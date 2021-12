Babelsberg

Vorsicht, Spoiler! Wer noch an den Weihnachtsmann glaubt, sollte dies nicht lesen. Denn wir sagen, wie das wirklich läuft mit den Geschenken und denen, die sie bringen. Lebt der Weihnachtsmann wirklich am Nordpol? Und wie viele Geschenke kann er tragen in seinem Sack? Wie schafft er das an einem Tag? Und findet er immer das Haus, wo er hin soll? Bekommen nur die Artigen Geschenke? Singt er selber Weihnachtslieder?

Nun denn: Der Weihnachtsmann lebt nicht am Nordpol, sondern überall. Es gibt viele seiner Art, sogar in Potsdam. Die einen – und das ist eine unzählbare Dunkelziffer – schlüpfen in den roten Mantel und die rote Mütze, ohne dass die Weihnachtsmannzentrale davon weiß. Andere haben eine offizielle Lizenz zu Schenken, von der Weihnachtsmannzentrale nämlich. Die hatte all ihre treuen Helfer in Berlin und Brandenburg am 1. Dezember zur Vollversammlung in den Tierpark Berlin geladen, wo die offiziellen Geschenkesäcke und die Direktiven ausgegeben wurden, wie man das nun macht in der Corona-Pandemie und ob alle ihre Lieder und Gedichte drauf haben.

„Wir werden leider immer weniger“, seufzt Weihnachtsmann Friedemann Schäfer, auf dessen geröteten Wangen stets ein Lächeln liegt: Die da die Geschenke bringen, würden älter, sagt er, und Nachwuchs sei sehr schwer zu finden. „Wir nehmen ja nicht jeden bei uns auf. Da kommen Leute, die die Buchstaben H.A.S.S. auf die Fingerknöchel tätowiert haben. Oder sie haben eine Fahne – das geht natürlich gar nicht.“ Immerhin lassen die Kunden einen Fremden in ihre Wohnung. Sie müssen drauf vertrauen, dass der nicht nach Beute schaut und wiederkommt, wenn sie über die Feiertage weggefahren sind; das hat er vielleicht erfahren im Vorgespräch oder bei der Bescherung.

Es gibt auch „farbige“ Weihnachtsmänner

Der Weihnachtsmann muss nicht hellhäutig sein, wie man ihn aus der Legende kennt. Auch „farbige“ Weihnachtsmänner gibt es, Hauptsache, sie sind nett – und überzeugend. Nur hat ein „schwarzer Weihnachtsmann“ was zu erklären, wenn das Kind darauf besteht, dass er am Nordpol lebt und „weiß“ sein muss. „Man sollte für alles eine Geschichte auf Lager haben“, sagt Schäfer, der im Babelsberg zu Hause ist: „Dann erzählt er eben, dass sein Großvater und dessen Sohn mal zur Bescherung in Afrika waren. Der Großvater war mit dem Verteilen schneller fertig als sein Helfer und flog mit dem Schlitten weiter, während er den Sohn vergaß? Der blieb in Afrika zurück und verliebte sich in eine Afrikanerin. Von da an gab es dunkle Weihnachtsmänner.“

Urlaub für die Bescherung

In der Rosenstraße sieht man den Tischler Friedemann Schäfer (52) dieser Tage in sein Auto steigen, im roten Mantel und in roter Zipfelmütze, mit einer goldenen Glocke in der Hand und einem kleinen Lederrucksack. Letzten Mittwoch war er in der „Spielhaus“-Kita an der Glasmeisterstraße, wo er Gruppe um Gruppe beschenkte. Einen Tag Urlaub hat er dafür genommen; er macht das liebend gern. Und ein Weihnachtstag mit über 20 Einsätzen macht ihm nichts.

Hat er die vollen Säcke schon im Auto? „Nein“, sagt er: „Ich bringe keine Geschenke mit.“ Was, wenn jemand das Auto aufbricht oder der Wagen Feuer fängt? „Da kann schnell mal ein Warenwert von über tausend Euro weg sein.“ Und er trägt selber höchstens einen Sack. Die Leute sagen ihm, wo der zu finden ist – in der Garage etwa, im Treppenhaus, im Nebenzimmer, manchmal auch im Auto auf der Straße. Dann ruft er an, wenn er da ist, und jemand öffnet das Auto mit der Fernbedienung.

