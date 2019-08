Pirschheide

Anna Amalia war eine Welfenprinzessin, 16-jährig mit Herzog Ernst August II. von Sachsen-Weimar und Eisenach vermählt. Der verstarb zwei Jahre später und so wurde Anna Amalia mit gerade einmal 18 Jahren zur Regentin über Sachsen-Weimar-Eisenach. Der Herzogin ist unter anderem der Aufstieg Weimars vom Provinznest zum geistigen und kulturellen Zentrum zu verdanken.

Nun sind wir am schönen Templiner See bei einer anderen Anna Amalia, die sich der Speisekultur verschrieben hat. Und, ohne garstig zu wirken, zur Geschichtsschreibung beiträgt. Gebackener Camembert mit Preiselbeeren, Gulaschsuppe, Salzkartoffeln mit Quark und Leinöl – übrigens als Leibspeise von Küchenmeister Peter Schönborn deklariert –, Tortellini mit pikanter Käsesoße, hausgemachte Schweinesülze an Remouladensoße, Schnitzel mit Bratkartoffeln, panierte Hähnchenstreifen (vom Havelländer Geflügelhof) mit Pommes, Matjesfilet „Hausfrauen Art“, Schoko-Vanille-Erdbeer-Eisbecher – die Speisekarte ist eine Zeitreise in die 1980-er/1990-er Jahre.

„Lecker, regional und saisonal“

Ist dies als Stillstand oder Traditionswahrung zu werten? Es gibt genug Küchenchefs, die alte Gerichte mit Zeitgeist gesegnet haben und zeigen, wie modern Omas Küche sein kann. Andererseits spricht nichts gegen alte Rezepturen, wenn sie handwerklich und geschmacklich überzeugen. „Lecker, regional und saisonal“ soll Anna Amalias Küche nach eigenen Worten sein und es stehen gute Produkte wie Havelländer Rind und Iberico auf der Karte.

Dies erst einmal beiseite gelassen, ist es umso erfreulicher, dass es noch zwei „moderne“ Zusatzkarten gibt, unter anderem mit Schwertfischsteak, Wildschwein-Medaillons, Kalbsschnitzel oder Rührei mit Pfifferlingen.

Location liegt am Campingpark Sanssouci

Die Lektüre dauert, gilt es doch auch, das Restaurant an sich zu beäugen, etwa den Standort. Das Anna Amalia befindet sich nicht nur am Wasser, sondern auch am Campingpark Sanssouci.

Neben der großen mit dicken Holztischen und schweren Holzstühlen bestückten Terrasse befindet sich ein schöner Kinderspielplatz. Toben macht hungrig, und so gibt es auch eine Kinderkarte.

Nur Kartenzahlung

Gezahlt werden kann übrigens nur mit Karte. Von Anfang an hochzuhalten ist der sehr freundliche Jung-Service. Man kann von außen in die Küche schauen, am Fenster reihen sich Holzbretter für Flammkuchen. Die elsässische Spezialität wird in vier Varianten angeboten, traditionell mit Speck und Zwiebeln, aber auch mit Büffelmozzarella und Serrano-Schinken.

Leider sieht man bei ersterer den Zwiebeln schon an, dass sie noch zu roh sind, der zu salzige Speck zeigt sich erst am Gaumen und die grob gehackte Petersilie stört. Schade.

Hohe Erwartungen

Es sind 28 Grad am Mittag, da passt ein „knackiger“ Salat mit Rindersteakstreifen. Für 15,90 Euro sind die Erwartungen hoch. Üblicherweise kommt Steak, wenn der Gast keine Ansage macht, medium. Auf einer Platte grüner Blätter mit halbierten Cocktailtomaten, roten und gelben rohen Paprikastreifen und ein paar Gurkenscheiben wurde Rind gebettet.

Jedoch nicht in mundgerechten Streifen, sondern als große, dünne Stückware. Viel Menge, die aber dennoch nicht den Preis rechtfertigt. Denn das Rind ist trocken und tot, sehr tot, in zuviel Fett gebraten und kaum essbar. Der Begleiter meint ein schlauer Fuchs zu sein und bestellt von den Zusatzkarten eine „Empfehlung des Chefs“, Wiener Kalbsschnitzel mit Kartoffelspecksalat.

Wiener Schnitzel kommt nicht gut an

Was macht ein Wiener Schnitzel aus? Es ist schön dünn geklopft, man hört auch Klopfgeräusche aus der Küche, und wird von einer wellig-knusprigen Panade umhüllt. Das hiesige Schnitzel ist geschätzt mindestens anderthalb Zentimeter dick und weist gefühlt 400 Gramm auf, was weder dem Rezept noch dem Wareneinsatz gut tut. Die Panade, darf man das Wort hier überhaupt verwenden?

Der kaum abgeschmeckte Kartoffelspecksalat gleicht einem grobschlächtigen Kartoffelhaufen mit Spuren von Speck und wird von Salzkartoffeln flankiert, die dort nichts zu suchen haben. Im Internet eigentlich gut bewertet, lehne ich mich aus dem Fenster, mutmaße, dass der Küchenmeister nicht vor Ort war und jemand, der nicht wirklich kochen kann, diesen Teller zubereitet hat.

Doch kommen wir zu etwas Schönem, zur Kuchen-Vitrine. Der Inhalt ist hausgebacken, Stachelbeer-, Erdbeer- und Ricottazupfkuchen machen Lust auf Süßes. Ein Stück Käsekirsch nehmen wir nach Hause mit. So besänftigt Anna Amalia im Nachhinein die Gemüter.

