Corona-Lockerung: Mitarbeiter mit Handicap schrauben wieder in Potsdams Oberlin-Werkstätten

Die Tage, an denen sich Andreas Kaschubowski in einem Geisterhaus wähnte, nehmen nun allmählich ein Ende. „Die ersten Beschäftigten kehren an ihre Arbeitsplätze zurück. Jede Woche ein paar mehr“, sagt der Leiter der Oberlin-Werkstätten auf Hermannswerder. Von Normalbetrieb könne aber keine Rede sein. „Wir alle werden noch lange mit dem Coronavirus zu tun haben – und wir hier auf Hermannswerder ganz besonders, denn unsere Beschäftigten gehören zu den Menschen, die besonders gefährdet und daher auch besonders zu schützen sind.“

Für 409 Beschäftigte blieben die Werkstätten geschlossen

Am 16. März hatten die Werkstätten wegen der anbrandenden Corona-Pandemie von einem Tag auf den anderen geschlossen. Wobei das nicht ganz korrekt ist: Geschlossen war für die 409 Beschäftigten – Menschen mit Behinderungen, psychischen und chronischen Erkrankungen. Die 65 Mitarbeiter hingegen, die die Werkstätten managen, die einzelnen Bereiche leiten, die Beschäftigten betreuten und anweisen, gingen weiter zur Arbeit und erledigten, was an Maschinen, Werk- und Montagebänken ansonsten liegen geblieben wäre.

Andreas Kaschubowksi leitet die Oberlin-Werkstätten auf Hermannswerder. Gerade tauscht er immer mal wieder Büro- gegen Montagearbeit. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen stand das Leben in Zeiten von Corona bei den Oberlinern nicht still. „Unsere Auftragsbücher sind beinahe voller als zuvor“, sagt Andreas Kaschubowski. Als Zulieferer für den Bau von Krankenhausbetten habe man in diesem Segment seit Wochen dreimal mehr zu tun als üblich. Systemrelevante Unternehmen – und davon sind nicht wenige Kunden der Werkstätten – müssen weiter bedient werden.

Beatmungsgeräte, Thekenschutz und natürlich Masken

Wegen Corona haben die Werkstätten neue Produkte ins Portfolio aufgenommen. Nun schrauben die Oberliner auch für eine Firma, die Beatmungsgeräte für die von Covid-19 besonders betroffenen USA herstellt. Auch ein Thekenschutz aus Acrylglas ist jetzt im Angebot: für jedermann zu bestellen, kostet er in der Standardgröße 67 Euro und wird auf Kundenwunsch auch in anderen Abmessungen gefertigt. Natürlich nähen die Oberliner längst auch Masken: Die ersten Chargen blieben in den Werkstätten. „Für jeden unserer Beschäftigten sind mindestens drei Masken auf Lager“, sagt Andreas Kaschubowksi. Wer die Werkstätten am Morgen betritt, bekommt sie direkt in die Hand gedrückt. Wer in den Feierabend aufbricht, wirft sie in eine an der Tür postierten Tonne. „Die gebrauchten Masken werden bei uns im Haus mit einem desinfizierenden Waschmittel gereinigt und dann gebügelt“, erklärt Andreas Kaschubowski.

Die Oberlin-Werkstätten auf Hermannswerder nehmen Schritt für Schritt einen eingeschränkten Regelbetrieb auf. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zum Hygienekonzept gehört auch, dass die Beschäftigten in ihren angestammten Werkstatt-Häusern bleiben – mal eben auf ein Schwätzchen zu den Nachbarn, das gibt’s nicht mehr. Auch die Kantine ist tabu. Das Essen wird in die Häuser geliefert. Nur jene, deren Arbeitsplatz sich mit der Kantine unter einem Dach befindet, dürfen weiterhin in die Mensa: Rote Linien geben ihnen vor, wo sie sich einzureihen haben. „Es ist eine besondere Herausforderung, Menschen mit Behinderung für die neuen Regeln zu sensiblen“, sagt Andreas Kaschubowki.

Alle zwei Stunden werden Handläufe, Klinken und Schalter desinfiziert

Maske und Abstand sind in den Werkstätten das Gebot der Stunde. Maske, Abstand – und Desinfektion. Alle zwei Stunden wienert Alexander Dinjus (34) Handläufe, Klinken und Lichtschalter. In der Zwischenzeit sitzt er am Empfang, wo er seine Partnerin vertritt: „Für sie ist es noch zu gefährlich, arbeiten kommen. Sie ist ziemlich traurig.“ Natürlich sei es anfangs nett gewesen, eine unerwartete Pause zu haben. „Aber es tut jetzt einfach gut, wieder hier zu sein. Es tut gut, wieder einen Alltag und Abwechslung zu haben.“

Den Beschäftigten ist es freigestellt, ob sie an den Arbeitsplatz zurückkehren. 131 Männer und Frauen sind schon da. Männer und Frauen, die in eigenen Wohnungen leben. „Wir freuen uns über jeden, der kommt“, so Kaschubowksi. „Aber um das Virus gar nicht erst in die Wohnstätten einzuschleppen, gelten für unsere Leute, die dort leben, andere Regeln. Zuhause zu bleiben, schafft die meisten: Struktur und Anerkennung fehlen.“ Damit niemandem die Decke auf den Kopf fällt, bringen die Werkstätten nun die Arbeit in die Wohnstätten: „Die Krise macht uns erfinderisch.“

