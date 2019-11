So umständlich war der Weg des Ehepaars Weber in den Westen

Michendorf

Von diesem Radioprogramm war Renate Ursula Weber so gar nicht angetan. „Komisches Hörspiel“, brummte sie, als sie ihren Mann gegen 2 Uhr nachts weckte und vor seiner Reise schnell noch ein sehr frühes Frühstück vorbereiten wollte. Irgendwie ging es im Radio um Leute, die auf einer Mauer sitzen und Sekt trinken. Verrückt. Wie soll man von diesem „Hörspiel“ munter werden? Aber der Muntermacher Radio wirkte dann doch. Ganz plötzlich. Als Renate Ursula Weber und ihrem Mann Richard Wolfgang klar wurde, dass hier keinesfalls ein Hörspiel zum Besten gegeben wurde. Das war ein Mauerbericht in der legendären Nacht vom 9. zum 10. November 1989.

Eigentlich wollte Richard Wolfgang Weber aus Potsdam genau in dieser Nacht in den Westen fahren. Ganz legal. Nach Duisburg zum 50. Geburtstag einer Cousine. Der Reiseantrag war genehmigt – nur für ihn, nicht für seine Frau – und die Fahrt geplant. Mit dem Auto nach Berlin, in den Tränenpalast in der Friedrichstraße und ab in den Westen. Doch es sollte anders kommen. „Ich fahr später“, sagte der damals 56-Jährige zu seiner Frau. „Ich fahr nur, wenn du auch mitkommst.“

Im zweiten Anlauf gab es den Stempel

In einem kleinen Notizheft hielt der Potsdamer, der wie auch seine Frau Ingenieur für Fernmeldewesen ist, die Erlebnisse des 10. November in Stichpunkten fest: „2.30 nicht ab Pdm., da Berlin wegen freier Grenze zu! Ursel 06.30 VP – Paß-Antrag.“

Richard Wolfgang Weber stöbert in Fotoalben und anderen Erinnerungsstücken. Quelle: Friedrich Bungert

Bei der VP – der Volkspolizei – traf Renate Ursula Weber auf einen wahren Scherzbold. Einen Stempel in den Pass bekam sie nicht, nur den süffisanten Hinweis, doch morgen, am 11.11. um 11 Uhr, wiederzukommen. Die gelernte Ostdeutsche gab sich damit zufrieden und ging zum nächsten Tagesordnungspunkt über: „08.00 Zahnarzt“. Und dort die große Überraschung, dass die Ersten schon von ihren nächtlichen Touren in den Westen berichteten. Also, noch mal zur VP. Und siehe da, plötzlich gab es den ersehnten Stempel. Die Polizei hatte inzwischen eine „Stempel-Stelle“ in einer Baracke in der Potsdamer Bauhofstraße eingerichtet.

Prophetischer Eintrag ins familiäre Gästebuch

Um alles etwas zu beschleunigen, drückten die Wartenden denjenigen, die vorn standen, ihre Pässe in die Hand. So die Erinnerung von Renate Ursula Weber. Sie ist mit einem Packen von zehn Ausweisen in die Baracke gegangen. Schnell die Stempel drauf. Raus. Und die Dokumente wieder den sehnsüchtig Wartenden geben. Die Menschenmasse war riesig. Aber alles sei sehr friedlich, ohne böse Worte über die Bühne gegangen, erinnert sich die heute 85-Jährige. Für sie und ihren Mann war damals das Wichtigste, dass sie nun die Duisburg-Reise gemeinsam antreten konnten.

Der Eintrag von Renate Ursula Weber beginnt mit einer Frage: Ist das die Wende? Quelle: Friedrich Bungert

Noch vor der Tour machte Renate Ursula Weber einen fast schon prophetischen Eintrag in das familiäre Gästebuch, das in diesem Fall auch als Tagebuch dient. „10. November 1989. Ist das die Wende? Heute Nacht wurden die Grenzen geöffnet – wenn auch nur vorübergehend! Man ließ alle, die wollten, ohne Paß und Visa reisen.“

Zwei Stunden von Potsdam bis zur Friedrichstraße

Auch Familie Weber wollte. Von Potsdam aus fuhr das Ehepaar noch am 10. November mit dem Zug nach Berlin. „Je dichter wir nach Berlin kamen, desto voller wurde der Zug“, erinnert sich der 86-jährige Richard Wolfgang Weber. Die Fahrkarten – bis nach Aachen gelöst, „falls man noch etwas weiter fahren kann“ – hat der Potsdamer, der inzwischen mit seiner Frau in Michendorf ( Potsdam-Mittelmark) lebt, immer noch. 170 Mark für zwei Personen, hin und zurück. Rund zwei Stunden brauchten die Webers, um bis zur Friedrichstraße zu kommen. „16.30 durch die ‚Kontrollen‘“, hat Richard Wolfgang Weber notiert.

Doch die ersten Züge waren zu voll, um mitzukommen. Nach einer Stunde klappte es endlich: „17.33 mit bis Hannover. 22.03 – Bahnhofsmission Malteser“. Vorläufige Endstation der Fahrt, die bis nach Duisburg gehen sollte. Der nächste Zug fuhr 2.35 Uhr. So der Plan. Doch er hatte 70 Minuten Verspätung. Und er war voll. Krachend voll. Kein Sitzplatz. Fünf Stunden später waren Webers endlich in Duisburg. Pünktlich genug, um mit der Familie in Duisburg frische Brötchen fürs Frühstück zu kaufen.

Für das Potsdamer Ehepaar ging es im November sogar noch bis nach Venlo in den Niederlanden. Die beiden brachten sich eine große Tüte Blumenzwiebeln mit. Doch sie konnten sie im Jahr 1989 nicht mehr einpflanzen. Als sie am 18. November wieder in der Heimat ankamen, war der Boden schon gefroren.

Von Ute Sommer