Potsdam

Seit einem Jahr ist Ramona Pisal (63) Landgerichtspräsidentin in Potsdam. Ein Gespräch über den Rechtsstaat in Corona-Zeiten, aufgefallene Betriebsausflüge und über Gleichstellung.

Sie haben Ihren Posten am 1. März 2020 angetreten – also gerade, als die Coronavirus-Pandemie über uns kam. Was war das für ein erstes Jahr für Sie als Potsdamer Landgerichtspräsidentin?

Ramona Pisal: Das Jahr war sehr außergewöhnlich für den Antritt eines neuen Amtes – und das von Tag 1 an. Ich hatte am 2. März, an einem Montag, meinen ersten Arbeitstag hier in Potsdam – die Gefahr durch die Pandemie trat gerade in den Vordergrund. Das waren merkwürdige Tage, ein Zwischenstadium. Man gab sich schon keine Hand mehr, wusste aber nicht, ob das jetzt wirklich angemessen oder ob es übertrieben ist. Bis Donnerstag habe ich noch Antrittsbesuche gemacht – zuletzt beim Oberbürgermeister. Daran erinnere ich mich noch besonders gut, weil er mit der Rückkehr einer Schülergruppe befasst war, die in Quarantäne musste. In dieser ersten Woche gab es die einzige große Veranstaltung, an der ich in diesem Jahr teilgenommen habe, das war die Frauentagsfeier am 8. März im Hans-Otto-Theater. Wir saßen dicht an dicht im Saal und fanden das schon ein bisschen verunsichernd. Danach ging es Schlag auf Schlag.

Inwiefern?

Ich habe am Montag eine Woche nach Dienstantritt zum ersten Mal in einer Verwaltungsrunde gesessen, die sich damit befasste, was wir jetzt machen, ob das nur eine Art Grippe ist, ob das vorübergeht, ob die Sorge heillos übertrieben ist? Ich habe beschlossen, dass wir auf Nummer Sicher gehen. Im März, April, Mai haben wir zig Maßnahmen überlegt und umgesetzt – das war pures Krisenmanagement. Trotz der leichten Beruhigung im Sommer haben wir uns darauf vorbereitet, dass der Winter eher eine Verschärfung bringen wird – und ich bin heilfroh, dass wir das gemacht haben. Wir hatten insgesamt vier Fälle unter unseren Bediensteten im Landgericht; alle hatten sich im privaten und häuslichen Umfeld infiziert. Eine Verbreitung des Virus im Haus gab es zu keiner Zeit.

Ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz Ramona Pisal (63) ist im Rheinland aufgewachsen. Nach dem Studium arbeitete sie als Rechtsanwältin, bevor sie in den richterlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen eintrat und am Landgericht Mönchengladbach tätig war. 1994 kam Ramona Pisal nach Potsdam, wo sie seither lebt. Am Amtsgericht Potsdam war sie Zivilrichterin und Vorsitzende eines Jugendschöffengerichts. 1996 wechselte Ramona Pisal an das Brandenburgische Oberlandesgericht, wo sie neben ihrem Amt als Richterin Gleichstellungsbeauftragte war. 2016 erfolgte ihre Ernennung zur Präsidentin des Landgerichts Cottbus. Von 2011 bis 2017 war sie Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes und erhielt 2018 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Ramona Pisal ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. nf

Was hat Ihnen gefehlt in diesem ersten Jahr?

Alles, damit die Menschen mich kennenlernen und ich sie – alles, was ausgefallen ist. Das Personal kennt mich fast nur mit Maske – ich bin schon lange, bevor es Pflicht wurde, ausschließlich mit FFP2-Maske unterwegs gewesen, um andere und auch mich zu schützen und für das Maskentragen zu werben. Unter diesen Gegebenheiten kommt man sich nur begrenzt näher. Wir haben im Haus ungefähr 140 Bedienstete. Innerhalb eines Jahres hätte ich normalerweise alle häufiger gesehen und gesprochen. Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Amtsgerichten des Geschäftsbereichs, für die ich ebenfalls zuständig bin. Aber es gab keine Amtseinführung, keine Geburtstage und keine Dienstbesprechungen in größerer Runde, keinen Betriebsausflug, keine Weihnachtsfeier – all die Dinge, die wichtig sind, damit so ein Haus auch nach innen gut funktioniert, die wichtig sind für die Teambildung und die dazu beitragen, dass die Menschen Vertrauen zu mir aufbauen können. Ich bin bisher sehr durch Krisenmanagement in Erscheinung getreten – das ist für den normalen Geschäftsbetrieb nicht immer einfach. Und natürlich fehlt es mir, dass ich durch die Beschränkungen das Landgericht in der Stadt offiziell kaum repräsentieren kann. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, die Gerichtsbarkeit als präsent und verlässlich wahrzunehmen.