Höchstens zwei Geschenke pro Nase

Packt er alles aus? „Das würde manchmal Stunden dauern; also gibt es nur ein, zwei Geschenke pro Nase.“ Und wenn er seinen Weihnachtsengel Helene dabei hat – seine Tochter -, sagt die im Abgang aus der Wohnung sowas wie: „Weihnachtsmann, Du hast die anderen Geschenke ja vergessen!“ Die stehen dann irgendwo, wo die Kinder sie nicht sahen. „Die Eltern können das holen, während die Bescherung läuft“, sagt Schäfers Ehefrau Catherine: „Da sind die Kinder sooo beschäftigt ... Da könnte die Küche abbrennen.“

Ein Sack pro Familie? „Ach, woher?“ winkt Schäfer ab: „Das sind oft mehrere.“ Es waren auch schon sieben: Papa und Mama hatten je einen, die drei Kinder jeder einen, die beiden Dobermann-Hunde auch. „Aber Masse bringt keine Stimmung“, sagt Schäfer. „Das große Aufreißen beginnt erst, wenn ich weg bin.“

In Potsdam alles vorher abgesprochen

Woher weiß der Weihnachtsmann, auf wen er trifft? Er spricht alles vorher ab: das Alter der Kinder und der Erwachsenen, Namen, Aussehen, Vorlieben, Eigenheiten, Macken oder „Fehler“, das Weihnachtslied oder das Gedicht, ob jemand etwas sagen will oder ein Instrument spielen soll. „Gute“ und „schlechte“ Eigenschaften sollten sich schlimmstenfalls die Wage halten.

Das „goldene Buch“ von Weihnachtsmann Friedemann Schäfer: Hier stehen alle Lieder und Gedichte drin. Quelle: Rainer Schüler

Mit Anekdoten und Geschichten aus dem Leben des Beschenkten wartet er zuweilen auf; als Weihnachtsmann sieht und weiß er ja alles, kennt sogar Geheimnisse, die er eigentlich nicht kennen dürfte.

Potsdamer Weihnachtsmann wusste von Polizeieinsatz

Es war einmal ein Junge, der mit einem Freund ausbüchste in der Pause, um bei der Oma um die Ecke Kuchen zu essen. Doch die war nicht da, und die Jungs verirrten sich. Die Schule meldete sie als vermisst; die Polizei rückte an, sogar ein Hubschrauber stieg auf. Man fand die beiden unversehrt. Friedemann Schäfer hatte die Story von den Eltern und erzählte sie bei der Bescherung. Immer stiller wurde der Bursche, strich in Gedanken ein Geschenk nach dem anderen von der Liste, bekam sie aber doch noch alle: „Wie konnte der das wissen“, fragte er die Eltern: „Ich dachte schon, ich bekomme gar nichts.“

Schnee aus dem Tiefkühlfach

Das Beste waren mal Zwillinge, die sehr verschieden dachten über den Weihnachtsmann. „Der bringt keinen Schnee“, behauptete der eine. „Doch“, konterte der andere. Weihnachten war gerade sehr warm; die Illusion vom Weihnachtsmann schmolz dahin.

Die Weihnachtsmannzentrale steuert alles. Quelle: Rainer Schüler

Doch dann hatte Schäfer eine Idee: Die Mutter kratzte Eis aus dem Tiefkühlfach und gab ihm heimlich eine Plastikdose voll. „Schaut mal“, sagte Friedemann den Kindern: „Es gibt in ganz Deutschland keinen Schnee, nur auf der Zugspitze; da war ich gerade und habe Euch was mitgebracht.“ Er öffnete die Box. „Mist“, sagte der Zweifler: „Wette verloren.“

Bart ist steif wie eine Drahtbürste

Schäfers Frau stylt nicht nur den Bart ihres Mannes so steif wie eine Drahtbürste; sie stellt auch alle Touren zusammen, plant die Zeiten. Einen Tag vor dem Fest wird alles abgefahren, ob das auch klappt, ob Baustellen im Wege sind, ob man sicher parken kann, ob man die richtige Klingel findet.

