Am Rande von Potsdams Innenstadt, unweit des Heiligen Sees in der Nauener Vorstadt, steht das Schloss Belvedere. Die Doppelturmanlage wurde 1847-52 und in einer zweiten Phase von 1860-63 auf der höchsten Erhebung Potsdam erbaut, dem Pfingstberg.

Im Zweiten Weltkrieg verfiel das Belvedere, mit dem Mauerbau wurde es wegen der Aussicht nach West-Berlin und die Grenzanlagen gesperrt.

Ab 1987 wurde das Bauwerk Stück für Stück wiederhergestellt. Heute ist es eine beliebte Hochzeitslocation.

