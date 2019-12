So sollte man sich an Silvester benehmen

Potsdam

Damit auf der Silvesterparty nicht ins Fettnäpfchen getanzt wird, erklärt ADTV Tanzlehrer und Business-Knigge Coach, Matthias Freydank, gute Umgangsformen. Wie man „ Knigge“ heutzutage interpretiert, vermittelt er auch als Inhaber der ADTV Tanzschule Balance in der Waldstadt.

Ich lade zu einer zwanglosen Silvesterparty zu mir nach Hause ein. Welche Musik soll ich auflegen?

Wenn ich eine Idee haben möchte, bitte ich auf der Einladung darum, bei der Rückmeldung die drei bis vier Lieblingslieder mit Interpret und Name des Titels aufzuschreiben, um sie vorab zu suchen und abzuspeichern. Im Verlauf des Abends können Sie sie gemischt mit anderen Titeln, möglicherweise angekündigt mit dem Hinweis – und jetzt ein Wunschtitel von xy – abspielen. Eine allgemeingültige Empfehlung ist schwierig, weil jeder Mensch eigene Ideen zu der zum Anlass passenden Musik hat.

Gäste haben mir eine „gute Flasche“ mitgebracht. Gehört die gleich auf die Bar für alle?

Der Arbeitskreis Umgangsformen International (AUI) empfiehlt dazu folgendes: „Nur im sehr engen Familien- und Freundeskreis ist das ohne Stilbruch möglich. Ansonsten wird die Flasche dankend in die Ecke gestellt und Gäste sollten auch nicht davon ausgehen, dass ihr Mitbringsel zum sofortigen Verzehr bestimmt ist.“

Ab wie vielen Teilnehmern muss ich nicht mehr jeden namentlich vorstellen?

Mir ist nicht bekannt, dass es eine solche Zahl gibt. Der zeitliche Rahmen ist für mich wichtiger als die Anzahl der Personen. Sind alle Gäste zur gleichen Zeit anwesend können Sie auch bei 30 bis 40 Gästen eine kleine Begrüßungsrede halten und dabei alle untereinander vorstellen. Kommen die Gäste über einen längeren Zeitraum „kleckerweise“, können Sie die später dazu gekommenen auch bitten, sich selbst anderen vorzustellen. Sie haben als Gastgebende die freie Entscheidung. Ob diese von allen Anwesenden als höflich empfunden wird, hängt von den betreffenden Personen ab.

Und was sagt der Profi?

Der AUI empfiehlt: „Die Höflichkeitsgeste, sich als Kommende bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung, zum Beispiel Ball oder festliches Dinner, den anderen Gästen am Tisch vorzustellen, ist nach wie vor aktuell. In einer kleinen Tischrunde bis etwa zwölf Personen geschieht das am besten mit einer Begrüßung reihum. Bei größeren Tafeln reicht es, die Selbstvorstellung auf die im engsten Umfeld Sitzenden zu beschränken.“

Eigentlich habe ich keine Tanzfläche vorbereitet, aber bald tanzen einige Gäste wild in meinem Wohnzimmer. Wie gehe ich damit um?

Sie stellen gerade fest, dass Sie bei der Einladung vergessen haben, darauf hinzuweisen, dass nicht getanzt werden soll? Sofern es ein Mietshaus ist, und sich unter Ihrer Wohnung andere Mieter befinden, können Sie höflich darauf hinweisen und darum bitten, nicht mehr zu tanzen. Als ADTV-Tanzlehrer sage ich aber: Großartig, räumen Sie störende Möbel beiseite und tanzen Sie fröhlich mit!

Ich möchte nicht mit jedem tanzen. Wie gebe ich einen Korb, ohne unhöflich zu sein?

Bleiben Sie höflich und sagen Sie in wertschätzender Form, dass Sie – jetzt oder auch später – nicht tanzen möchten. Egal was und wie Sie es sagen, es gibt keine Garantie dafür, dass die abgewiesene Person es nicht als unhöflich betrachtet.

Beim Tanzen kommt mir ein Herr näher als mir genehm ist. Was empfiehlt der Fachmann, um Grenzen zu setzen?

Sagen Sie freundlich, aber bestimmt, wo Ihre Grenze ist, gegebenenfalls unter Einbeziehung einer weiteren Person.

Das Buffet leert sich, dafür stehen immer mehr Gläser in meinen Bücherregalen. Räume ich die gleich alle in den Geschirrspüler?

Nach Rücksprache mit den Gästen können die „überzähligen“ Gläser abgeräumt werden.

Ich kenne nicht alle Begleitungen, die mitgebracht werden, persönlich. Muss ich als Gastgeberin vorausschauend vegane und laktosefreie Speisen anbieten?

Als guter Gastgeber möchte ich, dass sich alle meine Gäste wohlfühlen, kann aber sicher in der heutigen Zeit der Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten nicht jeder Eventualität vorsorglich Rechnung tragen. Bitten Sie die Gäste auf der Rückmeldung der Einladung, Unverträglichkeiten oder Allergien im Zusammenhang mit Speisen zu erwähnen, damit sie für die Betreffenden eine Alternative zur Hand haben.

Ein paar Freunde haben schon ordentlich auf das neue Jahr angestoßen. Darf ich angetrunkene Gäste nach Hause schicken?

Sie haben das Hausrecht und dürfen jederzeit Gäste, die sich aus Ihrer Sicht oder der Sicht anderer Gäste nicht angemessen verhalten, bitten, die Party zu verlassen. Wenn es vorab gelingt, darauf Einfluss zu nehmen, ist ein „Platzverweis“ vielleicht gar nicht notwendig.

Zeitgemäßer „Knigge“ Adolph Freiherr Knigge (1752 – 1796) hat gar keine starren Benimmregeln aufgestellt, betont Business-Knigge-Coach Matthias Freydank. „Wichtig ist es, miteinander zu reden“, sagt er, „Erwartungen sollten klar und deutlich kommuniziert werden.“ Knigge war ein aufklärerischer Literat und erlangte Bekanntheit durch seine Schrift „Über den Umgang mit Menschen“. Diese war jedoch keine Anstandsfibel, sondern ein soziologisch ausgerichtetes Werk. Nach seinem Tod wurde das Buch von Herausgebern mehrfach umgeschrieben. (gsp)

Von Gabriele Spiller