Wie hat sich der Alltag in der Justiz durch die Pandemie verändert? Ist es überhaupt noch möglich, ordentlich zu verhandeln?

Bis einschließlich Mai war die Unsicherheit groß, ob es verantwortbar ist, dass man Menschen hierher zu Verhandlungen holt. Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen in diesen unsicheren ersten Wochen den Rücken gestärkt, dass geprüft wird, in welchen Verfahren unbedingt sofort verhandelt werden muss und wann nicht, dass wir weniger Sitzungen abhalten und mehr schriftlich erledigen. Letztendlich hat das aber jeder Richter und jede Richterin in richterlicher Unabhängigkeit für den jeweiligen Einzelfall eigenverantwortlich zu entscheiden. Inzwischen hat sich diese Phase durch die getroffenen Maßnahmen und die technische Ausstattung unserer Verhandlungssäle weitgehend überholt. Der Sitzungsbetrieb am Landgericht läuft mit geringen Einschränkungen wieder überwiegend reibungslos

Lesen Sie dazu auch:

Wie viele Verfahren mussten verschoben werden?

Das kann ich im Einzelnen nicht beziffern, weil wir diese Daten nicht erfassen. Ich kann aber sagen, dass wir bis nach Ostern grundsätzlich geprüft haben, ob ein Verfahren besonders eilbedürftig war, wie etwa in Strafsachen jedenfalls die Haftsachen, oft sind auch Familien- und Betreuungssachen besonders eilig, die in hoher Zahl an den Amtsgerichten anfallen. In dieser ersten Zeit haben wir hier oft nur mit angehaltenem Atem verhandelt – da wird möglicherweise zunächst auch weniger erledigt worden sein. Ab dem Sommer war das Haus dann baulich entsprechend ausgestattet: Ich habe z. B. frühzeitig alle Säle mit Plexiglasscheiben ausrüsten lassen können. Wir haben uns rechtzeitig mit Desinfektionsmitteln und Masken ausgerüstet, Hygieneregeln verbreitet, den Umgang mit Kontaktpersonen und positiven Fällen strukturiert. Die mit Umluft arbeitenden Klimaanlagen mussten trotz Hochsommers abgeschaltet bleiben. Manche Maßnahme war gewöhnungsbedürftig und es ist auch nicht nur schön, wenn man in einer Art Kabine sitzt, aber es ist effektiv und es schützt die Leute. Ich kann nicht darauf warten, bis wir alle geimpft sind. Wir müssen unbedingt arbeiten. Das ist nötig. Wir können es uns nicht leisten, in einen Notbetrieb überzugehen, in dem wir nur das Allernötigste machen – wir erledigen unsere Arbeit unter den gegebenen Einschränkungen so gut wie möglich. Das ist gerade in Krisenzeiten elementar wichtig.

Wie groß ist in diesen Krisenzeiten, in denen viele Menschen die Entscheidungen der Regierung in Frage stellen und ihre Meinung teils sehr rabiat zur Schau stellen, die Herausforderung für den Rechtsstaat?

Wir befinden uns in einer Situation, in der sich der Rechtsstaat zeigen und beweisen kann. Dass wir überlegen, ob Grundrechtseinschränkungen verhältnismäßig und angemessen sind, ist legitim. Und so lange man seinen Protest nicht gewaltsam auf die Straße trägt, ist auch gegen Protest nichts einzuwenden. Vor allem die Verwaltungs- und die Verfassungsgerichtsbarkeit haben sich mehrfach mit den Einschränkungen befasst und gezeigt, dass Justiz unabhängig entscheidet und unbeirrt von politischen Erwägungen den Prüfstein der Grundrechte verfolgt. Auch die Tatsache, dass wir trotz der Einschränkungen durch die Pandemie im Zivil- und im Strafrecht beharrlich weiterarbeiten, am Landgericht und an den Amtsgerichten, die die Menschen in einer Vielzahl besonders eilbedürftiger und belastender alltäglicher Situationen begleiten, ist eine große Chance für den Rechtsstaat, sich mit all seiner Stärke zu zeigen.

Wie meinen Sie das?

