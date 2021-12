Potsdam

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt. Das hat der Bundestag am Freitag beschlossen. Danach müssen Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Reha-Kliniken, Geburtshäusern oder auch Rettungsdiensten und ambulanten Pflegediensten bis spätestens 15. März 2022 eine vollständige Corona-Impfung nachweisen. In Potsdam befürworten die meisten Einrichtungen diese Entscheidung, einige befürchten aber auch die Abwanderung ungeimpfter Pflegerinnen und Pfleger.

Impfpflicht gehört zum Berufsethos der Rettungssanitäter

Hans-Ulrich Schmidt, Chef des kommunalen Klinikums „Ernst von Bergmann“ steht hinter der Impfpflicht für Mitarbeitende in Gesundheits- und Sozialberufen. „Wir finden, das ist auch eine Frage von einer professionellen Grundhaltung in helfenden Berufen und dient dem Patientenschutz“, so Schmidt. Die Impfbereitschaft der Mitarbeitenden im Konzern sei sehr hoch – die Impfquote im Klinikum läge bei rund 90 Prozent.

Für Ralf Krawinkel, Potsdamer Feuerwehrchef, gehört die Impfpflicht auch zum Selbstverständnis des Rettungsdienstes. „Menschen, die sich dafür entscheiden, im Rettungsdienst zu arbeiten oder in die Pflege zu gehen, entscheiden sich auch immer für die besondere Verantwortung gegenüber denjenigen, die sie transportieren oder pflegen. Aus diesem Verantwortungsverständnis heraus gibt es einen Berufsethos. Zu diesem Berufsethos gehört auch zu wissen, was ich tun muss, um mich und andere zu schützen.“

Impfpflicht könnte zu Abwanderung in der Pflege führen

Nur etwa acht Prozent der Mitarbeitenden des Potsdamer Rettungsdienstes seien ungeimpft. „Unsere Mitarbeitenden sind seit eineinhalb Jahren mit der Covid-Pandemie konfrontiert, sie transportieren Covid-Patienten und sie wissen, wie wichtig es ist, sich selbst zu schützen aber auch, wie wichtig es ist, die vulnerablen Gruppen zu schützen, die sie transportieren“, so Krawinkel.

Auch in Potsdams Senioreneinrichtungen hatten Pflegerinnen und Pfleger direkt mit der Infektionskrankheit zutun. Im November vergangenen Jahres gab es in dem Vitanas Senioren Centrum Am Volkspark einen großen Corona-Ausbruch, viele Bewohner starben. Das habe allen Mitarbeiten noch einmal vor Augen geführt, wie gefährlich das Virus ist, erinnert sich Becky Leuthof, die Leiterin der Einrichtung. „Als es danach ans Impfen ging, hatten wir mehr hochgezogene Ärmel da als Impfstoff.“

Leuthof unterstützt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Sie würde auch eine Erweiterung auf Erzieherinnen und Erzieher oder Friseurinnen und Friseure begrüßen. „Ich finde, alle Menschen, die tagtäglich viel im Kontakt mit Menschen sind sollten sich impfen lassen.“ Sie befürchte aber, dass die Impfpflicht die angespannte Pflegesituation auch weiter belasten könnte: „Das Pflegepersonal, das sich bisher nicht impfen lassen hat, wird man mit einer Pflicht nicht überzeugen können. Die werden wahrscheinlich eher den Beruf wechseln.“

Lafim-Diakonie wünscht sich eine generelle Impfpflicht

Die Sorge hat auch die Lafim-Diakonie, die in Potsdam insgesamt sieben Senioren-Einrichtungen betreibt. „Auch wir wissen nicht, wie sich der geringe Anteil der ungeimpften Mitarbeitenden verhalten oder nun reagieren wird. Die Impfpflicht könnte eine weitere zusätzliche Belastungen für die Mitarbeiterschaft und den Träger mit sich bringen. Und jeder Einzelne, der sich abwendet, würde uns natürlich fehlen“, sagt Pressesprecherin Sandra Vedam auf Anfrage.

Die Lafim-Diakonie spricht sich grundsätzlich für die Impfpflicht aus – allerdings für eine generelle Pflicht, die alle Bürger betrifft und nicht nur bestimmte Berufsgruppen. „Diese wäre sicher effizienter und würden vielleicht auch zu einer Harmonisierung und zur besseren Nachvollziehbarkeit in der Bevölkerung beitragen“, so Vedam.

In dem Zusammenhang solle auch geprüft werden, ob der erhöhte Schutz nicht auch auf die engen Bezugspersonen und Angehörigen ausgeweitet werden sollte und für den Besuch der Pflegeeinrichtungen, wie im Einzelhandel auch, dann die 2G-Regel Anwendung finden könnte. Aktuell gilt in den Senioreneinrichtungen immer noch 3G – das heißt, auch Ungeimpfte, die einen gültigen Test vorweisen können, haben Zutritt.

Von Lena Köpsell