Der Bart von Friedemann Schäfer wächst seit Ende Oktober und ist echt. Seine Frau macht ihn mit Haarspray und Glitzer steif wie eine Drahtbürste. Quelle: Rainer Schüler

Am Vormittag des Geschenketages ruft der Weihnachtsmann noch mal durch, ob alles so geblieben ist wie geplant – es soll ja keine böse Überraschung geben. Einmal hatten die beiden Kinder Tiere, und er sollte das erwähnen, doch über Nacht starb der Hase. Ein anderes Mal sahen sie am Vorweihnachtstag einen Leichenwagen vor dem Haus, doch die Frau dieser Familie wehrte den bangen Anruf lachend ab am nächsten Morgen: „Mein Mann arbeitet in einem Bestattungsunternehmen. Der ist mit dem Dienstwagen gekommen und hatte sich noch Arbeit mitgebracht.“

Weihnachtsmann Friedemann Schäfer mit Engel Helene aus Potsdam Quelle: Rainer Schüler

Einmal hatte Schäfer eine Panne; alles drohte schief zu gehen: In einem Reifen steckte eine Schraube; Luft entwich und wurde an jeder Tankstelle nachgepumpt. Doch für die letzten beiden Adressen war der Weg zu weit. Bei einer Rettungswache in der Nähe brannte Licht; Schäfer schaffte es dorthin mit Müh und Not. „Ihr wisst, wer ich bin. Ich habe einen Platten und da drüben eine Bescherung. Hier sind die Schlüssel; ich bin in zwanzig Minuten wieder da.“ Die Feuerwehrmänner wechselten ihm anstandslos den Reifen.

Der Potsdamer Weihnachtsmann überzeugt jeden

Schäfer kann jeden überzeugen: Da wollte mal einer nicht glauben an den Weihnachtsmann. „Der Bauch ist nicht echt, und der Bart ist angeklebt,“ sagte er den Eltern. Doch dann kam Friedemann. Der lässige Bengel durfte ihn in den Bauch pieksen - der war prall. Er zog an seinem Bart - der war fest; er funkelte sogar. „Glitzerschnee vom Nordpol“, sagte Schäfer.

Im Buch vom Weihnachtsmann steht alles, was den zu Beschenkenden ausmacht. Quelle: Rainer Schüler

Am 6. Januar, dem ersten Schultag des neuen Jahres, kam die „Beschwerde“ von den Eltern. Ihr Junge sei in Streit geraten mit anderen im Pausenhof, berichtete die Mutter. Er hatte vom Weihnachtsmann erzählt, doch einer behauptete: „Das war ein Betrüger; der wollte nur Geld von deinen Eltern!“ Doch der Junge schwor: „Der Bauch war echt, der Bart war echt, und er hatte Schnee im Bart, vom Nordpol!“ Es kam zu einer Schlägerei und blutigen Nasen.

Corona Regeln: In den Bauch pieksen, geht nicht

Nun, in den Bauch pieksen darf ihm Corona wegen keiner mehr, am Bart ziehen oder auf den Schoß hüpfen auch nicht. Die Familien und er selbst müssen geimpft oder genesen sein. Er hält Abstand beim Beschenken, singt aber mit, wenn das gewünscht ist. Die Texte hat er in einem „goldenen Buch“ notiert. Er fordert aber auch den Kindern etwas ab, gesanglich oder rezitativ. Ein eigentlich scheues Mädchen kam ihm dabei mal ganz anders als erwartet: „Die Kerze“, hob sie an zu einem Gedicht, wie Schiller oder Goethe sie vielstrophig hinterlassen haben. „Pfffff“, machte sie mit spitzem Pustemund: „Aus!“

Von Rainer Schüler