Der Rechtsstaat ist eine große zivilisatorische Errungenschaft – dass Menschen sagen, ich räche mich nicht, ich setze meine Ansprüche nicht selber durch, sondern dass sie ihr gutes Recht in staatliche Hände geben und darauf vertrauen. Wenn wir jetzt nicht zeigten, dass dieses Vertrauen in jeder Situation gerechtfertigt ist, auch und gerade in der Krise, würden wir sehr viel verspielen. Zusammen tun wir hier alles dafür, dass auch das Landgericht Potsdam – Krise oder nicht Krise – ordentlich arbeiten und seinen Aufgaben nachkommen kann. Ich zolle den Richterinnen und Richtern, den Mitarbeiterinnen auf den Geschäftsstellen, den Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern und nicht zuletzt den Justizwachtmeistern und -wachtmeisterinnen Dank und Anerkennung dafür, wie sie diese Anstrengung nun schon seit einem Jahr mittragen; trotz eigener Sorgen um die Gesundheit oder die ihrer Angehörigen, mit schulpflichtigen Kindern und betreuungsbedürftigen älteren Menschen in der Familie. Ohne sie würde trotz vielfältiger Maßnahmen hier kein Recht gesprochen werden können. Das möchte ich an dieser Stelle ganz klar zum Ausdruck bringen: Justizangehörige in allen Diensten sind systemrelevant

Ramona Pisal kam 1994 nach Potsdam und war am Amtsgericht tätig, bevor sie ans Oberlandesgericht Brandenburg und später ans Landgericht Potsdam berufen wurde. Seit einem Jahr arbeitet sie wieder in der Stadt, in der sie lebt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Es ist immer wieder von Personalmangel und überlasteten Kammern an Brandenburgs Gerichten zu hören: Wie ist die Lage am Landgericht Potsdam?

Das war auch hier lange der Fall, wobei Potsdam aufgrund der besonderen Attraktivität des Standortes nicht ganz so schwer zu kämpfen hatte wie andere Bezirke. Wir sind seit zwei, drei Jahren auf einem sehr guten Weg. Wir haben viele junge Proberichterinnen und -richter bekommen, weshalb wir statistisch gesehen im Augenblick sehr gut dastehen. Wir haben aber aktuell die Schwierigkeit, dass sich ein Jahrzehnt der Nicht-Einstellungen jetzt bemerkbar macht, denn uns fehlen die jungen Planrichter. Ein Planrichter ist ein Richter, der nach der Probezeit eine Lebenszeitstelle bei einem Gericht bekommt – das kann frühestens drei Jahre nach der ersten Anstellung der Fall sein. Mein Problem besteht nun darin, meine Kammern ordnungsgemäß zu besetzen – es darf nämlich nur maximal ein Richter oder eine Richter ohne Planstelle hier beim Landgericht Mitglied einer Kammer sein. Aber diese Lücke wird sich vermutlich in zwei, drei Jahren schließen, weil die Proberichterinnen und -richter dann sukzessive ihre Planstellen bekommen – hoffentlich bei uns.

Sie sind 2016 zur Präsidentin des Landgerichts Cottbus ernannt worden und waren die erste Frau überhaupt, die im Land Brandenburg einem Landgericht vorstand – ist Brandenburg ein Spätzünder in Sachen Gleichberechtigung?

Es gibt keine Vorzeigeländer und auch der Bund ist kein uneingeschränktes Vorbild. Frauen sind in der Gerichtsbarkeit jahrelang nicht angemessen repräsentiert worden und es gab immer nur einzelne Frauen in Führungspositionen. Das ist ein allgemeines Problem, aber Brandenburg war nach meinem Dafürhalten tatsächlich noch ein bisschen später dran.

Woran liegt das?

Insgesamt bedarf es in Sachen Gleichstellung von Frauen immer eines politischen Willens, der dieses Thema aufgreift und dann nicht nur mit schönen Worten agiert, sondern tatsächlich etwas tut. Man muss wissen, will man da eine Frau haben oder nicht? Wenn man das will, schaut man sich um und findet dann auch jemanden. Das hätte man sicherlich auch schon vor zehn Jahren tun können und vor fünfzehn Jahren – es hat damals die Frauen gegeben, es gibt sie heute.

Ist Besserung absehbar?

Es tut sich jetzt wirklich etwas. Inzwischen sind wir drei Frauen in der Position der Landgerichtspräsidentin: meine Vorgängerin hier in Potsdam, die Präsidentin und auch die Vizepräsidentin in Frankfurt (Oder), und ich bereits in der zweiten Leitungsfunktion. Zahlreiche Amtsgerichte werden von Direktorinnen geführt, im Potsdamer Bezirk vier von fünf, und auch bei den sonstigen Beförderungsämtern gibt es Bewegung. Wir alle stehen für eine Entwicklung und dahinter fällt dann auch niemand mehr zurück. Ich denke, dass sich auch die Frauen verändert und verstanden haben, dass das Leben nicht auf sie zukommt, sondern dass es auch umgekehrt sein muss, dass man sich auch zeigen und ins Gespräch bringen, dass man vielleicht auch etwas fordern und sich anbieten muss. Damit will ich nicht sagen, dass es vorher die Schuld der Frauen gewesen wäre. Es braucht vielmehr einen klaren politischen Willen, der ist jetzt da und er führt zum Erfolg, wenn wir mitmachen.

