Das Museum Minsk soll äußerlich wieder so wirken, wie die Potsdamer es von früher kennen. Doch mittlerweile wurde die alte Schwimmhalle abgerissen und das neue Schwimmbad Blu an den Hang des Brauhausbergs gebaut. Der Vorplatz des Minsk kann deshalb nur noch an die historische Gestaltung angelehnt werden.

Der Brauhausberg im Jahr 1979: Links das Terrassenrestaurant Minsk, rechts das alte Schwimmbad (mit den Springbrunnen davor) und oben der „Kreml“. Quelle: Archiv

Seit Donnerstag ist klar, wie das Umfeld von Blu und Minsk künftig aussehen sollen. Minsk-Eigentümer Hasso Plattner, die Stadtwerke-Chefin Sophia Eltrop und der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) präsentierten die Pläne dafür in einer gemeinsamen Videokonferenz.

So sieht es auf der Baustelle des "Minsk" gerade aus. Quelle: Bernd Gartenschläger

Springbrunnen statt Parkplatz

Anstelle des heutigen Parkplatzes vor dem Schwimmbad werden Rasenflächen und Wasserspiele errichtet – dabei wird die einstige Anlage mit ihren Springbrunnen und Treppen zitiert – allerdings nunmehr barrierefrei und wegen des Blu nicht an der gleichen Stelle wie einst.

Springbrunnen vor der alten Schwimmhalle am Brauhausberg im April 1979. Quelle: MAZ/Michael Hübner

„Das sichtbarste Zeichen der engen Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken und der Hasso-Plattner-Stiftung ist, dass die Grundstücksgrenzen nicht erkennbar sein werden. Das Gestaltungskonzept geht darüber hinweg“, erklärt Stadtwerke-Chefin Sophia Eltrop. Drei Springbrunnen an drei Rasenflächen werden den Hang hinaufführen.

Plattner sagte dazu: „Diese Brunnenanlage war einmalig. Das machte das Minsk aus für mich. Die Neugestaltung wird dem Minsk, dem Brauhausberg und Potsdam gut zu Gesicht stehen.“ Im Dezember will Plattner dort auch einen großen Weihnachtsbaum aufstellen.

Die Vogelperspektive: Oben das Schwimmbad Blu, links außerhalb des Bilders steht das Minsk. Die drei Rasenflächen und Wasserbecken sind gut erkennbar. Ebenfalls blau dargestellt ist der geplante Spielplatz vor der Schwimmhalle. Das grüne Dreieck mit Bäumen unten entsteht erst, wenn die Straße zum Brauhausberg hinauf verlegt worden ist. Quelle: Stadtwerke Potsdam

Vorerst keine Rosenbeete auf den Rasenflächen

Auf ein wichtiges Element wird vorerst verzichtet: die historischen Rosenbeete. „Wir wollen erst einmal die klaren Rasenflächen und Brunnen wirken lassen. Die Rosen können wir immer noch hinzutun“, so Plattner. Ob auf dem Hang auch Kunstwerke aufgestellt werden, etwa aus der Sammlung Plattners, ist fraglich. „Da wäre Platz für schöne Skulpturen, aber ich habe keine“, sagte er der MAZ. Vor dem Schwimmbad entsteht zudem eine neue Spielfläche mit Trampolin und anderen Spielgeräten.

Der heutige Zustand des Vorplatzes ist von Verkehrs- und Parkflächen geprägt. Quelle: Varvara Smirnova

Bauarbeiten beginnen im Juni, die Kosten werden geteilt

Noch im Juni sollen die Bauarbeiten für die Umgestaltung beginnen und je nach Witterung bis zum Januar 2022 abgeschlossen werden. Vier Millionen Euro kostet die Neugestaltung – die Hälfte der Kosten trägt die Plattner-Stiftung, den Rest teilen sich Stadt und Stadtwerke.

In einem letzten Bauabschnitt soll bis 2023 die Straße, die den Brauhausberg hinauf führt, zur Alten Brauerei hin verschwenkt werden, sodass der Platz größer wird und mit zahlreichen Bäumen bepflanzt werden kann.

Oberbürgermeister Mike Schubert fasste die Pläne so zusammen: „Der Zauber des Projekts ist es, dass wir nicht nur ein Museum erhalten, sondern einen wunderschönen Stadtplatz. Ein Glücksfall für Potsdam.“

