mich schon geschmerzt. Ich wollte daraus wieder einen öffentlichen Ort machen. Ich habe mich dann mit diesem Einzeldenkmal, mit einer passenden Küche, möglichen kulinarischen Stilrichtungen, mit dem Service, mit Licht, mit Inneneinrichtung, mit Akustik, mit Farben und so vielen weiteren Details beschäftigt. Allein die Planung war tatsächlich ein Kraftakt. Und alle Profis, mit denen ich vorher gesprochen habe, haben mir – mit ganz wenigen Ausnahmen – von diesem Abenteuer abgeraten.

Sind Sie eigentlich lieber Gast oder Gastgeber?

Ganz eindeutig lieber Gast. Wenn wir zuhause Gäste haben, vergesse ich sogar regelmäßig, das Mineralwasser nachzuschenken.

Lesen Sie mehr:

Günther Jauch ist „Gastronom des Jahres“

Das sagt Potsdams neuer Spitzenkoch zu seiner Auszeichnung

Journalist, Winzer, Gastronom – was kommt als nächstes?

Ich sehe mich ja weder als richtigen Winzer noch als klassischen Gastronomen. Aber wenn Sie schon fragen: Der neue DFB-Präsident Fritz Keller ist Winzer, Gastronom und jetzt Deutschlands oberster Fußballfunktionär. Damit hat er sicher nie gerechnet. Es gibt also nichts, was es nicht gibt.

Was ist eigentlich Ihr Lieblingsessen? Und was sollte man in der Villa Kellermann unbedingt mal bestellen?

Es mag politisch unkorrekt sein, aber ich esse gerne Leber. Und in der Villa hängt ein Bild des Alten Fritz. Was auch bedeutet: Hier soll jeder, auch kulinarisch, nach seiner Façon selig werden. Barack Obama haben die Königsberger Klopse von Tim Raue besonders gut geschmeckt. Die gibt es auch in der Villa Kellermann, wo eine tolle Mannschaft jeden Tag versucht, die Gäste für ein paar Stunden glücklich zu machen.

Von Anna Sprockhoff