Woher rührt Ihr frauenpolitisches Engagement, das so untrennbar mit Ihrer Person verbunden ist?

Ich nehme an, dass das von weit her rührt. Ich bin Kind einer sogenannten Hausfrauenehe. Das war die alte Bundesrepublik, als es für einen Mann auch eine Frage der Ehre war, dass seine Frau nicht arbeiten musste und er selber für seine Familie geradestehen konnte. Noch zu Grundschulzeiten meines Sohnes war ich die einzige Mutter in seiner Klasse, die außer Haus arbeitete. Ohne ein Familienmodell zu propagieren: Ich bin überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass Partnerschaften auf Augenhöhe gelebt werden können, wozu untrennbar auch eine beiderseitige gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit gehört. Für mich war immer klar, ich würde einen Beruf erlernen und ich würde mein eigenes Geld verdienen wollen, das war mir sehr wichtig. Ich habe sehr viel gesehen, das mich in dieser Auffassung bestärkt hat – auch durch meine Arbeit. Ich habe über zwanzig Jahre in Strafsachen gearbeitet und in dieser Zeit sehr viel strukturelles Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern gesehen, auch sehr viel Gewalt gegen Frauen und Kinder. Gleichberechtigung und wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen war für mich immer ein Thema. Ich habe das aber erst relativ spät in ein gesellschaftspolitisches Engagement umgesetzt. Man muss es ansprechen und darauf hinwirken, dass diese Ungleichgewichte abgebaut werden – es funktioniert nicht von selbst.

Ans Gericht geht man nur, wenn man muss – und das ist meist kein schöner Anlass. Ihre Vorgängerin Dr. Ellen Chwolik-Lanfermann hat großen Wert darauf gelegt, das Gericht zur Stadtgesellschaft hin zu öffnen: Ist das auch in Ihrem Sinne?

Frau Dr. Chwolik-Lanfermann hat da viel geleistet und ich halte das auch für sehr wichtig. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, kommen überhaupt nur einmal im Leben und sind sehr nervös und angespannt. Viele verlassen uns dann nach der Verhandlung mit den Worten: Ich sage lieber nicht Auf Wiedersehen... Ich habe auch in Cottbus jede Möglichkeit wahrgenommen, mich dort zu zeigen und das Haus zu repräsentieren, Gruppen einzuladen, Führungen zu machen, teilzunehmen an dem, was es in der Stadt gibt und zu zeigen: Wir sind nicht weit weg, wir sind nah und dabei – auch wenn wir eine besondere Position haben, für die zwar jeder dankbar ist, wenn er denn mal auf uns angewiesen ist, die uns aber doch ein bisschen unheimlich macht. Sobald die Situation es zulässt, werden wir uns wieder ins Stadtleben einbringen. Ich plane, im späten Sommer oder im Herbst eine Ausstellung mit einer Bildhauerin zum Thema Frauen zu eröffnen und wir haben noch andere schöne Pläne. Ich würde auch gerne meine ausgefallene Amtseinführung zumindest inoffiziell mit dem Personal und einer Feier in unserem schönen Hof nachholen.

Was verbindet Sie mit Potsdam?

Als ich 1994 ins Land Brandenburg gekommen bin, habe ich am Amtsgericht Potsdam gearbeitet – zwar nicht lange, weil ich am 1. Januar 1996 ans Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel gegangen bin. Aber ich wohne seitdem in Potsdam – es verbindet mich mit Potsdam inzwischen die längste Zeit meines erwachsenen Lebens. Ich habe nirgendwo länger gelebt. Als ich in Cottbus tätig war, habe ich dort eine Nebenwohnung gehabt und bin unter der Woche in Cottbus geblieben, manchmal auch am Wochenende, habe die Stadt und die Umgebung kennengelernt. Mir hat es dort sehr gefallen, ich bin freundlich aufgenommen worden und ich pflege die Verbindungen. Aber in Potsdam habe ich jetzt seit 27 Jahren meine Wurzeln, das ist schon sehr prägend.

Von Nadine Fabian