So unterstützen die Parteien ihre Kandidaten

Potsdam

Plakate, Flyer, Imagefilme, Fotoshooting: Wer einen Wahlkampf gewinnen will, muss überzeugen – und investieren. Doch woher kommt das Geld? Die MAZ hat die großen Parteien im Land gefragt, wie sie die Finanzierung des Wahlkampfes handhaben. SPD, Grüne, Linke und CDU haben geantwortet.

SPD

Der SPD-Landesverband stellt allen Kandidaten eine Art Basispaket für den Wahlkampf zur Verfügung. „Darin enthalten sind unter anderem Plakate, Flyer, Wahlprogramme, Fotoshooting und Videodreh“, sagt Pressesprecherin Katrin Molkentin.

Zusätzlich unterstützten auch Unterbezirke ihre Kandidaten. „Außerdem hatte in diesem Jahr jeder Kandidat noch 1000 Euro zusätzlich zum Basispaket zur freien Verfügung. „Die konnte jeder für das verwenden, was er oder sie in dem jeweiligen Wahlkreis für wichtig hielt.“ Auch ein Tool zur zusätzlichen Einwerbung von Spenden stellt die SPD ihren Kandidaten zur Verfügung.

Linke

Wie die SPD betont auch die Linke, dass sie jedem die Möglichkeit für eine Kandidatur geben möchte – unabhängig von den persönlichen finanziellen Möglichkeiten. „Das heißt, die Wahlmaterialien werden von der Partei bezahlt, in einer vorher festgelegten Aufteilung zwischen Landes- und Kreisverbänden“, erklärt Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg. „Dabei werden alle Kandidaten und Kandidatinnen mit einem gleichen, ggf. nach regionalen Gegebenheiten variierenden Grundstock ausgestattet.“

CDU

Die Christdemokraten machen es kurz: „Bei der CDU zahlen die Landtagskandidaten selbst für ihren eigenen Wahlkampf“, sagt Pressesprecher Martin Burmeister auf MAZ-Anfrage.

Grüne

Den Wahlkampf der Grünen-Direktkandidaten finanzieren die Kreisverbände. „Diese bezahlen Wahlkampfmaterial wie Flyer oder Plakate aus ihren Kassen“, erklärt Pressesprecher Tobias Arbinger.

Darüber hinaus bezahlt der Landesverband zum Beispiel das Design der Plakate und den Online-Wahlkampf. Zieht ein Kandidat in den Landtag ein ist er laut der Landesfinanzordnung der Grünen von da an verpflichtet, „15% seiner monatlichen Diät an die Partei zu zahlen“, so Arbinger.

Von Anna Sprockhoff