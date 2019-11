Potsdam

Bunt kostümiert, im ausgelassener Stimmung und mit viel Musik und guter Laune eroberten am Montag die Narren der beiden Karnevalsvereine PKC und Narrenschiff das Potsdamer Rathaus. Um 11.11 Uhr ließ Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) die versammelte Narrenschaft ins Rathaus und übergab ihnen den Rathausschlüssel.

Am 11. November übernehmen die Potsdamer Karnevalsvereine traditionell die Macht im Rathaus und läuten damit die fünfte Jahreszeit ein. Dabei geht es stets bunt und fröhlich zu: Neben heiteren Büttenreden gibt es viel Musik, Geschunkel und Tanz. Der närrische Zug wurde in diesem Jahr angeführt von PKC-Prinzessin Nicole I., PKC-Präsidentin Birgit Däßler sowie dem Außenminister des Narrenschiffs, Jörn Kupke, begleitet von Funkenmariechen und dem Musiker Wolfgang „Schulle“ Schulz.

Der Potsdamer Karneval Club mit dem Schlachtruf „PKC Helau“ feiert in diesem Jahr seine 53. Saison unter dem Motto „Locker vom Hocker“ und trägt gelbe Schärpen mit dem Schriftzug „Monday for Funday“. Das Narrenschiff Potsdam hat den Schlachtruf „Narrenschiff Helau“ – und in seiner diesjährigen 26. Session die Prinzessin Ihre Lieblichkeit Nicole I.

Babelsberger ziehen vors eigene Rathaus

Der dritte Potsdamer Verein, der Lindenpark-Karnevalsclub Babelsberg, feiert in diesem Jahr unter dem Motto „Who the f*** ist Alice!?“. Seine Narren zogen am Montag durch Babelsberg zum Rathaus. Dort wurde traditionell das Prinzenpaar Nicole II. & Nils I. getraut und es gab einen Vorgeschmack auf das neue Programm. Am 16. November um 20 Uhr steigt die erste Party im Lindenpark.

Auch Groß Glienicke im Karnevalfieber

Als vierter Verein ist der Carnevalsclub „Rot Weiß“ Groß Glinicke aktiv. Er hatte am Sonnabend die Generalprobe für die neue Show und bereitet sich unter anderem auf seinen Weihnachtsmarkt am 7. Dezember in der Preußenhalle vor.

Von MAZonline