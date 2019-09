So schmeckt es bei Tim Raue und Günther Jauch in der Villa Kellermann

Berliner Vorstadt

Diese Königsberger Klopse haben schon den damaligen US-Präsidenten Barack Obama beeindruckt – jetzt gibt es sie auch in Potsdam. Tim Raue, Berliner Zwei-Sterne-Koch, wird am 25. September seine Villa Kellermann direkt am heiligen See eröffnen. Vorab hat er Pressevertreter zum Probedinner eingeladen.

Jauch und Raue schnell einig

„Vor einem Jahr kam der Inhaber der Villa auf mich zu und sagte, er wolle ein Restaurant dort haben“, sagte Raue während des Essens. Der Inhaber ist TV-Moderator Günther Jauch, der ebenfalls anwesend war – und dessen Weingut wiederum Raues Restaurants beliefert. „Ich habe die Zeit der alten Villa Kellermann mitbekommen und fand es sehr schade, dass das Haus um die zehn Jahre leer stand“, sagte der, „ich habe mich immer bemüht, hier etwas zu machen, aber es hat nie geklappt.“ Viele Legenden würden sich um diese Zeit ranken, erinnerte sich Jauch, er habe mal bei einer Versteigerung „den Arm nicht lange hochgehalten, aber vor einigen Jahren diesen schönen Ort dann mal erwerben können.“

Ihm sei es wichtig, die Villa wieder zu einem öffentlichen Ort zu machen. Deshalb habe er eines Tages Tim Raue besucht. „Den wollte ich fragen, wer ihm einfällt und er hörte zehn , fünfzehn Minuten zu und sagte, ach, das kann ich doch machen.“ Jauch sagte, darauf sei er nicht gefasst gewesen – aber nach einer gemeinsamen Besichtigung sei man sich einig gewesen. „Für mich ist das das zweite Projekt, in das ich ohne Ahnung gehe, ich bin sehr aufgeregt“, sagte er.

„Er wollte hier etwas für die Potsdamer, für die Brandenburger schaffen, das sich nahezu jeder einmal leisten kann“, fasste Tim Raue zusammen. Das heißt: Vorspeisen kosten ab neun Euro, der teuerste Hauptgang ist für 26 Euro zu haben. Angelehnt an die „La Soupe Populaire-Restaurants, die Tim Raue in Berlin begründet hatte, will er auch in der Villa Kellermann deutsche Küche auf gehobenem Niveau servieren.

Kopfsalat und Makrele statt Austern und Kaviar

In der Karte der Villa Kellermann finden sich keine typischen Gerichte der gehobenen Küche, Austern und Kaviar sucht man vergebens. Stattdessen geht es hier eher rustikal zu: Kopfsalat, Makrele Hausfrauenart, Kartoffeln mit Spinat und Ei. Der besondere Clou ist das Menüangebot „Gedeckter Tisch“. Zahlreiche Vorspeisen werden zeitgleich serviert, es folgt die Tagesempfehlung, ein Braten oder eben die berühmten Klopse etwa. „Vier Mal im Jahr werden wir die Karte ändern und richten uns da nach der Saison“, so Tim Raue, „es wird mal Senfei und mal Gulasch geben, mal ein ganzes Stück Fleisch“. Zum Dessert gibt es beispielsweise Schokoladenpudding oder Bienenstich. „Unsere Gäste sollen sich so fühlen wie früher beim Sonntagsessen bei Oma“, hatte Raue der MAZ dazu einmal erklärt.

Auch optisch orientiert sich der Berliner an längst vergangenen Zeiten. Der Elefantensalon erstrahlt in preußisch-blau, die Tapeten sind von kleinen, weißen Elefanten übersät, eine Bar lädt zum Verweilen ein. Im grünen Salon finden auch große Gruppen Platz, im kleinsten Speisezimmer grüßt Friedrich II. von der Wand. „Wir haben vier Salons, den ersten nennen wir Salon Alter Fritz“, sagte Raue am Freitag dazu. „Wenn Sie drinstehen, wissen Sie, warum.“

So schmeckt es

Und wie schmeckt es nun bei Tim Raue? So viel sei gesagt: intensiv. Raue mag scharfes, saures, alles, was den Gast überrascht. Das Gulasch wird mit einem feurigen Süßkartoffelpüree serviert, dazu gibt es Creme fraiche zum neutralisieren. Im Garnelencocktail arbeitet man in der Villa Kellermann nicht mit der üblichen Sauce, die fruchtig-schwer daherkommt, sondern mit Srirachaschärfe.

Die makrele hausfrauenart ist derart zart, dass sie buchstäblich auf der Zunge zergeht und der Kopfsalat ist eine für viele Gäste sicher ganz neue Art, das olle Gemüse zu essen. Die Gerichte zeigen deutlich ihre Herkunft aus der Sterneküche, ohne zu überfordern. Das Highlight: die Schlemmerkartoffel, die mit säuerlichem Schmand und Leinölkaviar serviert wird.

In knapp zwei Wochen öffnet die Villa Kellermann für das Publikum – der erste Abend ist bereits ausgebucht.

Von Saskia Kirf