Potsdam

In Potsdam wurde am Dienstag erneut eine Weltkriegsbombe entdeckt. Der 250 Kilo schwere englische Blindgänger lliegt in der Nuthemündung zur neuen Fahrt drei Meter tief unter Wasser und soll am Freitagmorgen entschärft werden. Um 8 Uhr müssen dann 13.000 Potsdamer den Sperrkreis (siehe Bild unten) verlassen haben, in dem sich auch drei Seniorenheime, zahlreiche Museen, der Landtag, das Schwimmbad Blu sowie das Mercure Hotel befinden. Mehr Informationen zum Ablauf will die Stadt ab 15 Uhr bekanntgeben.

Die MAZ berichtet live aus der Pressekonferenz:

Ralf Krawinkel will die Seniorenheime als Kohorten in Schulen auslagern. Jedes der drei Seniorenheime soll in einer Schule untergebracht werden. Damit sollen sich die Risikogruppen untereinander nicht vermischen.

Für Brigitte Meier besteht die große Herausforderung darin, dass beide Verkehrsbrücken gesperrt werden, drei Seniorenheime evakuiert werden müssen. Es soll auch vermieden werden, dass das Ernst-von-Bergmann-Klinikum geräumt werden muss.





Die Pressekonferenz im Potsdamer Rathaus zur Bombenentschärfung in der Havel beginnt. Die Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit, Brigitte Meier, Mike Schwitzke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg und Ralf Krawinkel, Leiter der Feuerwehr Potsdam, berichten über Details zum Ablauf der Entschärfung.

Sprengmeister Mike Schwitzke hat reichlich Erfahrung mit Weltkriegsüberresten. In der Pressekonferenz der Stadt informiert er gemeinsam mit der Beigeordneten Brigitte Meier (SPD), Feuerwehrchef Ralf Krawinkel und Torsten Wustrack von der Straßenverkehrsbehörde über die geplanten Maßnahmen.

Ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger wurde in der Nuthe gefunden. Am Freitag soll die Bombe entschärft werden. Mehr als 13.000 Menschen müssen dann ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Der Sperrkreis hat einen Radius von 800 Metern. Ab 15 Uhr informiert die Stadtverwaltung über die Einzelheiten. Die MAZ ist vor Ort und informiert Sie, liebe Leser, hier live über alle wichtigen Details.

Am Freitag sollen laut Stadt Potsdam etwa 400 Helferinnen und Helfer aus Stadtverwaltung, Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, Bundespolizei und Polizei im Einsatz sein, um den Sperrkreis zu räumen und abzusichern. Für Informationen zur Entschärfung und zum Sperrkreis ist die Landeshauptstadt ab Donnerstag von 7 bis 19 Uhr unter der Nummer (0331) 289 1677 erreichbar – am Freitag bereits ab 5 Uhr.

Der Sperrkreis umfasst auch das Bergmann-Klinikum, den Hauptbahnhof und drei Seniorenunterkünfte (rot markiert). Quelle: Detlev Scheerbarth

Von Saskia Kirf und Jan Russezki